В последнюю субботу лета в Украине отмечают День авиации.

В день авиации в Украине 2023 поздравляют работников гражданской и военной авиации и благодарят за их нелегкий труд, ведь они сейчас делают все возможное, чтобы приблизить нашу победу. О краткой истории праздника, а также пожелания и оригинальные открытки для всех, кто связан с авиацией - в материале.

Когда День авиации в Украине

День украинской авиации начали отмечать, начиная с 1993 года. Тогда этот праздник был учрежден указом президента Леонида Кравчука, а датой праздника выбрали последнюю субботу августа. Спустя три года, в 1996-м, был издан новый указ - он объединил День военной авиации и День гражданской авиации Украины, но дата праздника осталась прежней - последняя суббота лета.

В 2023 году профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов, работников авиационной промышленности и транспорта Украины отмечают 26 августа.

Видео дня

День авиации Украины - поздравления

В Украине самолеты

Водят лучшие пилоты!

Всех, кто в небе, поздравляем,

Еще выше взмыть желаем!

***

У всех, кому подвластны бескрайние небесные просторы, сегодня праздник - День авиации Украины. В этот замечательный теплый день поздравляю и тебя. Пусть взлеты и посадки будут легкие, пусть и дома, и на работе будет все в порядке. Воздушного, легкого настроения и улыбок в праздник и всегда!

***

Властители небес,

Летчики, пилоты!

Хотим, чтоб не исчез

Азарт у вас к полетам!

Пусть любят небеса

За драйв и вашу смелость.

Ну что еще сказать?

Хотим, чтоб в небе пелось,

Чтоб вы на высоте

Парили, словно птицы,

Удачно вам взлететь,

И мягенько садиться!

***

Не зря самолеты называют самым безопасным транспортом, ведь люди, которые ими управляют - профессионалы высшей категории. И сегодня поздравляем всех, причастных к авиации. Желаем здоровья, профессионального вдохновения, и благополучия как на в небе, так и на земле. Спасибо вам. С Днем авиации!

***

Авиации желаем

Позитива и добра,

Чтобы небо было чистым,

Мирным с ночи до утра!

Чтобы все было отлично,

Чтобы не было войны,

Чтобы служба авиации

Была гордостью страны!

Долгих лет и процветания,

Добрым воинам и честь,

Чтобы было все отлично,

Чтобы было всё окей!

***

С Днем авиации! Желаю, чтобы в небе тебя опасность миновала, чтобы ты уверенно держал в руках штурвал, чтобы родные и близкие встречали на земле в полном здравии и благополучии! Чистого и мирного неба!

***

Герои, вы всегда в почете,

Пронзая облака в полете,

Навстречу новому пути,

Желаем счастье обрести.

Нелегкий труд ваш уважаем,

И с гордостью вас поздравляем!

С днем авиации родной,

Пусть дома будет ждать покой.

Желаем радости, улыбок,

Желаем в жизни без ошибок.

С улыбкой каждый день встречать

И никогда не унывать!

***

Поздравляю с Днем авиации. Желаю летать, как свободолюбивая гордая птица, как неутомимый ветер, как меткая стрела. Пусть каждый полет будет добрым и благополучным, пусть каждый день жизни будет замечательным, удачным и радостным. Желаю здоровья, бодрости, крепчайших сил и смелости.

***

Первым делом, первым делом, вы, пилоты,

Ну, а всякое неважное потом.

Разогнались в небе синем самолёты.

Авиация! Вас с праздничным деньком!

Пусть ревут моторы непрерывно,

Главное, на взлётной полосе

Самолёты пусть взлетают мирно,

Возвращаются все также, без проблем.

Мы желаем только жизни светлой,

И удачу на своё крыло,

Всем, кто любит небо беззаветно,

Чтобы фантастически везло.

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День авиации Украины - картинки

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Ранее мы рассказывали, когда отмечают День ВВС Украины и как поздравить с праздником.

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