Евровидение 2020: в каком порядке выступят участники нацотбора в полуфиналах (список, фото)

Кто из артистов будет представлять Украину на Евровидении в Нидерландах, станет известно в финале национального отбора 22 февраля.

В среду, 22 января, СТБ и UA: Суспільне мовлення провели жеребьевку полуфиналистов национального отбора на Евровидение 2020. Читайте такжеСтало известно имя нового руководителя Евровидения Порядок выступлений участников в первом и втором полуфиналах (8 и 15 февраля) будет следующим: 1-й полуфинал (8 февраля): порядок выступлений участников нацотбора на Евровидение 2020 1. Группа [О] 2. Jerry Heil 3. Katya Chilly 4. KRUTЬ 5. Go-A 6. CLOUDLESS 7. GIO 8. Assol 2-й полуфинал (15 февраля): порядок выступлений участников нацотбора на Евровидение 2020 1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure 2. FO SHO 3. Элина Иващенко 4. Александр Порядинский 5. GARNA 6. KHAYAT 7. David Axelrod 8. TVORCHI Кто из артистов будет представлять Украину на Евровидении в Нидерландах, станет известно в финале национального отбора 22 февраля в эфире телеканалов СТБ и UA: ПЕРШИЙ. Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула. Члены жюри: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

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