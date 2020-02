Евровидение-2020: кто выступит в первом полуфинале Нацотбора (видео)

8 февраля состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020.

В 2020 году Украина проведет уже пятый Национальный отбор. В нем принимают участие 16 исполнителей. Соответственно, в каждом полуфинале будут соревноваться по восемь претендентов.

Оценивать участников будет жюри, а также зрители путем голосования.

Второй полуфинал Нацотбора состоится 15 февраля, а финал, в ходе которого определится победитель от Украины, состоится 22 февраля.

В первом полуфинале будут соревноваться 8 участников. Они будут выступать в таком порядке:

Группа [O] - Там, куда я иду

Участники украинской инди-поп-группы [O] являются обладателями премии "Хит года" по версии KissFM, дважды финалистами APPS Music & SZIGET, призерами в номинации "Свежая кровь" Jagermeister Music Awards, участниками более 20 музыкальных фестивалей, таких как Koktebel Jazz Fest , "Белые ночи", Atlas Weekend, Waves Vienna и других. [O] выступят в Нацотборе с песней "Там, куда я иду", написанной специально для конкурса.

Jerry Heil – Vegan

Юная украинская исполнительница, автор и композитор Jerry Heil – "Открытие года" по версии журнала Viva, "Прорыв года" по версии премии Jager Music Awards, а также номинант на престижную музыкальную премию YUNA 2020 в категориях "Лучшая исполнительница", "Открытие года", "Лучшая песня". Ее хит "Охрана, отмєна" набрал 14 миллионов просмотров на YouTube и удерживает лидерские позиции в iTunes. Jerry Heil выступит в Нацотборе с песней Vegan, которую она пока не представила.

Katya Chilly

Katya Chilly – известная украинская певица, музыкант и композитор. В ее творчестве – пять альбомов, трансляции на MTV, BBC, более 40 сольных концертов в Великобритании, более тысячи – в Украине. Артистка представила только начало песни для Нацотбора Евровидения и шокировала сеть своим необычным исполнением.

Марина Круть - 99

Певица и бандуристка Марина Круть начала свою музыкальную карьеру 15 лет назад. Она работает в уникальном стиле, объединяя старинный инструмент, электронный саунд и самобытный вокал. Марина Круть часто представляет Украину на различных фестивалях. В Нацотборе артистка выступит с песней "99", которую пока не представила.

Группа GO-A – Соловей

Группа GO-A объединяет украинский вокал, африканские барабаны, танцевальные биты и мощный звук гитары. Принимали участие в фестивалях "Джаз Коктебель", "Гогольфест" и других, выступают с украинской музыкой за рубежом. В Нацотборе они выступят с песней "Соловей".

CLOUDLESS - Drown Me Down

Бойз-бенд CLOUDLESS стал известен в 2017 году благодаря хиту "Між світами", который стал саундтреком к сериалу "Школа". Песни группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу. CLOUDLESS уже представили сингл Drown Me Down – "песню чемпионов", с которой выступят в Нацотборе.

GIO - Feeling so Lost

GIO – молодой музыкант жанра pop-music, автор и композитор. Был участником шоу "Х-фактор" и "Голос страны", выступал с оркестром Lords of The Sound. Осенью GIO представил свою первую англоязычную песню Feeling so Lost, которую он исполнит в Нацотборе.

Assol - Save it

Assol, или Катя Гуменюк, еще в 5 лет покорила украинский шоу-бизнес. В возрасте 7 лет она выпустила свой первый альбом "Алые паруса". Известна также как полуфиналистка шоу "Голос страны". Assol выступит в Нацотборе с песней Save it.

Напомним, в среду, 22 января, СТБ и UA: Общественное вещание провели жеребьевки полуфиналистов национального отбора на Евровидение 2020. Они определили порядок выступлений участников в первом и втором полуфиналах (8 и 15 февраля).