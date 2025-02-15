Какой церковный праздник отмечают 16 февраля верующие по старому и новому стилю, приметы дня, у кого именины.

16 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают святых Памфила пресвитера и 11 мучеников. Сегодня же - Неделя о блудном сыне. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 16 февраля (1 марта по старому стилю) - день памяти святых начала IV века Памфила, пресвитера и 11 мучеников (Валента диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии).

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Памфил жил в III веке, был пресвитером в Кесарии Палестинской, а также одним из самых больших богословов того времени.

Родился он в Берите Финикийском, получил хорошее образование. Когда стал пресвитером, стал изучать христианскую литературу, а также собирать христианские письменные памятники и объяснять Священное Писание - ему удалось собрать библиотеку из 30 тысяч томов. При церкви Памфил организовал богословскую школу и обратил в христианство многих язычников.

Святому в его делах помогали Валент и Павел. Позже их всех по приказу правителя Кесарии Палестинской Урбана заключили в темницу, а с приходом преемника - казнили вместе с другими мучениками.

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16 февраля по новому и старому стилю - вторая подготовительная неделя (воскресенье) к Великому посту, которая называется Неделя о блудном сыне.

В этот день на церковной литургии читают притчу о блудном сыне - отсюда и нзавание дня. Притча рассказывает о двух сыновьях, который жили в отцовском доме. Младший взял свою часть имущества и ушел в далекие края, где вскоре все спустил. Когда наступил голод, то он пошел работать свинопасом, но остался голоден, так как ему не дали поесть даже свиной пищи. Тогда он решил вернуться к отцу и покаялся,что согрешил перед отцом и небом. Отец обрадовался, по-царски встретил его и всячески одарил. Но когда с поля вернулся старший сын, то возмутился, что он, помогая отцу, ничего не получил. На что отец ответил, что младший его брат погибал, а теперь спасся.

Какой церковный праздник 16 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 16 февраля

В народе 16 февраля - праздник Памфил. Приметы дня такие:

слишком тепло сегодня - жди еще похолодание;

вороны раскаркались - похолодает;

сильный снегопад - весна будет поздней.

Также считается, что если в этот день выпало много снега, то лето будет холодным и дождливым.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 16 февраля, как и в любой другой день, церковь не одобряет сквернословие, ругань, лень, ложь, зависть, жадность, отчаяние. Нельзя отказывать в помощи и милостыне, обижать животных и людей.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует одалживать деньги, шить и вязать.

Что можно делать 16 февраля

В православный праздник сегодня обращаются к святым мученикам, отдавшим свои жизни за веру в Господа - молятся обо всем, что тревожит. Святых просят о здоровье, исцелении, покровительстве и помощи в любых делах. Главное - чтобы молитва была искренней.

Кто отмечает день ангела 16 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Павел, Илья, Даниил, Макар.

По старому стилю день ангела у Ивана, Романа, Михаила, Павла, Анны, Адриана, Николая, Владимира.

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