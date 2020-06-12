Ароматный зеленый борщ: рецепты вкусного и полезного блюда

Зеленый борщ – это прекрасное витаминное блюдо, приготовленное из свежей зелени.

Зеленый борщ с щавелем – один из самых вкусных и полезных весенне-летних супов.

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Готовить такое блюдо можно как на мясном бульоне, так и есть постный его вариант. В классической версии главный компонент зеленого борща – это молодой щавель, дополненный сезонными молодыми овощами и яйцом.

Свежая зелень не только приносит огромную пользу организму, но и придает блюду ярких красок. Легкий, приятный вкус зеленого борща непременно придется по вкусу всей семье. К тому же такой борщ очень легкий и простой в приготовлении. Особенно хорошо подойдет такое блюдо со сметаной.

Зеленый борщ с щавелем

Свинина - 500 г

Картофель - 2 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Щавель - 70 г

Яйца - 4 шт.

Вода - 2.5 л

Лавровый лист - 1 шт.

Растительное масло - 20 г

Соль - по вкусу

Специи сухие - по вкусу

Сначала нужно приготовить мясной бульон. Взять свинину с косточкой или ребра, залить холодной водой и довести до кипения. При этом снимать пенку, которая при этом будет образовываться. Варить мясо на медленном огне в течение часа. Затем вынуть его и очистить от костей. Бульон процедить и вернуть в него мясо. Довести все до кипения.

Очистить овощи от кожицы и промыть в проточной воде. Картофель нарезать небольшими кусочками и опустить в кипящий бульон.

Морковь натереть на средней терке, лук мелко нарезать. На горячую сковороду налить немного растительного масла и выложить измельченные лук и морковь. Обжаривать 3-5 минут на среднем огне. Затем выложить готовую зажарку в кастрюлю с супом.

Яйца отварить в кипящей воде в течение 5-7 минут. Затем залить их холодной водой и остудить. Очистить их от скорлупы, нарезать и добавить в суп. Для аромата добавить один лавровый лист. По вкусу посыпать солью и специями.

Свежий щавель промыть и нарезать. Когда в супе картошка станет мягкой, можно добавлять щавель. Вместе с щавелем довести все до кипения. Кипятить щавель нет необходимости. Поэтому добавлять его в суп следует в конце варки, перед выключением. Готовый зеленый борщ накрыть крышкой и дать немного настояться.

Зеленый борщ с фрикадельками

Говядина (мякоть) или фарш говяжий - 400 г

Щавель - 1 пучок (100-150 г)

Лук репчатый - 2 шт.

Картофель - 400 г

Морковь - 1 шт.

Масло сливочное или маргарин - 50 г

Яйца - 2 шт.

Молоко - 150 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Зелень петрушки и укропа - по вкусу

Пряности (по желанию) - по вкусу

Сметана (по желанию) - по вкусу

Мякоть говядины пропустить через мясорубку вместе с одной луковицей, после чего добавить мелко нарезанную луковицу. Посолить и поперчить, хорошо вымешать. Мокрыми руками сделать небольшие фрикадельки.

Очистить и нарезать брусочками картофель. Мелко нарезать вторую луковицу и натереть соломкой морковь. Вымыть щавель и нарезать крупными кусками. Зелень порубить. Яйца слегка взбить и смешать с молоком.

Спассеровать лук с морковью на сковороде с разогретым маслом.

В кипящую воду (2 литра) опустить фрикадельки, дать им закипеть и собрать пену. Добавить картофель, уменьшить огонь и варить 15 минут. Потом добавить обжаренные овощи и щавель. Поварить 5 минут.

Тонкой струйкой, помешивая, влить в суп молоко с яйцами. Посолить по вкусу, добавить любимые специи. Посыпать борщ зеленью, и выключить огонь. В тарелку с зеленым борщом можно добавить сметану и молотый перец.

Зеленый борщ со свиными ребрышками и свеклой

Ребрышки свиные - 500 г

Свекла - 160 г

Щавель свежий - 150 г

Картофель - 450 г

Яйца - 5 шт.

Морковь - 100 г

Лук зеленый - 100 г

Укроп свежий - 30 г

Петрушка свежая - 30 г

Растительное масло - 2-3 ст. л.

Уксус 9% - 1 ч. л.

Сахар - 20 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Лавровый лист - 3 шт.

Вода - 2 л

Ребра разрезать на порционные кусочки и выложить в кастрюлю. Залить их водой, довести до кипения и, снимая пену, варить на небольшом огне 1-1,5 часа. Готовые ребрышки вынуть, мясо отделить от костей и нарезать кусочками, а бульон процедить. Мясо накрыть пленкой и отставить в сторону.

Яйца отваривать 10 минут после закипания (вкрутую), затем охладить в холодной воде.

Картофель очистить и нарезать небольшими кусочками. Добавить в бульон и варить 10 минут.

Очистить морковь, свеклу и лук. Лук нарезать небольшими кубиками, морковь и свеклу натереть на крупной терке.

В сковороде разогреть 1 столовую ложку растительного масла и обжаривать лук около 5 минут, до прозрачности и легкой золотистости.

Добавить в сковороду еще 1-2 столовые ложки растительного масла и выложить свеклу и морковь. Сразу же добавить 1 чайную ложку уксуса и лавровые листочки. Обжаривать овощи на среднем огне около 7 минут, до мягкости и появления приятного аромата. Затем добавить сахар.

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Перемешать и обжаривать все еще 1 минуту, чтобы растворился сахар.

Добавить в кастрюлю овощную зажарку, посолить и варить на маленьком огне еще 10 минут.

Очистить три яйца и нарезать небольшими кубиками. Оставшиеся яйца очистить и разрезать пополам - по половинке на порцию. Зеленый лук, укроп и петрушку мелко нарезать. Немного свежей зелени оставить, чтобы посыпать каждую порцию борща.

Щавель нарезать полосками.

Добавить в кастрюлю нарезанные кубиками яйца и варить еще 2 минуты. Затем добавить нарезанную зелень и черный молотый перец. Довести борщ до кипения, варить 1 минуту и выключить огонь.

Готовый зеленый борщ разлить по тарелкам, в каждую порцию положить по несколько кусочков мяса и по половинке яйца. А также посыпать оставшейся свежей зелени.

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