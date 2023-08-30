Народный праздник 31 августа известен под названиями Флор и Лавр, Лошадиный праздник, Досевки.

Православная церковь 31 августа чтит память двух братьев-мучеников Флора и Лавра, которые умерли за христианскую веру. При жизни эти святые остановили массовый мор скота, поэтому в Киевской Руси их считали покровителями лошадей.

В народный праздник 31 августа наши предки чтили лошадей и не допускали их к работе. Отмечался Конский праздник. Владельцы коней мыли животных, меняли им подковы, расчесывали гриву и кормили лакомствами. В корм добавляли овес и свежие травы. Хозяйки пекли печенье в форме подков, и часть выпечки давали скоту.

В Лошадиный праздник в первую половину дня лошадей вели на обедню (утреннюю церковную службу), а во вторую половину дня приводили к реке и умывали. Для защиты от болезней и сглаза животных кропили святой водой, а также поили водой, в которой лежало серебро. Люди верили, что после этого кони станут добрее и послушнее.

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Также в этот народный праздник поздравляли конепасов и заводчиков коней. Таких людей угощали домашними пирогами и церковной просфорой. Дата издавна считается удачной для покупки жеребят - из них вырастут здоровые и крепкие кони.

На полях в праздник 31 августа начинались так званые "помочи" - период, когда с полей убирали всё сено до начала сезона дождей. Если до осени не закончить работу, то весь урожай сгниет. В селах односельчане помогали убрать поле вдовам и сиротам, за что последние накрывали стол с угощениями и пивом для работников. Также на огородах заканчивали копать картошку.

Также у этой даты есть название "досевки", связанное с тем, что 31 августа заканчивали сеять озимые культуры. Считалось, что если до этой даты не закончить посев озимых, то уродятся одни сорняки. В наше время осень стала теплее и наступает позже, поэтому озимые часто сеют и в сентябре.

Люди, которые к этому дню заканчивали работу на поле и огороде, отмечали конец сева гуляниями и песнями.

31 августа - знак Зодиака

Рожденный 31 августа человек по знаку Зодиака - Дева. Именинники этого дня любят чистоту и порядок, строго следят за гигиеной. Очень брезгливые и довольно избалованные. Склонны к аналитическому мышлению и обладают богатым воображением. Имеют слабое здоровье и много аллергий. Рожденные 31 августа люди легко находят общий язык с лошадями.

Что нельзя делать 31 августа

В этот день категорически запрещено обижать лошадей и кричать на них - это считается большим грехом. Также нельзя заставлять лошадь работать, иначе животное заболеет.

В Лавров день нельзя топтать траву, обрезать ветки и рубить деревья без необходимости, мусорить на природе.

Нельзя конфликтовать с родственниками даже из-за мелочей, иначе отношения надолго испортятся.

Плохой приметой в этот день считается сидеть на столе и смахивать крошки со стола рукой, а не салфеткой.

В этот день не стоит лениться и отлынивать от работы, иначе в будущем дела будут складываться неудачно.

Приметы погоды 31 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Холодный и свежий воздух предвещает ухудшение погоды.

Если лошадь громко фыркает и ведет себя беспокойно, то скоро погода испортится.

Облака низко плывут - к непогоде.

Если пошел дождь, то сентябрь будет дождливым.

Тучи почернели, но пчелы и бабочки продолжают летать - дождя не будет.

Если паук плетет паутину на солнечном месте, то дождя можно не ждать, а если под крышей или под деревом, то скоро пойдет дождь.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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