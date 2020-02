Клип снят в стиле черно-белого кино 1940-50-х годов.

Американская певица кубинского происхождения Камила Кабельо выпустила клип на песню My Oh My, записанную вместе с рэпером DaBaby.

Композиция вошла в последний альбом исполнительницы Romance, релиз которого состоялся в декабре 2019 года.

Ранее совместный клип Камилы Кабельо и Шона Мендеса на песню Señorita выиграл премию MTV Video Music Awards 2019, а также собрал миллионы лайков на YouTube.