цей матеріал доступний українською

Евровидение 2020: в каком порядке выступят участники нацотбора в полуфиналах (список, фото)

13:22, 22 января 2020
Кино и музыка
202 0
Кто выступит в полуфиналах нацотбора на Евровидение / фото СТБ

Читайте такжеСтало известно имя нового руководителя Евровидения

Порядок выступлений участников в первом и втором полуфиналах (8 и 15 февраля) будет следующим:

1-й полуфинал (8 февраля): порядок выступлений участников нацотбора на Евровидение 2020

1. Группа [О]

2. Jerry Heil

3. Katya Chilly

4. KRUTЬ

5. Go-A

6. CLOUDLESS

7. GIO

8. Assol

СТБ

2-й полуфинал (15 февраля): порядок выступлений участников нацотбора на Евровидение 2020

1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure

2. FO SHO

3. Элина Иващенко

4. Александр Порядинский

5. GARNA

6. KHAYAT

7. David Axelrod

8. TVORCHI

СТБ

Кто из артистов будет представлять Украину на Евровидении в Нидерландах, станет известно в финале национального отбора 22 февраля в эфире телеканалов СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Члены жюри: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.  

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Евровидение 2020. Украинский нацотбор
Теги: #Евровидение#евровидение нацотбор