Народный праздник 5 сентября известен под названиями Захарий и Елизавета, Луп-брусничник, Лупенские морозы.

Православная церковь 5 сентября чтит память святых Захария и Елизаветы, родителей Иоанна Предтечи, а также Глеба Рюриковича, сына Владимира Великого, который канонизирован как святой. По старому стилю в этот день чтят память святого Луппа Солунского.

Наши предки в народный праздник 5 сентября опасались кумохи - лихорадки, которая ходит по земле и всех заражает. Чтобы не встретиться с кумохой, в этот день старались не выходить из дома, не работать на поле и в огороде. Болезнь представляли в виде женщины, то есть кумы, - отсюда и название.

Дата 5 сентября считается очень опасной из-за повышенного риска заболеть, особенно для пожилых людей и обладателей слабого иммунитета. Однако ребенок, рожденный 5 сентября, по народным верованиям будет обладать крепким здоровьем.

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В этот народный праздник часто начинались первые серьезные заморозки - в особо холодные года даже можно было увидеть иней на деревьях. Ночи становились холоднее и заметно длиннее. Первая прохлада после жаркого лета повышает риск болезней, а особенно массово в начале сентября болели дети.

Женщины в праздник 5 сентября собирали ягоды, которые созревают к осени - калину, ежевику, бруснику, малину, крыжовник, шиповник, кизил. Ягоды перерабатывали в варенья и компоты, а часто также замачивали в бочках с водой и медом. Воду обязательно брали из колодца или родника.

5 сентября - знак Зодиака

Рожденный 5 сентября человек по знаку Зодиака - Дева. Именинники этого дня аккуратные и воспитанные, имеют хорошее чувство стиля. Они очень щедрые и самоотверженные. Ради родных и детей готовы отдать последнее. По характеру они дружелюбные и общительные, но весьма обидчивые.

Что нельзя делать 5 сентября

В эту дату не стоит мочить ноги, одеваться не по погоде, переохлаждаться и ходить по людным местам, поскольку сильно повышается риск подхватить инфекцию.

5 сентября - неудачная дата для любых начинаний и новых проектов. Такие дела обречены на провал. Также в этот день не рекомендуется начинать ремонт или строительство дома, переезжать, менять работу.

Нельзя долго спать и лениться в этот день, иначе в жизни не видать удачи.

Плохой приметой считается вспоминать старые неудачи и обиды, жаловаться на свою жизнь 5 сентября. Также не стоит ничего брать в долг и давать обещания, которые не сможете выполнить.

Нельзя покупать и дарить украшения и ювелирные изделия 5 сентября.

Приметы погоды 5 сентября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если журавли и ласточки ещё не улетели в теплые края, то скоро наступит бабье лето.

На калине уродилось очень много ягод - к суровой зиме.

Если день теплый, то и весь сентябрь будет без заморозков.

Утром на траве появилась роса и к обеду не испарилась - к похолоданию.

Чем выше муравейники строят муравьи, тем холодней будет зима.

Гром в этот день предвещает теплую осень, но морозную зиму.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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