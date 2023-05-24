В День славянской письменности публикуем малоизвестные факты о славянских языках, которые вас удивят.

24 мая в Украине отмечают День славянской письменности и культуры. Праздник известен также в других восточноевропейских странах: Болгарии, Сербии, Македонии, Чехии, Черногории.

Дата праздника выбрана неслучайно - в этот день церковь вспоминает равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей кириллического алфавита и древнеславянского языка, который является общим предком славянских языков. В честь праздника УНИАН публикует интересные и малоизвестные факты про славянские языки, к которым относится и украинский.

Интересные факты про славянские языки и письменность

К славянским относят несколько десятков современных языков, на которых говорят около 440 миллионов человек. Все славянские языки имеют примерно 80% общего лексикона.

Предположительно, предком современных славянских языков является праславянский язык , который существовал примерно во 2-1 веке до н.э. Никаких его письменных памяток не обнаружено.

, который существовал примерно во 2-1 веке до н.э. Никаких его письменных памяток не обнаружено. Многие люди считают, что самой давней литературной памяткой, написанной праславянским языком, является "Веллесова книга" . Однако большинство современных ученых уверены, что это фальсификация 1950-ых годов. Не существует никаких материальных доказательств существования такой книги.

. Однако большинство современных ученых уверены, что это фальсификация 1950-ых годов. Не существует никаких материальных доказательств существования такой книги. В 9 веке Кирилл и Мефодий разработали письменность старославянского языка , который был основан на диалекте жителей современных Салоников. В качестве алфавита для него использовались кириллица и глаголица. Язык существовал в основном для написания книг, в быту же его не использовали.

, который был основан на диалекте жителей современных Салоников. В качестве алфавита для него использовались кириллица и глаголица. Язык существовал в основном для написания книг, в быту же его не использовали. В старославянском языке не было настоящего времени , но было четыре формы прошедшего и три будущего. Также в нем было 6 падежей, как в современном украинском языке.

, но было четыре формы прошедшего и три будущего. Также в нем было 6 падежей, как в современном украинском языке. В наше время энтузиасты создали искусственный межславянский язык , который использует общие для большинства славянских языков правила и слова. Его могут понимать жители почти всех восточноевропейских стран. Послушайте сказку на межславянском языке и проверьте, много ли предложений вы поняли.

Есть современные славянские языки, которые не имеют четкой литературной нормы , например, черногорский и сербохорватский.

, например, черногорский и сербохорватский. Среди лингвистов нет единого мнения, были ли Кирилл и Мефодий создателями глаголицы и кириллицы . Наиболее распространено мнение, что братья разработали глаголицу, а кириллическую азбуку создали позднее их ученики. Глаголица в современных языках не используется.

. Наиболее распространено мнение, что братья разработали глаголицу, а кириллическую азбуку создали позднее их ученики. Глаголица в современных языках не используется. Большинство славянских языков используют латинский алфавит. Кириллическая азбука используется в украинском, болгарском, македонском, сербском и черногорском языках.

используется в украинском, болгарском, македонском, сербском и черногорском языках. Славяне представляли рай как вечно солнечное и теплое место, куда на зимовку улетают птицы, а также души умерших. Они называли это место хорошо известным украинцам словом " вирій ".

Напомним, что в Украине в начале месяца отметили День Европы 2023, который теперь будет праздноваться ежегодно 9 мая.

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