Alyosha & Vlad Darwin представили клип на песню "Торнадо"

Видео было снято в пустыне Объединенных Арабских Эмиратов.

Романтичный дуэт Alyosha и Vlad Darwin, выпустившие ранее композицию "Пірнай", представили новый страстный клип на песню "Торнадо".

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Видеоработа была снята в пустыне Объединенных Арабских Эмиратов.

В клипе Alyosha & Vlad Darwin - это символ Женского и Мужского начал. Влюбленные движутся в безграничной пустыне друг другу навстречу, ориентируясь исключительно по своих ощущениях. Идея клипа принадлежит режиссеру Инне Грабар.

В клипе также присутствуют влюбленные пары, которые передают всю страсть безумных эмоций любви.