Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 6 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

6 декабря по новому церковному календарю вспоминают одного из самых почитаемых святых - святителя Николая. В народном календаре - Никола Зимний. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 6 декабря по новому календарю (19 декабря по старому) - день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

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Николая Чудотворца почитают как святого, который может совершить любые чудеса, его считают покровителем сирот, бедных, больных, путешественников, моряков, военных, земледельцев, заключенных, но в первую очередь - детей.

Николай Угодник жил в III-IV веках. Он был из богатой и знатной семьи, но повзрослев, принял решение посвятить жизнь служению Богу: раздал наследство беднякам и стал служить в церкви, где получил сан архиепископа. Вся его жизнь прошла под знаком веры в Господа, за это Николай получил дар чудотворения.

О чудесах святого Николая известно немало: как-то он воскресил моряка, который во время шторма упал с мачты на палубу. Еще одна известная история связана с тремя девушками, которых отец хотел заставить стать блудницами, чтобы прокормить семью. Николай узнал об этом и подбросил ночью в дом нищего мешочек с золотом - первый, второй и третий. Все три девушки вышли замуж и были спасены. Считается, что отсюда берет свое начало традиция делать подарки детям на Рождество или на Новый год, а образ святого ассоциируют с Санта-Клаусом.

Ранее мы рассказывали, когда отмечают День святого Николая 2024 по новому и старому стилю и что нельзя делать в праздник.

Какой церковный праздник 6 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти cвятителя Амфилохия, епископа Иконийского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 6 декабря

По приметам дня смотрят, какой будет погода в ближайшее время:

облаков мало на небе - будет холодно;

месяц в ночь на 6 число ясный - жди мороза;

6 декабря идет мелкий снег и дует ветер с севера - 6 июня пойдет дождь;

розовые и тусклые кольца вокруг луны - к морозу.

В народе 6 декабря - праздник Никола Зимний. Считается, что с этого дня начинаются трескучие никольские морозы.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 6 декабря церковь не одобряет сквернословия, ругани, склоков, сплетен, жадности, зависти, лени и отчаяния. Нельзя обижать детей, стариков и невинных, отказывать в милостыне и помощи.

Для тех, кто придерживается поста, ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: считается, что в этот день нельзя грустить - иначе это может накликать сильные морозы. Также, по народным поверьям, святой Николай накажет каждого, кто нарушает запреты праздника.

Что можно делать 6 декабря

В православный праздник сегодня обращаются к Николаю Чудотворцу с просьбами исцелить от болезней, помочь в новых делах, просят о финансовом благополучии, удачном замужестве и женитьбе, легких родах и о детях. Считается, что Николай Чудотворец слышит каждого, кто обращается к нему с искренней молитвой.

"Второй после Бога заступник", - говорят про святого Николая в народе и верят, что именно в это время чудотворец спускается с небес, чтобы обойти землю. В старину на праздник готовили хлеб и пироги, делали брагу или пиво. Часть угощений относили в церковь, все, что оставалось дома - съедали до последней крошки, чтобы целый год не было никаких проблем. В день святого Николая нужно помириться со всеми, с кем успели поссориться за год.

Кто отмечает день ангела 6 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Максим и Николай.

По старому стилю день ангела у Митрофана, Бориса, Федора, Александра, Алексея, Григория.

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