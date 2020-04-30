Идеальный Рататуй: рецепт приготовления яркого и сочного блюда
Рататуй – очень вкусное, красивое, оригинальное, полезное и простое блюдо французской кухни. Оно подойдет для вегетарианцев и тех, кто придерживается поста. Также его можно подавать и как гарнир к мясу, рыбе, или на праздничный стол.
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Всемирно известным Рататуй стал задолго до выхода одноименного мультфильма. Считается, что Рататуй придумали крестьяне, ведь ингредиенты легко было найти на огороде. В основе классического рецепта – кабачки, помидоры, перец, лук, чеснок и специальный соус. Баклажаны в Рататуй стали добавлять чуть позже, изначально блюдо готовили без них.
Классический рецепт Рататуя также предусматривает обжарку и тушение кусочков овощей. Вариант выкладки овощей в форму ровными рядами кружками, которые запекаются в духовке, – это современная интерпретация. Сегодня такая форма блюда стала практически классикой. И не зря – блюдо получается завораживающе красивым.
Классический Рататуй
Кабачки (молодые) – 1-2 шт.
помидоры – 4-5 шт.
баклажаны – 2 шт.
острый красный перец (по желанию) – 1/4-1/2 шт.
зелень петрушки – 2-3 веточки
чеснок – 1-4 зубчика (по вкусу)
оливковое масло – 3 ст.л.
соль
молотый перец
Для томатного соуса
томаты в собственном соку (или сезонные помидоры) – 400 г
лук репчатый (по желанию) – 1 шт.
перец болгарский – 1 шт.
оливковое масло – 2-3 ст.л.
сахар (по желанию) – 0,5 ч.л.
соль
молотый перец
Баклажаны вымыть и нарезать тонкими кружками, толщиной 2-3 мм. Посыпать солью и оставить на 20-30 минут. Промыть от соли и обсушить.
Цукини вымыть, обсушить и нарезать такими же кружками, как и баклажаны.
Помидоры вымыть и нарезать кружками или полукружками (в зависимости от размера помидоров).
Приготовить томатный соус.
Лук очистить и мелко нарезать.
Перец вымыть, вырезать семенную коробку и нарезать маленькими кубиками.
Помидоры вымыть, со стороны плодоножки сделать крестообразный надрез, обдать кипятком, снять кожицу и измельчить в блендере (или нарезать кубиками).
В разогретую с маслом кастрюлю или сковороду выложить лук, немного посолить и обжарить до мягкости. Положить перец и жарить, помешивая, 5 минут.
Добавить измельченную мякоть помидоров, посолить, поперчить, добавить сахар и перемешать (можно добавить столовую ложку кетчупа).
Тушить на слабом огне, изредка помешивая, 10-15 минут (можно добавить в соус рубленую зелень базилика или петрушки).
На дно формы для запекания выложить половину томатного соуса (соус, оставшийся отложить для подачи).
Уложить овощи рядами, чередуя: кружок помидора, кружок баклажана, кружок кабачка (пока не будет заполнена вся форма).
Острый перец вымыть и нарезать маленькими кубиками. Петрушку вымыть и порубить. Чеснок очистить и мелко порубить. Соединить петрушку, перец, чеснок и перемешать.
Рататуй посолить, посыпать рубленой зеленью с чесноком и перцем, и сбрызнуть оливковым маслом.
Накрыть форму пергаментной бумагой и запекать 1 час в нагретой до 180°C духовке.
Вынуть Рататуй из духовки и дать настояться 10 минут.
Овощи выложить на тарелку и подать с оставшимся томатным соусом.
Рататуй с сыром
Баклажаны – 2 шт.
кабачки – 2 шт.
помидоры – 3 шт.
сладкий болгарский перец – 6 шт.
лук – 3 шт.
сыр – 50 г
чеснок – 4 зубчика
зелень – по вкусу
оливковое масло для жарки
соль и черный перец молотый – по вкусу
тимьян – по вкусу
Баклажаны, кабачок и 2 помидора нарежьте на тонкие кружочки (толщиной примерно 4-5 мм). Сложите все продукты в глубокую миску.
Сделайте соус для Рататуя. Положить на противень чистые болгарские перцы и отправить в разогретую до 180°C духовку. Запекайте овощи в течение 30-45 минут. Они должны слегка подрумяниться.
Лук почистите от шелухи, а чеснок разделите на зубчики. Промойте ингредиенты и измельчите их.
Сделайте на 1 помидоре небольшой крестообразный надрез и положите в кастрюлю. Обдайте кипятком и оставьте в нем на 3-5 минут. После этого снимите кожуру и нарежьте овощ на небольшие кусочки.
Как только перчики спекутся, охладите их и тоже снимите кожицу, удалите семена с плодоножкой. Затем нарежьте болгарские перцы кубиками.
Поставьте сковороду на плиту и добавьте в нее оливковое масло. Разогрейте емкость и обжарьте измельченный лук с чесноком. Готовьте на среднем огне, чтобы продукты не пригорели.
Через 3 минуты добавьте на сковороду перчик. Перемешайте. После этого положите к остальным ингредиентам помидоры и готовьте в течение 5-8 минут.
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После указанного времени дайте зажарке остыть и переложите ее в блендер. Измельчите до однородной массы и добавьте зеленый тимьян. Опять перемешайте.
Подготовьте форму для запекания и разложите по всей поверхности полученную смесь. Распределите равномерно.
Сверху на заправку выложите овощи, при этом обязательно чередуйте их: баклажан, кабачок и помидор. Старайтесь, чтобы овощи плотно прилегали друг к другу. Сверху натрите немного твердого сыра.
Сделайте ароматный соус. Возьмите чеснок и выдавите его через пресс в тарелочку. Смешайте его с оливковым маслом, солью, черным молотым перцем и тимьяном. Размешайте тщательно вилочкой.
Готовую заправку выливайте на овощи.
После этого накройте противень с блюдом фольгой. Разогрейте духовку до 190°C. Отправьте блюдо запекаться на 50-60 минут. Доставайте блюдо из духовки и подавайте к столу.