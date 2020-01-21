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Эминем в очередной раз побил собственный рекорд по скорости читки (видео)

15:15, 21 января 2020
Кино и музыка
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Эминема все еще можно называть "рэп богом" / Скриншот с видео - Youtube, Eminem

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Как сообщает The Telegraph, в треке Godzilla с нового альбома Music To Be Murdered By рэпер зачитал 229 слов из 339 слогов за 30 секунд. На некоторых тематических ресурсах уже заявили, что этот результат –7,6 слов в секунду (11,3 слога в секунду) стал мировым рекордом.

Журналисты подчеркивают, что Эминем зачитал отрывок с соблюдением дикции, и разобрать слова несложно.

Предыдущий рекорд был установлен Эминемом в треке Majesty, записанном совместно с Ники Минаж и рэппером Labrinth. Тогда Эминем прочитал 123 слога примерно за 12 секунд – приблизительно по 10.3 слога в секунду.

При этом в Majesty Эминем побил свой же рекорд, поставленный в треке Rap God. В быстрейшей части Rap God рэпер читает 157 слогов за 16,3 секунды – или 9,6 слогов в секунду.

Напомним, Эминем в очередной раз без каких-либо анонсов выпустил альбом. Пластинка называется Music to Be Murdered By и состоит из 20 треков, записанных с участием приглашенных музыкантов, в числе которых Anderson Paak, Эд Ширан, Juice WRLD и другие. В числе продюсеров значится Dr. Dre.

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Теги: #рэпер