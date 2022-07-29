Успенский пост 2022 - один из четырех, самых важных для христиан, постов в году. Остальные три приходятся на другие даты, мы говорили об этом, рассказывая, когда наступают православные посты 2022. В данном материале УНИАН расскажет, сколько дней длится Успенский пост и что нельзя делать в этот период.
- Когда начинается пост летом 2022 - дата и история
- Как долго длится Успенский пост и в чем его суть
- Что можно есть в Успенский пост по дням
- Что нельзя делать на Успенский пост
Ранее мы составляли подробный православный календарь на август 2022.
Когда начинается пост летом 2022 - дата и история
Успенский пост ежегодно приходится на одни и те же даты, длится с 14 по 27 августа. На следующий день, 28 августа, православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы.
Согласно христианским источникам, этот пост верующие соблюдали еще в V веке, предназначался он для тех, кто не мог соблюдать предшествующие этому посты. Сначала люди старались отказываться от мясной пищи только после Троицы и перед Успением, затем даты поста менялись - он был приурочен ко дню Петра и Павла. Со временем Успенский пост приобрел новые правила и даты, которые мы знаем сейчас.
Как долго длится Успенский пост и в чем его суть
Православные верующие не употребляют пищу животного происхождения 2 недели - до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Считается, что такой подход лучше помогает христианам очистить душу и тело от негатива, лишней энергии и токсинов. В обновленном состоянии человек встречает благодатный праздник и готов стать ближе к Богу и познанию истины.
В период Успенского поста важно следить за только за своим питанием, но и поведением - не грешить, не сквернословить, не думать и не поступать плохо. Желательно посвящать время молитве и увеличивать количество добрых дел.
Что можно есть в Успенский пост по дням
Успенский пост, как и любой другой, имеет свои ограничения в питании. Так, в период поста, запрещены пища животного происхождения и молочные продукты. Овощи, фрукты, ягоды и орехи - ваш основной рацион.
График питания по дням выглядит следующим образом:
- понедельник, среда и пятница - разрешены только хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, орех, сухофрукты, мед и вода;
- вторник и четверг - допускаются горячие блюда, но без масла;
- суббота и воскресенье - можно употреблять горячую пищу с маслом и пить вино.
Существует исключение из правил - в день Преображения Господня 2022 православная церковь разрешает верующим вкушать рыбу и пить вино.
ВАЖНО: строгие правила поста соблюдают только подготовленные люди, все остальные могут менять их, согласно убеждениям и самочувствию - особенно это касается пожилых людей, детей и верующих с хроническими заболеваниями.
Что нельзя делать на Успенский пост
Если вы хотите поститься и встречать праздник Успения Пресвятой Богородицы, то вам категорически запрещено:
- курить сигареты и пить спиртное (кроме вина в разрешенные дни);
- устраивать шумные гуляния;
- лениться и бездельничать;
- заниматься любовными утехами;
- отказывать нуждающимся в помощи;
- путешествовать и ездить в командировки.
Также помните о том, что в период поста нельзя ругаться, сплетничать и обижаться. Все содеянное вернется вам сторицей, а Господь накажет за грехи.