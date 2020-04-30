Идеальный Рататуй: рецепт приготовления яркого и сочного блюда

Эта овощное блюдо очень вкусное и ароматное. А благодаря особой выкладке овощей – Рататуй получается завораживающе красивым.

Рататуй – очень вкусное, красивое, оригинальное, полезное и простое блюдо французской кухни. Оно подойдет для вегетарианцев и тех, кто придерживается поста. Также его можно подавать и как гарнир к мясу, рыбе, или на праздничный стол.

Читайте такжеВкуснейший украинский борщ: рецепт приготовления идеального блюда

Всемирно известным Рататуй стал задолго до выхода одноименного мультфильма. Считается, что Рататуй придумали крестьяне, ведь ингредиенты легко было найти на огороде. В основе классического рецепта – кабачки, помидоры, перец, лук, чеснок и специальный соус. Баклажаны в Рататуй стали добавлять чуть позже, изначально блюдо готовили без них.

Классический рецепт Рататуя также предусматривает обжарку и тушение кусочков овощей. Вариант выкладки овощей в форму ровными рядами кружками, которые запекаются в духовке, – это современная интерпретация. Сегодня такая форма блюда стала практически классикой. И не зря – блюдо получается завораживающе красивым.

Классический Рататуй

Кабачки (молодые) – 1-2 шт.

помидоры – 4-5 шт.

баклажаны – 2 шт.

острый красный перец (по желанию) – 1/4-1/2 шт.

зелень петрушки – 2-3 веточки

чеснок – 1-4 зубчика (по вкусу)

оливковое масло – 3 ст.л.

соль

молотый перец

Для томатного соуса

томаты в собственном соку (или сезонные помидоры) – 400 г

лук репчатый (по желанию) – 1 шт.

перец болгарский – 1 шт.

оливковое масло – 2-3 ст.л.

сахар (по желанию) – 0,5 ч.л.

соль

молотый перец

Баклажаны вымыть и нарезать тонкими кружками, толщиной 2-3 мм. Посыпать солью и оставить на 20-30 минут. Промыть от соли и обсушить.

Цукини вымыть, обсушить и нарезать такими же кружками, как и баклажаны.

Помидоры вымыть и нарезать кружками или полукружками (в зависимости от размера помидоров).

Приготовить томатный соус.

Лук очистить и мелко нарезать.

Перец вымыть, вырезать семенную коробку и нарезать маленькими кубиками.

Помидоры вымыть, со стороны плодоножки сделать крестообразный надрез, обдать кипятком, снять кожицу и измельчить в блендере (или нарезать кубиками).

В разогретую с маслом кастрюлю или сковороду выложить лук, немного посолить и обжарить до мягкости. Положить перец и жарить, помешивая, 5 минут.

Добавить измельченную мякоть помидоров, посолить, поперчить, добавить сахар и перемешать (можно добавить столовую ложку кетчупа).

Тушить на слабом огне, изредка помешивая, 10-15 минут (можно добавить в соус рубленую зелень базилика или петрушки).

На дно формы для запекания выложить половину томатного соуса (соус, оставшийся отложить для подачи).

Уложить овощи рядами, чередуя: кружок помидора, кружок баклажана, кружок кабачка (пока не будет заполнена вся форма).

Острый перец вымыть и нарезать маленькими кубиками. Петрушку вымыть и порубить. Чеснок очистить и мелко порубить. Соединить петрушку, перец, чеснок и перемешать.

Рататуй посолить, посыпать рубленой зеленью с чесноком и перцем, и сбрызнуть оливковым маслом.

Накрыть форму пергаментной бумагой и запекать 1 час в нагретой до 180°C духовке.

Вынуть Рататуй из духовки и дать настояться 10 минут.

Овощи выложить на тарелку и подать с оставшимся томатным соусом.

Рататуй с сыром

Баклажаны – 2 шт.

кабачки – 2 шт.

помидоры – 3 шт.

сладкий болгарский перец – 6 шт.

лук – 3 шт.

сыр – 50 г

чеснок – 4 зубчика

зелень – по вкусу

оливковое масло для жарки

соль и черный перец молотый – по вкусу

тимьян – по вкусу

Баклажаны, кабачок и 2 помидора нарежьте на тонкие кружочки (толщиной примерно 4-5 мм). Сложите все продукты в глубокую миску.

Сделайте соус для Рататуя. Положить на противень чистые болгарские перцы и отправить в разогретую до 180°C духовку. Запекайте овощи в течение 30-45 минут. Они должны слегка подрумяниться.

Лук почистите от шелухи, а чеснок разделите на зубчики. Промойте ингредиенты и измельчите их.

Сделайте на 1 помидоре небольшой крестообразный надрез и положите в кастрюлю. Обдайте кипятком и оставьте в нем на 3-5 минут. После этого снимите кожуру и нарежьте овощ на небольшие кусочки.

Как только перчики спекутся, охладите их и тоже снимите кожицу, удалите семена с плодоножкой. Затем нарежьте болгарские перцы кубиками.

Поставьте сковороду на плиту и добавьте в нее оливковое масло. Разогрейте емкость и обжарьте измельченный лук с чесноком. Готовьте на среднем огне, чтобы продукты не пригорели.

Через 3 минуты добавьте на сковороду перчик. Перемешайте. После этого положите к остальным ингредиентам помидоры и готовьте в течение 5-8 минут.

Читайте такжеКак приготовить потрясающий "Медовик": рецепты нежно-сочного торта

После указанного времени дайте зажарке остыть и переложите ее в блендер. Измельчите до однородной массы и добавьте зеленый тимьян. Опять перемешайте.

Подготовьте форму для запекания и разложите по всей поверхности полученную смесь. Распределите равномерно.

Сверху на заправку выложите овощи, при этом обязательно чередуйте их: баклажан, кабачок и помидор. Старайтесь, чтобы овощи плотно прилегали друг к другу. Сверху натрите немного твердого сыра.

Сделайте ароматный соус. Возьмите чеснок и выдавите его через пресс в тарелочку. Смешайте его с оливковым маслом, солью, черным молотым перцем и тимьяном. Размешайте тщательно вилочкой.

Готовую заправку выливайте на овощи.

После этого накройте противень с блюдом фольгой. Разогрейте духовку до 190°C. Отправьте блюдо запекаться на 50-60 минут. Доставайте блюдо из духовки и подавайте к столу.