Weeknd "под кайфом" в новом клипе облизывал лягушку и целовался со статуями (видео)

Режиссером ролика выступил клипмейкер Антон Тамми.

Канадский музыкант The Weeknd презентовал клип на свой новый сингл Heartless.

Читайте такжеБейонсе, Емінем, The Weekend: в Каліфорнії стартував найбільший музичний фестиваль Coachella (фото)Клип опубликован на YouTube-канале музыканта.

Режиссером ролика, который снимали в Лас-Вегасе, выступил клипмейкер Антон Тамми. В нем певец появляется в новом имидже, он облизывает лягушку и целуется со статуями якобы под действиями наркотиков.

С момента премьеры ролик набрал уже более 3 миллиона просмотров, а также множество позитивных комментариев.

Ранее УНИАН сообщал, что Weeknd вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2017 года.