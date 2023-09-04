Православная церковь 5 сентября чтит память святых Захария и Елизаветы, родителей Иоанна Предтечи, а также Глеба Рюриковича, сына Владимира Великого, который канонизирован как святой. По старому стилю в этот день чтят память святого Луппа Солунского.
Наши предки в народный праздник 5 сентября опасались кумохи - лихорадки, которая ходит по земле и всех заражает. Чтобы не встретиться с кумохой, в этот день старались не выходить из дома, не работать на поле и в огороде. Болезнь представляли в виде женщины, то есть кумы, - отсюда и название.
Дата 5 сентября считается очень опасной из-за повышенного риска заболеть, особенно для пожилых людей и обладателей слабого иммунитета. Однако ребенок, рожденный 5 сентября, по народным верованиям будет обладать крепким здоровьем.
В этот народный праздник часто начинались первые серьезные заморозки - в особо холодные года даже можно было увидеть иней на деревьях. Ночи становились холоднее и заметно длиннее. Первая прохлада после жаркого лета повышает риск болезней, а особенно массово в начале сентября болели дети.
Женщины в праздник 5 сентября собирали ягоды, которые созревают к осени - калину, ежевику, бруснику, малину, крыжовник, шиповник, кизил. Ягоды перерабатывали в варенья и компоты, а часто также замачивали в бочках с водой и медом. Воду обязательно брали из колодца или родника.
5 сентября - знак Зодиака
Рожденный 5 сентября человек по знаку Зодиака - Дева. Именинники этого дня аккуратные и воспитанные, имеют хорошее чувство стиля. Они очень щедрые и самоотверженные. Ради родных и детей готовы отдать последнее. По характеру они дружелюбные и общительные, но весьма обидчивые.
Что нельзя делать 5 сентября
В эту дату не стоит мочить ноги, одеваться не по погоде, переохлаждаться и ходить по людным местам, поскольку сильно повышается риск подхватить инфекцию.
5 сентября - неудачная дата для любых начинаний и новых проектов. Такие дела обречены на провал. Также в этот день не рекомендуется начинать ремонт или строительство дома, переезжать, менять работу.
Нельзя долго спать и лениться в этот день, иначе в жизни не видать удачи.
Плохой приметой считается вспоминать старые неудачи и обиды, жаловаться на свою жизнь 5 сентября. Также не стоит ничего брать в долг и давать обещания, которые не сможете выполнить.
Нельзя покупать и дарить украшения и ювелирные изделия 5 сентября.
Приметы погоды 5 сентября
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если журавли и ласточки ещё не улетели в теплые края, то скоро наступит бабье лето.
- На калине уродилось очень много ягод - к суровой зиме.
- Если день теплый, то и весь сентябрь будет без заморозков.
- Утром на траве появилась роса и к обеду не испарилась - к похолоданию.
- Чем выше муравейники строят муравьи, тем холодней будет зима.
- Гром в этот день предвещает теплую осень, но морозную зиму.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.