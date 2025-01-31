Рассказываем, какой церковный праздник отмечают православные 1 февраля по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

1 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают святого мученика Трифона Апамейского и отмечают предпразднство Сретения Господня. В народе - Трифонов день. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 1 февраля (14 февраля по старому стилю) - день памяти мученика Трифона, одного из самых почитаемых раннехристианских святых.

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Трифон жил в III веке. Он родился в одной из областей Малой Азии (ныне это территория Турции), с юности имел дар изгнания бесов и умел исцелять болезни. Делал он это безвозмездно, лишь просил верить в Иисуса Христа, благодатью которого он исцелял.

Своими чудесами Трифон обращал в христианство язычников, а однажды силой своей молитвы избавил родное поселение от вредителей и спас жителей от голода. Известен также случай, когда Трифон изгнал бесов из дочери римского императора Гордиана III. Дьявол устами девушки объявил, что изгнать его может только Трифон, и, когда послали за юношей, бес сбежал еще до его прибытия.

Когда к власти пришел император Дэкий, то ужесточились гонения на христиан - схватили и Трифона. Его долго пытали, а затем казнили. Святой Трифон перед смертью просил у Бога особую благодать тем, кто будет призывать его имя на помощь.

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День накануне праздника Сретение Господне называют предпразднство. Дни предпразднества в церкви имеют особо значимые праздники. В состав богослужения входят молитвы, посвященные предстоящему празднику, и молитвы празднуемому в этот день святому - память мученику Трифону.

Какой церковный праздник 1 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, а также преподобного Лаврентия Черниговского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 1 февраля

По приметам дня можно судить, какая будет весна и погода в скором времени:

тихо и солнечно - весна будет ранняя и теплая;

снег пошел - будет много дождей весной;

туман выпал вечером - на завтра жди тепло.

В народе 1 февраля - праздник Трифонов день, Трифон Перезимник. Считается, что сегодняшний день - граница между зимой и весной и говорят: "Февраль солнце на лето поворачивает".

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 1 февраля церковь порицает ругань, злость, сквернословие, ложь, не одобряет лень, зависть, жадность, отчаяние, месть. Не следует отказывать в помощи и обижать кого-либо.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: покупать ножи и оставлять деньги на столе - чтоб не лишиться финансов. Согласно еще одной примете, сегодня не следует ни о ком думать плохо или злиться на кого-то - это к неприятностям. Также не стоит грустить и жаловаться на жизнь - проблемы будут долго преследовать.

Что можно делать 1 февраля

В православный праздник сегодня к святому Трифону обращаются, как к ходатаю за нас перед Господом - ему молятся о здоровье, избавлении от бесов и колдовства, исцелении от глазных болезней, защите урожая от мышей и насекомых. Святой мученик считается покровителем семьи и брака, поэтому его просят о мире в семье, удачной помолвке и счастливом браке.

В народе февраль считается месяцем свадеб, а сам Трифонов день - благоприятным для помолвки и свадьбы. Согласно народной примете, двое любящих не расстанутся, если именно сегодня дадут друг другу клятву верности.

В старину на Трифона делали свечи, которые на следующий день, в праздник Сретение Господне, освящали в церкви.

Кто отмечает день ангела 1 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Давид, Николай, Гавриил, Василий, Тимофей, Петр.

По старому стилю день ангела у Макара, Петра, Антона, Николая, Федора, Марка, Арсения, Ефима.

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