Камила Кабельо выпустила клип на песню My Oh My
14:57, 13 февраля 2020Кино и музыка
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Клип снят в стиле черно-белого кино 1940-50-х годов.
Клип стилизовали под 1940-50-е года \ скриншот с видео
Американская певица кубинского происхождения Камила Кабельо выпустила клип на песню My Oh My, записанную вместе с рэпером DaBaby.
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Композиция вошла в последний альбом исполнительницы Romance, релиз которого состоялся в декабре 2019 года.
Клип снят в стиле черно-белого кино 1940-50-х годов.
Ранее совместный клип Камилы Кабельо и Шона Мендеса на песню Señorita выиграл премию MTV Video Music Awards 2019, а также собрал миллионы лайков на YouTube.
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