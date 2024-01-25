Когда День студента в Украине и почему именно в эту дату.

Когда отмечают День студента в Украине - 25 января или 17 ноября? Откуда взялись эти две даты, почему одна из них - абсолютно не украинская и когда украинским студентам следует отмечать свой профессиональный праздник - рассказываем в материале.

Почему 25 января - День студента

День студента 25 января - это на самом деле российский праздник. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ "Об учреждении Московского университета". Поскольку дата совпадала с днем памяти святой мученицы Татианы Римской, то Татьянин день стал своего рода синонимом Днем студента.

Сначала его праздновали только в Москве, но в 1850 году царь Николай I сделал его официальным на территории всей империи, а в 2005 году за ним закрепили официальный статус праздника, который называется "День российского студенчества". Таким образом, к украинскому студенчеству он никакого отношения не имеет.

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Когда в Украине День студента и его история

17 ноября - День студента в Украине, в эту же дату отмечают и Международный день студента.

История этой даты на самом деле грустная: ее установили в честь событий в Праге в 1939 году. Тогда город был оккупирован фашисткими нацистами, но, несмотря на это, преподаватели и студенты вышли на демонстрацию в честь годовщины Чехословацкого государства. В ходе тех событий нацисты расстреляли лидеров чешского союза студенчества, свыше тысячи человек отправили в концлагерь, девятерых активистов - казнили без суда. Все вузы закрыли до окончания войны. В честь этих событий и чтобы почтить память погибших молодых людей, на Всемирном конгрессе признали 17 ноября Днем студентов (Днем памяти загубленных жизней чешских студентов). Со временем эта дата стала не только днем памяти, но и праздником всех учащихся вузов. День студента в Украине официально учредили указом президента в 1999 году.

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