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Прогноз букмекеров на Евровидение 2020: Россия вылетела из тройки победителей, Украина опустилась еще ниже

09:59, 06 марта 2020
Кино и музыка
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Первое место по-прежнему занимает Исландия с песней Think about things / фото Thomas Hanses/eurovision.tv

Обновленные рейтинги букмекеров опубликованы на международном сайте песенного конкурса.

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Первое место по-прежнему занимает Исландия с песней Think about things. На второе место вышла Литва и группа The Roop. Третью позицию букмекеры на данный момент прогнозируют Болгарии. А вот Россия и группа Little Big опустилась на одну позицию и сейчас занимает четвёртую строчку. 

Украина потеряла еще несколько позиций и сейчас опустилась на 26-е место.

Трек, которому пророчат победу:

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Теги: #Евровидение