Weeknd "под кайфом" в новом клипе облизывал лягушку и целовался со статуями (видео)
15:27, 04 декабря 2019Кино и музыка
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Режиссером ролика выступил клипмейкер Антон Тамми.
С момента премьеры клип набрал уже более 3 миллиона просмотров / newsmuz.com
Канадский музыкант The Weeknd презентовал клип на свой новый сингл Heartless.
Читайте такжеБейонсе, Емінем, The Weekend: в Каліфорнії стартував найбільший музичний фестиваль Coachella (фото)Клип опубликован на YouTube-канале музыканта.
Режиссером ролика, который снимали в Лас-Вегасе, выступил клипмейкер Антон Тамми. В нем певец появляется в новом имидже, он облизывает лягушку и целуется со статуями якобы под действиями наркотиков.
С момента премьеры ролик набрал уже более 3 миллиона просмотров, а также множество позитивных комментариев.
Ранее УНИАН сообщал, что Weeknd вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2017 года.
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