В день авиации в Украине 2023 поздравляют работников гражданской и военной авиации и благодарят за их нелегкий труд, ведь они сейчас делают все возможное, чтобы приблизить нашу победу. О краткой истории праздника, а также пожелания и оригинальные открытки для всех, кто связан с авиацией - в материале.
Когда День авиации в Украине
День украинской авиации начали отмечать, начиная с 1993 года. Тогда этот праздник был учрежден указом президента Леонида Кравчука, а датой праздника выбрали последнюю субботу августа. Спустя три года, в 1996-м, был издан новый указ - он объединил День военной авиации и День гражданской авиации Украины, но дата праздника осталась прежней - последняя суббота лета.
В 2023 году профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов, работников авиационной промышленности и транспорта Украины отмечают 26 августа.
День авиации Украины - поздравления
В Украине самолеты
Водят лучшие пилоты!
Всех, кто в небе, поздравляем,
Еще выше взмыть желаем!
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У всех, кому подвластны бескрайние небесные просторы, сегодня праздник - День авиации Украины. В этот замечательный теплый день поздравляю и тебя. Пусть взлеты и посадки будут легкие, пусть и дома, и на работе будет все в порядке. Воздушного, легкого настроения и улыбок в праздник и всегда!
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Властители небес,
Летчики, пилоты!
Хотим, чтоб не исчез
Азарт у вас к полетам!
Пусть любят небеса
За драйв и вашу смелость.
Ну что еще сказать?
Хотим, чтоб в небе пелось,
Чтоб вы на высоте
Парили, словно птицы,
Удачно вам взлететь,
И мягенько садиться!
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Не зря самолеты называют самым безопасным транспортом, ведь люди, которые ими управляют - профессионалы высшей категории. И сегодня поздравляем всех, причастных к авиации. Желаем здоровья, профессионального вдохновения, и благополучия как на в небе, так и на земле. Спасибо вам. С Днем авиации!
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Авиации желаем
Позитива и добра,
Чтобы небо было чистым,
Мирным с ночи до утра!
Чтобы все было отлично,
Чтобы не было войны,
Чтобы служба авиации
Была гордостью страны!
Долгих лет и процветания,
Добрым воинам и честь,
Чтобы было все отлично,
Чтобы было всё окей!
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С Днем авиации! Желаю, чтобы в небе тебя опасность миновала, чтобы ты уверенно держал в руках штурвал, чтобы родные и близкие встречали на земле в полном здравии и благополучии! Чистого и мирного неба!
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Герои, вы всегда в почете,
Пронзая облака в полете,
Навстречу новому пути,
Желаем счастье обрести.
Нелегкий труд ваш уважаем,
И с гордостью вас поздравляем!
С днем авиации родной,
Пусть дома будет ждать покой.
Желаем радости, улыбок,
Желаем в жизни без ошибок.
С улыбкой каждый день встречать
И никогда не унывать!
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Поздравляю с Днем авиации. Желаю летать, как свободолюбивая гордая птица, как неутомимый ветер, как меткая стрела. Пусть каждый полет будет добрым и благополучным, пусть каждый день жизни будет замечательным, удачным и радостным. Желаю здоровья, бодрости, крепчайших сил и смелости.
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Первым делом, первым делом, вы, пилоты,
Ну, а всякое неважное потом.
Разогнались в небе синем самолёты.
Авиация! Вас с праздничным деньком!
Пусть ревут моторы непрерывно,
Главное, на взлётной полосе
Самолёты пусть взлетают мирно,
Возвращаются все также, без проблем.
Мы желаем только жизни светлой,
И удачу на своё крыло,
Всем, кто любит небо беззаветно,
Чтобы фантастически везло.
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День авиации Украины - картинки
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Ранее мы рассказывали, когда отмечают День ВВС Украины и как поздравить с праздником.