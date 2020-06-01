Нежный и воздушный манник: как приготовить бесподобный пирог
Манник – простая, но очень вкусная выпечка из манной крупы.
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Рецепт приготовления манника совсем несложный и не требует много времени, зато получаем вкусную, воздушную и нежную выпечку, от которой просто невозможно оторваться!
Оригинальный пирог из манки – идеален для домашнего чаепития, а можно подать его также и на завтрак, как запеканку, со сметаной, повидлом или сгущенкой.
Манник на кефире
- Кефир – 400-500 г
- Крупа манная – 150-200 г
- Яйца – 2-3 шт.
- Сахар -100 г
- Соль – щепотка
- Сахар ванильный -8 г
- Разрыхлитель – 10 г (или сода – 3 г)
- Масло сливочное (для смазывания формы) – 20 г
Влить кефир в миску. Понемногу добавить манку, перемешивая смесь до однородности. Оставить манку с кефиром минимум на 30 минут, чтобы манка набухла (можно, накрыв крышкой или пищевой пленкой, оставить на пару часов или даже до следующего дня в холодильнике).
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Разогреть духовку до 190°C.
Разбить яйца в миску и слегка взбить их. Добавить сахар и щепотку соли. Взбить яйца с сахаром и солью. Добавить ванильный сахар и разрыхлитель. Взбить массу до однородности.
Добавить взбитые яйца в манку с кефиром. Хорошо перемешать. В тесто можно добавить изюм (вымыть, обсушить и обвалять в муке), курагу или тертую цедру и сок одного лимона.
Смазать форму сливочным маслом или можно покрыть смазанной маслом бумагой для выпечки. Вылить тесто в форму. Поместить в разогретую духовку и выпекайте манник 40-50 минут. Румяный манник можно дополнительно проверить, проткнув деревянной зубочисткой – она должна быть сухой.
Готовый манник вынуть из духовки и оставить в форме на 5 минут. Затем выложить на блюдо. Разрезать манник на порции. Подавать со сметаной или вареньем.
Шоколадный манник с творожными шариками
Для творожного теста
- Творог – 250 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 50 г
- Крахмал кукурузный – 30 г
- Крупа манная – 50 г
- Экстракт ванили – 1 ч.л. (или ванилин – 1 щепотка)
Для шоколадного теста
- Яйца – 4 шт.
- Сахар – 200 г
- Йогурт (или кефир) – 180 г
- Масло растительное – 150 г
- Разрыхлитель – 10 г (1 ст.л. без горки)
- Соль – 0,25 ч.л.
- Экстракт ванили – 1 ч.л. (или ванилин – щепотка)
- Крупа манная (мелкая) – 300 г
- Какао-порошок – 40 г
Для пропитки
- Молоко – 180-200 мл
Готовим сырные шарики. Творог, яйцо, сахар и экстракт ванили поместить в миску. Тщательно растереть с помощью вилки. Добавить кукурузный крахмал и манную крупу. Перемешать творожную массу.
Из пергамента вырезать круг размером с дно формы для выпечки. Пергамент выложить на дно формы и слегка смазать маслом. Бока формы тоже смазываем маслом.
Смоченными в воде руками скатываем из сырной массы шарики размером с грецкий орех. Выкладываем творожные шарики в форму на небольшом расстоянии друг от друга. Ставим форму с шариками на некоторое время, пока готовим шоколадное тесто, в холодильник.
Включаем духовку разогреваться до 180°C.
Готовим шоколадное тесто. Яйца, соль и сахар поместить в глубокую миску. Взбить с помощью миксера до получения пышной светлой массы. Добавить йогурт (или кефир) и экстракт ванили.
Продолжая взбивать, постепенно добавить растительное масло. Туда же просеять разрыхлитель и какао. Тщательно перемешать. Добавить манную крупу. Еще раз перемешать тесто.
Достать из холодильника форму с сырными шариками и аккуратно вылить сверху шоколадное тесто. Тесто полностью покроет шарики.
Поместить форму в духовку и выпекать манник 40-45 минут. Проверять готовность манника зубочисткой – она должна выходить сухой.
Вынуть готовый манник из духовки. Молоко немного подогреть на плите или в микроволновой печи (оно должно быть теплым). Полить манник молоком и оставить до полного остывания и впитывания молока.
Манник с бананом
- Манная крупа – 200 г
- Кефир 2,5% – 450 мл
- Сахар – 120 г
- Яйца куриные – 2 шт.
- Бананы – 2 шт.
- Разрыхлитель теста – 1,5 ч.л.
- Соль – 0,4 ч.л.
- Сахарная пудра – для украшения
Кефир влить в глубокую емкость, засыпать манной крупой. Дать постоять около часа, пусть набухнет.
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Яйца взбить с сахаром в хорошую пену.
Банан нарезать мелкими кубиками и добавить в кефир с набухшей манной крупой. Соединить с яйцом, замесить тесто, всыпать соль и разрыхлитель.
Вылить тесто в форму (можно разделить тесто на 2 формы, тогда получится 2 невысоких коржа, которые потом можно соединить между собой, например, медом). Выпекать при температуре 220°C. Проверять на готовность зубочисткой. Готовый манник присыпать пудрой.
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