Когда начинается пост в августе 2022 года и как питаться в этот период - узнайте в материале УНИАН.

Успенский пост 2022 - один из четырех, самых важных для христиан, постов в году. Остальные три приходятся на другие даты, мы говорили об этом, рассказывая, когда наступают православные посты 2022. В данном материале УНИАН расскажет, сколько дней длится Успенский пост и что нельзя делать в этот период.

Ранее мы составляли подробный православный календарь на август 2022.

Когда начинается пост летом 2022 - дата и история

Успенский пост ежегодно приходится на одни и те же даты, длится с 14 по 27 августа. На следующий день, 28 августа, православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы.

Согласно христианским источникам, этот пост верующие соблюдали еще в V веке, предназначался он для тех, кто не мог соблюдать предшествующие этому посты. Сначала люди старались отказываться от мясной пищи только после Троицы и перед Успением, затем даты поста менялись - он был приурочен ко дню Петра и Павла. Со временем Успенский пост приобрел новые правила и даты, которые мы знаем сейчас.

Как долго длится Успенский пост и в чем его суть

Православные верующие не употребляют пищу животного происхождения 2 недели - до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Считается, что такой подход лучше помогает христианам очистить душу и тело от негатива, лишней энергии и токсинов. В обновленном состоянии человек встречает благодатный праздник и готов стать ближе к Богу и познанию истины.

В период Успенского поста важно следить за только за своим питанием, но и поведением - не грешить, не сквернословить, не думать и не поступать плохо. Желательно посвящать время молитве и увеличивать количество добрых дел.

Что можно есть в Успенский пост по дням

Успенский пост, как и любой другой, имеет свои ограничения в питании. Так, в период поста, запрещены пища животного происхождения и молочные продукты. Овощи, фрукты, ягоды и орехи - ваш основной рацион.

График питания по дням выглядит следующим образом:

понедельник, среда и пятница - разрешены только хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, орех, сухофрукты, мед и вода;

- разрешены только хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, орех, сухофрукты, мед и вода; вторник и четверг - допускаются горячие блюда, но без масла;

- допускаются горячие блюда, но без масла; суббота и воскресенье - можно употреблять горячую пищу с маслом и пить вино.

Существует исключение из правил - в день Преображения Господня 2022 православная церковь разрешает верующим вкушать рыбу и пить вино.

ВАЖНО: строгие правила поста соблюдают только подготовленные люди, все остальные могут менять их, согласно убеждениям и самочувствию - особенно это касается пожилых людей, детей и верующих с хроническими заболеваниями.

Что нельзя делать на Успенский пост

Если вы хотите поститься и встречать праздник Успения Пресвятой Богородицы, то вам категорически запрещено:

курить сигареты и пить спиртное (кроме вина в разрешенные дни);

устраивать шумные гуляния;

лениться и бездельничать;

заниматься любовными утехами;

отказывать нуждающимся в помощи;

путешествовать и ездить в командировки.

Также помните о том, что в период поста нельзя ругаться, сплетничать и обижаться. Все содеянное вернется вам сторицей, а Господь накажет за грехи.

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