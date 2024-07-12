Какой церковный праздник отмечают 13 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

13 июля по новому церковному календарю православные верующие отмечают Собор архангела Гавриила. В народе день получил название Гаврила Летний. О традициях и приметах 13 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

13 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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13 июля по новому церковному календарю (26 июля - по старому) - Собор архангела Гавриила.

Архангел Гавриил - один из семи главных архангелов, приближенных к Христу. Архангела называют служителем чудес и тайн Божих, а в Священном Писании о нем сказано несколько раз. К примеру, Гавриил открыл пророку Моисею тайну создания мира, а также помог написать Книгу Бытия. Также именно Гавриил сообщил о Анне, матери Богородицы, что вскоре у нее родится дочь, Деве Марии принес весточку о появлении на свет Сына Божьего, а Иосифа предупредил о намерениях Ирода убить всех младенцев - и таким образом спас маленького Иисуса, Богородицу и Иосифа. Деву Марию архангел опекал всю ее земную жизнь.

На иконах Гавриила часто изображают как юношу, который держит в руке цветущую райскую ветку или белую лилию. Иногда он со сферическим зеркалом или с горящей свечой внутри светильника.

Собор архангела Гавриила 13 июля отмечают в честь освящения храма, который был построен в Константинополе в XVII веке.

Церковный праздник 13 июля по старому стилю

13 июля по старому календарному стилю - Собор 12-ти апостолов.

О чем говорят приметы на 13 июля

По приметам дня судят о том, какой будет осень и урожай:

погода в этот день сухая - будет погожая осень;

сильный дождь пошел - к неурожаю;

рожь уже созрела - в лесу будет много грибов;

карпы "кружат" в водоемах - жди ненастья.

В народном календаре 13 июля - праздник Гаврила Летний, Гаврилов день.В это время обычно проходит сбор урожая.

Что нельзя делать 13 июля

Сегодня, как и в любой другой день, церковь выступает против сквернословия, ругани, зависти, жадности, клеветы, сплетен, злобы, мести и уныния.

По народным традициям, хоть этот день и праздничный, запрета на работу нет. Наоборот - нельзя лениться и бездельничать. Не следует в этот праздник брать и давать деньги в долг, а если есть долги, то постарайтесь их вернуть, чтобы не иметь финансовых проблем в течение всего года.

Что можно делать 13 июля

К архангелу Гавриилу обращаются с молитвами о благополучии в доме и избавлении от разных болезней, женщины молятся святому о рождении ребенка. Архангела считают защитником верующих - он направляет на праведный путь, а предателей и лгунов наказывает.

В старину в этот день было принято печь пироги и угощать ими нуждающихся - считается, что так можно привлечь в дом добро и достаток. Как уже говорили, традиционно этот день посвящали трудам - чтобы год был благополучным, в день архангела Гавриила нужно работать.

13 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Антон, Степан, Юлиан.

По старому стилю именины у Андрея, Ивана, Матвея, Никандра, Петра, Тимофея, Филиппа, Якова.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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