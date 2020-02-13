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Камила Кабельо выпустила клип на песню My Oh My

14:57, 13 февраля 2020
Кино и музыка
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Клип стилизовали под 1940-50-е года \ скриншот с видео

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Композиция вошла в последний альбом исполнительницы Romance, релиз которого состоялся в декабре 2019 года.

Клип снят в стиле черно-белого кино 1940-50-х годов. 

Ранее совместный клип Камилы Кабельо и Шона Мендеса на песню Señorita выиграл премию MTV Video Music Awards 2019, а также собрал миллионы лайков на YouTube.

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Теги: #певица#клип