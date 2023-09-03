Народный праздник 4 сентября известен под названиями Неопалимая Купина, Вавилин день, Мария Ягодница.

4 сентября Православная церковь Украины чтит икону Божьей Матери "Неопалимая купина", а также почитает святого епископа Вавилы Антиохийского и мученика Вавилы Никомидийского. По старому стилю в этот день чтили ученицу Христа Марию Магдалину, которой девушки молились о красоте и продлении молодости.

Наши предки в народный праздник 4 сентября собирали осенние ягоды - смородину, ежевику, крыжовник, шиповник, позднюю малину. Часть ягод ели сырыми, а остальные перерабатывали на консервацию и хранили в погребе. Считается, что собранные в эту дату ягоды будут особенно вкусными.

Девушки и женщины в этот народный праздник ухаживали за своей внешностью. Для этого делали маски для лица из измельченных ягод и умывались росой из ягодных кустов. Молодые девушки для красивой кожи лица умывались калиновым соком, поскольку калина считалась у украинцев женским деревом.

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На огородах в праздник 4 сентября начинали выкапывать лук. По приметам, собранный 4 сентября лук может лежать в погребе и не гнить до самой весны. Также выкапывали для хранения цветочные луковицы. Но важно, чтобы земля во время сбора урожая была сухой, иначе овощи быстро сгниют. На полях к этой дате заканчивали сбор сена и посев озимых культур.

Роса 4 сентября считалась полезной для людей, но губительной для животных. В этот день домашний скот и птиц не выводили пастись в поле, а оставляли сидеть в хлеву. Считалось, что если животное в эту дату съест траву с росой, то заболеет или даже погибнет. Также животных не выпускали из-за того, что в начале сентября часто шли дожди и грозы.

Обычно в день Марии Магдалины ярко светило солнце. Наши предки старались насладиться последними солнечными деньками в году и снимали с окон все шторы и занавески. День считается удачным для стирки штор и мытья окон.

4 сентября - знак Зодиака

Рожденный 4 сентября человек по знаку Зодиака будет Девой. Рожденные в эту дату люди по характеру сильные духом и способные справиться с любыми трудностями. При этом они чувствительные и эмоциональные, их легко довести до слез. Такие люди очень тонко чувствуют чужие эмоции. Именинники 4 сентября хороши в спорте и в творчестве, но немного ленивые в быту.

Что нельзя делать 4 сентября

Если в этот день выдалась пасмурная или дождливая погода, то нельзя работать в поле и на огороде, иначе может убить молнией. Также в плохую погоду в этот день нельзя открывать двери и окна.

Неудачный день для борьбы с крысами и мышами - вредителей станет ещё больше.

Женщинам в этот день можно готовить и заниматься несложными делами, но категорически нельзя перетруждаться.

День удачный для свадьбы, венчания и других любовных дел. Однако влюбленным категорически нельзя ссориться даже по мелочам, иначе отношения испортятся надолго.

Приметы погоды 4 сентября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Утренний туман предвещает солнечный и погожий день.

На огороде появилось много слизняков - к мокрой погоде.

Если 4 сентября пошел дождь, то весь месяц будет дождливым.

Аисты ещё не улетели на зимовку - к теплой осени и затяжному бабьему лету.

Чем больше уродилось ягод на калине, тем суровей будет зима.

Пауков на улице не видно - к дождю.

Если куры начали сильно линять, то скоро потеплеет.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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