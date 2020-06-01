Нежный и воздушный манник: как приготовить бесподобный пирог

Это простая, но очень вкусная выпечка, идеальная для домашнего чаепития.

Манник – простая, но очень вкусная выпечка из манной крупы.

Читайте такжеНежные панкейки: рецепт приготовления незабываемых панкейков

Рецепт приготовления манника совсем несложный и не требует много времени, зато получаем вкусную, воздушную и нежную выпечку, от которой просто невозможно оторваться!

Оригинальный пирог из манки – идеален для домашнего чаепития, а можно подать его также и на завтрак, как запеканку, со сметаной, повидлом или сгущенкой.

Манник на кефире

Кефир – 400-500 г

Крупа манная – 150-200 г

Яйца – 2-3 шт.

Сахар -100 г

Соль – щепотка

Сахар ванильный -8 г

Разрыхлитель – 10 г (или сода – 3 г)

Масло сливочное (для смазывания формы) – 20 г

Влить кефир в миску. Понемногу добавить манку, перемешивая смесь до однородности. Оставить манку с кефиром минимум на 30 минут, чтобы манка набухла (можно, накрыв крышкой или пищевой пленкой, оставить на пару часов или даже до следующего дня в холодильнике).

Читайте такжеХрустящие и золотистые бельгийские вафли: как приготовит невероятное лакомство

Разогреть духовку до 190°C.

Разбить яйца в миску и слегка взбить их. Добавить сахар и щепотку соли. Взбить яйца с сахаром и солью. Добавить ванильный сахар и разрыхлитель. Взбить массу до однородности.

Добавить взбитые яйца в манку с кефиром. Хорошо перемешать. В тесто можно добавить изюм (вымыть, обсушить и обвалять в муке), курагу или тертую цедру и сок одного лимона.

Смазать форму сливочным маслом или можно покрыть смазанной маслом бумагой для выпечки. Вылить тесто в форму. Поместить в разогретую духовку и выпекайте манник 40-50 минут. Румяный манник можно дополнительно проверить, проткнув деревянной зубочисткой – она должна быть сухой.

Готовый манник вынуть из духовки и оставить в форме на 5 минут. Затем выложить на блюдо. Разрезать манник на порции. Подавать со сметаной или вареньем.

Шоколадный манник с творожными шариками

Для творожного теста

Творог – 250 г

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 50 г

Крахмал кукурузный – 30 г

Крупа манная – 50 г

Экстракт ванили – 1 ч.л. (или ванилин – 1 щепотка)

Для шоколадного теста

Яйца – 4 шт.

Сахар – 200 г

Йогурт (или кефир) – 180 г

Масло растительное – 150 г

Разрыхлитель – 10 г (1 ст.л. без горки)

Соль – 0,25 ч.л.

Экстракт ванили – 1 ч.л. (или ванилин – щепотка)

Крупа манная (мелкая) – 300 г

Какао-порошок – 40 г

Для пропитки

Молоко – 180-200 мл

Готовим сырные шарики. Творог, яйцо, сахар и экстракт ванили поместить в миску. Тщательно растереть с помощью вилки. Добавить кукурузный крахмал и манную крупу. Перемешать творожную массу.

Из пергамента вырезать круг размером с дно формы для выпечки. Пергамент выложить на дно формы и слегка смазать маслом. Бока формы тоже смазываем маслом.

Смоченными в воде руками скатываем из сырной массы шарики размером с грецкий орех. Выкладываем творожные шарики в форму на небольшом расстоянии друг от друга. Ставим форму с шариками на некоторое время, пока готовим шоколадное тесто, в холодильник.

Включаем духовку разогреваться до 180°C.

Готовим шоколадное тесто. Яйца, соль и сахар поместить в глубокую миску. Взбить с помощью миксера до получения пышной светлой массы. Добавить йогурт (или кефир) и экстракт ванили.

Продолжая взбивать, постепенно добавить растительное масло. Туда же просеять разрыхлитель и какао. Тщательно перемешать. Добавить манную крупу. Еще раз перемешать тесто.

Достать из холодильника форму с сырными шариками и аккуратно вылить сверху шоколадное тесто. Тесто полностью покроет шарики.

Поместить форму в духовку и выпекать манник 40-45 минут. Проверять готовность манника зубочисткой – она должна выходить сухой.

Вынуть готовый манник из духовки. Молоко немного подогреть на плите или в микроволновой печи (оно должно быть теплым). Полить манник молоком и оставить до полного остывания и впитывания молока.

Манник с бананом

Манная крупа – 200 г

Кефир 2,5% – 450 мл

Сахар – 120 г

Яйца куриные – 2 шт.

Бананы – 2 шт.

Разрыхлитель теста – 1,5 ч.л.

Соль – 0,4 ч.л.

Сахарная пудра – для украшения

Кефир влить в глубокую емкость, засыпать манной крупой. Дать постоять около часа, пусть набухнет.

Читайте такжеИдеальный шоколадный десерт: как приготовить изысканный торт "Захер"

Яйца взбить с сахаром в хорошую пену.

Банан нарезать мелкими кубиками и добавить в кефир с набухшей манной крупой. Соединить с яйцом, замесить тесто, всыпать соль и разрыхлитель.

Вылить тесто в форму (можно разделить тесто на 2 формы, тогда получится 2 невысоких коржа, которые потом можно соединить между собой, например, медом). Выпекать при температуре 220°C. Проверять на готовность зубочисткой. Готовый манник присыпать пудрой.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram