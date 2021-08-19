19 августа отмечаем Преображение Господне и Яблочный Спас

Легенду о том, как возник праздник Преображение Господне мы рассказывали в предыдущей статье. Там же делились традициями этого дня. В народе торжество прозвали Яблочный Спас - второй из трех августовских. В этот день принято святить мед и яблоки, а также молиться за Спасителя нашего Иисуса Христа.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти святителя Феоктиста

Читайте такжеС Яблочным Спасом 2021 - красивые поздравления и яркие картинкиФеоктист был одним из великих старцев, которые могли исцелять молитвой. Вылечил от болезней Никиту, который позднее стал святителем Новгородским. В 1110 году, 11 февраля, он видел небесное затмение: явившийся огненный столп от земли до неба и молния осветили всю землю, затем прогремел гром; огненный столп стоял над каменной трапезой, так что не было видно креста; затем перешел на церковь и стал над гробом преподобного Феодосия, а потом, повернувшись к востоку, стал невидим.

Святитель участвовал в перенесении мощей Бориса и Глеба, позже освятил церковь. Скончался в Чернигове.

Приметы 19 августа

какая погода на Яблочный Спас, такая будет и на Покров (14 октября);

19 августа сухой день - осень будет без дождей, солнечный и жаркий - ждите морозную зиму;

если к этому дню листья на деревьях пожелтели - скоро резко похолодает.

Что сегодня нельзя делать

В день Яблочного Спаса запрещено тяжело работать, шить, вязать и заниматься любыми домашними делами, кроме готовки и садоводства. Также сегодня запрещено убивать насекомых.

Что можно делать 19 августа

К этой дате хозяйки делали заготовки из яблок. В сам праздник в церквях проводятся богослужения, можно святить яблоки и мед. На Яблочный Спас принято угощать фруктами знакомых и незнакомых людей.

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Автор: Кристина Кащавцева