В августе после строгого поста христиане отмечают Успение Богородицы и вспоминают мирную смерть Божьей Матери.

28 августа православная церковь отмечает праздник Успение Пресвятой Богородицы, который посвящен смерти матери Иисуса Девы Марии. Этот праздник принадлежит к числу двенадцати крупнейших в христианстве. Христиане заранее готовятся к этому празднику, соблюдая строгий Успенский пост.

Что отмечается в эту дату

Слово "успение" со старославянского означает "мирная смерть". Конечно, сам праздник посвящен не смерти Богородицы, ведь это не радостное событие. В этот день христиане празднуют воссоединение Богородицы с Богом и её переход в вечную загробную жизнь.

История Успения Пресвятой Богородицы

Ни в одном из четырех Евангелий не сказано о судьбе Девы Марии после вознесения Иисуса. Её смерть описывается в нескольких неканонических текстах. Согласно им, Марии во время молитвы явился архангел Гавриил и сообщил ей, что скоро она предстанет перед Богом. Через три дня она мирно умерла.

Перед смертью Богородицы с разных углов мира к ней прибыли апостолы и праведники, чтобы простится с ней. Сам спаситель в окружении ангелов сошел к ней, чтобы забрать ее душу с собой. Пречистая Дева попросила Бога благословить всех, кто пришел проводить её. Через 3 дня её тело пропало из гробницы, а сама Мария явилась апостолам за ужином.

Традиции Успения Пресвятого Богородицы

Перед праздником христиане соблюдают строгий двухнедельный пост, который должен духовно и телесно очистить человека. Успение в народе также называется Осенины и Госпожин день.

Читайте такжеДень крещения Руси 2021: дата праздника и интересные фактыК этому дню обычно заканчивается жатва и полевые работы. На Успение принято ходить в храмы и освещать хлебные колосья и семена из недавно собранного урожая. В храме ставят свечку за здоровье и благополучие родных.

После посещения церкви хозяйки выпекают хлеб из освященного зерна. Его подают на праздничный стол для семьи. После празднования собирают урожай ореха и закрывают овощи на зиму. Хозяйки заготавливают варенье, соления, маринованные грибы и сушеные орехи.

Что нельзя делать в этот праздник

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, громко ругаться.

Нельзя вставлять в землю острые земли, иначе это может быть расценено как неуважение к Богу.

Не стоит ходить босиком по росе – можно навлечь на себя болезнь.

Если 28 августа надеть грязную, старую или неудобную обувь – в дальнейшем будет много неприятностей.

По поверьям, незамужней девушке нельзя ни с кем разговаривать, пока она не умоется росой или родниковой водой. В противном случае она не выйдет замуж.

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Автор: Екатерина Пулатова