24 мая отмечается большой праздник в славянских странах и католическое торжество.

Дата 24 мая оказалась особенной для украинцев - у нас сегодня есть большой повод отпраздновать. На планете в это число проводится несколько интересных культурных и медицинских мероприятий. А о том, какой сегодня церковный праздник, стоит узнать католикам.

Видео дня

Какой сегодня праздник в мире

Европейский день парков установлен на сегодняшнюю дату, чтобы побудить людей чаще посещать зеленые зоны в своих городах, а также ценить и оставлять в чистоте городские пространства. Он также популяризирует самые большие и необычные парки Европы, которые обязательно стоит увидеть.

Многие международные праздники сегодня посвящены медицинской и культурной сферам - День знаний о шизофрении, День борьбы с эпилепсией, День компьютерных игр и День диадемы.

Какой сегодня праздник в Украине

24 мая Украина как славянская страна празднует День славянской письменности и культуры. Торжество установлено на эту дату из-за того, что ранее православная церковь чтила в нее создателей славянской азбуки Кирилла и Мефодия. Традиционно в честь события проводятся конференции и литературные вечера, посвященные нашему культурному наследию.

Какой сегодня праздник церковный

По современному стилю православные верующие посвящают праздник 24 мая памяти монаха Симеона Столпника. При жизни он был известным целителем, поэтому ему молятся об излечении болезней. По старому календарю, как уже упоминалось ранее, чествуют святых Кирилла и Мефодия.

У католиков 24 мая наступает светлая Троица, праздник триединства Господа. В Украине в честь этого события принято святить зелень в церкви.

Какой сегодня праздник в народе

Давние люди говорили, что какая погода сегодня, таким будет и все лето в этом году. Есть и другие погодные приметы:

если после полудня погода испортилась, то непогода задержится ещё на неделю;

утренний туман предвещает жару, а вечерний - холод;

пауки сплели паутину между деревьев - к ясному небу;

если липа уже зацвела, то заморозков больше не будет.

Наши предки в народный праздник сегодня в Украине наблюдали за цветением шиповника. Его цветы считались источником красоты и молодости, поэтому их срывали, засушивали и использовали для приготовления чая. Девушкам рекомендуется умыться шиповниковым раствором, чтобы оздоровиться. Также день считается удачным для посева гороха и фасоли.

Что нельзя делать сегодня

Под строгим запретом в эту дату ломание и рубка веток шиповника - такие действия навлекут большую беду. Не рекомендуется также в праздник сегодня жаловаться на жизнь и проблемы, иначе ситуация усугубится ещё больше. Ещё не стоит оформлять кредиты и одалживать деньги - есть риск застрять в долгах.

Вас также могут заинтересовать новости: