Фронтмен Rammstein без рук и ног снялся в клипе на песню Platz Eins

Сингл вошел в новый альбом F&M проекта Lindemann, концерт которого состоится в Киеве.

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн и лидер Hypocrisy и Pain Петер Тэгтгрен выпустили новый клип на песню Platz Eins с двумя версиями.

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Сингл вошел в новый альбом F&M их совместного проекта Lindemann, с которым они приедут в Киев.

В песне Platz Eins ("Номер один") рассказывается история популярного и тщеславного человека. Сюжет цензурированного клипа повторяет смысл композиции и его можно найти в YouTube. В клипе Тилль лежит на больничной койке без рук и ног, а Петер Тэгтгрен играет рядом на синтезаторе.

Версию клипа без цензуры, как сообщает журналистка Александра Горчинская, можно найти на немецком порносайте. "И не просто так, а купить ролик за 1,99 евро. Там же есть анонс следующего клипа, который, очевидно, выйдет в таком же формате - аккурат ко Дню всех влюбленных", - написала она на странице в соцсети.

Lindemann - метал-проект, образованный 4 января 2015 года Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном. Музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала.

Как сообщал УНИАН, Lindemann ранее представил клип на песню Frau&Mann, в котором снялась певица Светлана Лобода.