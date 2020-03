Прогноз букмекеров на Евровидение 2020: Россия вылетела из тройки победителей, Украина опустилась еще ниже

Украина потеряла еще несколько позиций и сейчас опустилась на 26-е место.

Букмекеры составили свежий прогноз на финал Евровидения 2020. Тройка предполагаемых лидеров несколько изменилась.

Обновленные рейтинги букмекеров опубликованы на международном сайте песенного конкурса.

Первое место по-прежнему занимает Исландия с песней Think about things. На второе место вышла Литва и группа The Roop. Третью позицию букмекеры на данный момент прогнозируют Болгарии. А вот Россия и группа Little Big опустилась на одну позицию и сейчас занимает четвёртую строчку.

Трек, которому пророчат победу: