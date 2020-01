Эминем в очередной раз побил собственный рекорд по скорости читки (видео)

Рэпер зачитал 339 слогов за 30 секунд без потери качества дикции.

Эминем побил свой собственный рекорд по скорости читки рэпа.

Как сообщает The Telegraph, в треке Godzilla с нового альбома Music To Be Murdered By рэпер зачитал 229 слов из 339 слогов за 30 секунд. На некоторых тематических ресурсах уже заявили, что этот результат –7,6 слов в секунду (11,3 слога в секунду) стал мировым рекордом.

Журналисты подчеркивают, что Эминем зачитал отрывок с соблюдением дикции, и разобрать слова несложно.

Предыдущий рекорд был установлен Эминемом в треке Majesty, записанном совместно с Ники Минаж и рэппером Labrinth. Тогда Эминем прочитал 123 слога примерно за 12 секунд – приблизительно по 10.3 слога в секунду.

При этом в Majesty Эминем побил свой же рекорд, поставленный в треке Rap God. В быстрейшей части Rap God рэпер читает 157 слогов за 16,3 секунды – или 9,6 слогов в секунду.

Напомним, Эминем в очередной раз без каких-либо анонсов выпустил альбом. Пластинка называется Music to Be Murdered By и состоит из 20 треков, записанных с участием приглашенных музыкантов, в числе которых Anderson Paak, Эд Ширан, Juice WRLD и другие. В числе продюсеров значится Dr. Dre.