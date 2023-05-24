24 мая в Украине отмечают День славянской письменности и культуры. Праздник известен также в других восточноевропейских странах: Болгарии, Сербии, Македонии, Чехии, Черногории.
Дата праздника выбрана неслучайно - в этот день церковь вспоминает равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей кириллического алфавита и древнеславянского языка, который является общим предком славянских языков. В честь праздника УНИАН публикует интересные и малоизвестные факты про славянские языки, к которым относится и украинский.
Интересные факты про славянские языки и письменность
К славянским относят несколько десятков современных языков, на которых говорят около 440 миллионов человек. Все славянские языки имеют примерно 80% общего лексикона.
- Предположительно, предком современных славянских языков является праславянский язык, который существовал примерно во 2-1 веке до н.э. Никаких его письменных памяток не обнаружено.
- Многие люди считают, что самой давней литературной памяткой, написанной праславянским языком, является "Веллесова книга". Однако большинство современных ученых уверены, что это фальсификация 1950-ых годов. Не существует никаких материальных доказательств существования такой книги.
- В 9 веке Кирилл и Мефодий разработали письменность старославянского языка, который был основан на диалекте жителей современных Салоников. В качестве алфавита для него использовались кириллица и глаголица. Язык существовал в основном для написания книг, в быту же его не использовали.
- В старославянском языке не было настоящего времени, но было четыре формы прошедшего и три будущего. Также в нем было 6 падежей, как в современном украинском языке.
- В наше время энтузиасты создали искусственный межславянский язык, который использует общие для большинства славянских языков правила и слова. Его могут понимать жители почти всех восточноевропейских стран. Послушайте сказку на межславянском языке и проверьте, много ли предложений вы поняли.
- Есть современные славянские языки, которые не имеют четкой литературной нормы, например, черногорский и сербохорватский.
- Среди лингвистов нет единого мнения, были ли Кирилл и Мефодий создателями глаголицы и кириллицы. Наиболее распространено мнение, что братья разработали глаголицу, а кириллическую азбуку создали позднее их ученики. Глаголица в современных языках не используется.
- Большинство славянских языков используют латинский алфавит. Кириллическая азбука используется в украинском, болгарском, македонском, сербском и черногорском языках.
- Славяне представляли рай как вечно солнечное и теплое место, куда на зимовку улетают птицы, а также души умерших. Они называли это место хорошо известным украинцам словом "вирій".
Напомним, что в Украине в начале месяца отметили День Европы 2023, который теперь будет праздноваться ежегодно 9 мая.