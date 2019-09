Опубликован новый клип на одну из самых известных песен The Beatles (видео)

Менее чем за сутки клип собрал более миллиона просмотров на Youtube.

Культовая британская группа The Beatles выпустила клип к песне Here Comes the Sun, приуроченный к 50-летию выхода знаменитого альбома Abbey Road.

Как сообщает Rolling Stone, над видео работали специалисты студии Trunk Animation. Оно включает в себя анимацию и старые фотографии The Beatles времен работы над Abbey Road. Менее чем за сутки клип собрал более миллиона просмотров на Youtube.

В ролике используется микс Here Comes the Sun из юбилейного переиздания Abbey Road, которое увидит свет уже сегодня, 27 сентября. Переиздание будет включать в себя 17 оригинальных треков, а также еще 23 сессионных записи и демо.

Оригинальный альбом Abbey Road вышел в 1969 году и стал последним совместным проектом всех четырёх участников The Beatles.

Пластинка приобрела культовый статус, как и другие альбомы группы. Широкую известность получила и ее обложка, на которой музыканты пересекают по зебре улицу Эбби-роуд.