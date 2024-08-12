Какой церковный праздник отмечают 13 августа по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

13 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобного Максима Исповедника. В народе день так и прозвали Максим-исповедник. Рассказываем о традициях и приметах 13 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

13 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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13 августа по новому церковному календарю (26 августа по старому) - день памяти преподобного Максима Исповедника, который прославился как противник ереси.

Максим родился в VI веке, в Константинополе и был родом из знатной семьи. Он получил хорошее образование, воспитали его в христианских традициях. Тем временем на престол взошел император Ираклий, который поставил Максим своим первым секретарем за его добродетели и образованность. Но спустя три года Максим решил уйти со службы, чтобы посвятить себя служению Господу.

Сначала он отправился в монастырь Богородицы в Хрисополе, недалеко от Константинополя, где стал монахом, а со временем и игуменом монастыря. После игумен Максим переехал в Георгиевский монастырь в Кизике. Там он написал свои первые произведения о молитве, бесстрастии и милосердии. В 626 году, когда на Константинополь напал персы и варвары, Максиму пришлось перееехать на остров Крит, а затем на Кипр и в Карфаген. Там он познакомился с преподобным Софронием, и они вместе стали на защиту христианства против еретиков.

За это и попали под гонения. Когда императором стал Констант II, Максима судили как государственного преступника, и в 655 году отправили в ссылку во Фракию. В 662 году состоялся еще один суд - на этот раз преподобного сослали на Кавказ, там он и умер.

Преподобный Максим Исповедник оставил большое богословское наследие, в своих трудах он давал объяснения трудных мест из Священного Писания, а также излагал православное учение о Божественной сущности и ипостаси, о Боговоплощении и об обожении человеческой природы.

Церковный праздник 13 августа по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю и что можно и нельзя делать в день памяти святого Евдокима Каппадокиянина.

О чем говорят приметы на 13 августа

По погоде этого дня можно узнать, какими будут сентябрь и зима:

сильный ветер разобрался - сентябрь будет с дождями;

день тихий и безветренный - скоро будет ненастье;

листья на березе уже начали желтеть - жди скоро заморозки;

жаркий день выдался - зима будет морозной, а если прохладный - то теплой.

В народном календаре 13 августа - праздник Максим-исповедник. Народный праздник 13 августа также известен под названиями Евдокимов день, Евдокимово заговенье.

Что нельзя делать 13 августа

Сегодня, как и в другой день, церковь не одобряет и выступает против сквернословия, зла, сплетен, клеветы, зависти и жадности, мести, отчаяния. Нельзя отказывать в помощи и милостыне.

Запрещено бурно веселиться и распивать алкоголь - продолжается Успенский пост. Тем, кто придерживается поста, в это время нельзя есть продукты животного происхождения.

Также считается, что в этот день нужно всячески избегать конфликтов - если кто-то начинает ругаться, следует промолчать.

Что можно делать 13 августа

Преподобного Максима Исповедника считают покровителем студентов, богословов и проповедников. К святому обращаются за помощью в учебе и укреплении веры, просят о спасении заблудших душ. Преподобный наставлял: "Если злопамятствуешь на кого, молись о нем".

В народе в этот день принято просить прощение и отпускать обиды - считается, что если этого не сделать, то они будут терзать душу до самой смерти.

13 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Василий, Константин, Максим, Николай, Евдокия, Ксения.

По старому стилю именины празднуют тон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Егор, Егорий, Евдоким, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета.

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