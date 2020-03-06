Прогноз букмекеров на Евровидение 2020: Россия вылетела из тройки победителей, Украина опустилась еще ниже
09:59, 06 марта 2020Кино и музыка
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Украина потеряла еще несколько позиций и сейчас опустилась на 26-е место.
Первое место по-прежнему занимает Исландия с песней Think about things / фото Thomas Hanses/eurovision.tv
Букмекеры составили свежий прогноз на финал Евровидения 2020. Тройка предполагаемых лидеров несколько изменилась.
Обновленные рейтинги букмекеров опубликованы на международном сайте песенного конкурса.
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Первое место по-прежнему занимает Исландия с песней Think about things. На второе место вышла Литва и группа The Roop. Третью позицию букмекеры на данный момент прогнозируют Болгарии. А вот Россия и группа Little Big опустилась на одну позицию и сейчас занимает четвёртую строчку.
Украина потеряла еще несколько позиций и сейчас опустилась на 26-е место.
Трек, которому пророчат победу:
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