Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 17 октября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

17 октября по новому церковному календарю вспоминают ветхозаветного пророка Осию. В народе день получил название Осия Колесник. О традициях и приметах 17 октября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 17 октября по новому церковному календарю (30 октября по старому) - день памяти пророка Осии.

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Осия жил в VIII веке до Рождества Христова в Израильском царстве. Он стал известен своими пророчествами, обличал беззаконие израильтян и обещал им бедствия и переселение в ассирийский плен. Также, по словам пророка, ветхозаветное жертвоприношение должно прекратиться, а по земле распространится истинная вера. Кроме этого, Осия предсказал возвращение Христа из Египта, его воскрешение на тридцатый день и победу над смертью. Все эти пророчества есть в книгах Священного Писания.

По преданию, у пророка была жена, которая изменяла ему - на то время таких называли блудницами. Осия, чтобы не впасть в отчаяние, ударился в религию, но продолжил жить с распутницей, и троих детей признал своими. Но дал им довольно странные имена: мальчиков назвал Изреэль (как намек на убийство Омридов, 3-й династии Северного Израильского царства) и Ло-Амми - в переводе это значит "не мой народ", а девочку - Ло-Рухама, то есть, "не помилованная". Таким образом пророк Осия хотел дать понять людям, что те, кто хвастает своими делами перед Богом, часто на самом деле грешат.

После себя пророк Осия оставил книгу пророческих посланий. Осия - единственный пророк Израиля, который оставил письменные пророчества.

Какой церковный праздник 17 октября по старому стилю

Православный праздник сегодня по старому стилю - день памяти священномученика Иерофея, епископа Афинского. Ранее УНИАН подробно рассказывал, какой сегодня церковный праздник и что можно и нельзя делать в такой день.

О чем говорят приметы на 17 октября

Приметы на 17 октября помогут предсказать, скоро ли будет зима и какой будет погода в ближайшее время:

иней с утра - в ближайшие дни будет солнечная и сухая погода;

неожиданно запели снегири - жди ненастья;

вороны собрались в стаи и сидят, нахохлившись - погода испортится;

береза еще не сбросила листья - зимы еще не будет;

небо на закате красное - к сильному ветру.

В народном календаре 17 октября - праздник Осия Колесник. Прозвали его так, потому что с этого дня снимали колеса с летних телег, чинили и прятали до весны, а взамен доставали сани.

Что нельзя делать 17 октября

Сегодня, как и в другой день, церковь не одобряет и выступает против ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, а также зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать в помощи тем, кто просит.

В церковный праздник 17 октября не стоит отправляться в дальнюю дорогу, брать деньги в долг - вернуть их будет трудно. Также в этот день лучше не начинать новых дел и не строить планов, а тем более - о них рассказывать, так как ничего не сбудется.

Что можно делать 17 октября

Пророк Осия любил порядок и тишину, поэтому все важные вопросы и заботы лучше отложить на потом. Женщинам в этот день советуют больше отдыхать, чтобы сберечь здоровье.

Также пророка знали, как доброго человека, поэтому приметы рекомендуют в день святого сделать три добрых дела. Неважно, что именно: помочь по хозяйству кому-то из соседей, сходить в магазин, угостить домашней выпечкой, накормить бездомных животных, перевести пожилого человека через дорогу и т. д. Считается, что после этого все дела пойдут в гору, а в доме всегда будут деньги.

У кого день ангела 17 октября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Юлиан, Кузьма, Леонтий, Анатолий, Андрей, Иосиф, Антон, Александр, Сергей.

По старому стилю именины празднуют Петр, Яков, Тихон, Николай, Владимир, Дмитрий, Михаил, Павел, Василий, Вероника.

Ранее мы публиковали церковный календарь на октябрь 2024 с датами по новому и старому стилю.

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