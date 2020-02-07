Alyosha & Vlad Darwin представили клип на песню "Торнадо"
13:37, 07 февраля 2020Кино и музыка
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Видео было снято в пустыне Объединенных Арабских Эмиратов.
В клипе Alyosha & Vlad Darwin - это символ Женского и Мужского начал \ скриншот с видео
Романтичный дуэт Alyosha и Vlad Darwin, выпустившие ранее композицию "Пірнай", представили новый страстный клип на песню "Торнадо".
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Видеоработа была снята в пустыне Объединенных Арабских Эмиратов.
В клипе Alyosha & Vlad Darwin - это символ Женского и Мужского начал. Влюбленные движутся в безграничной пустыне друг другу навстречу, ориентируясь исключительно по своих ощущениях. Идея клипа принадлежит режиссеру Инне Грабар.
В клипе также присутствуют влюбленные пары, которые передают всю страсть безумных эмоций любви.
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