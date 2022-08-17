Яблочный Спас 2022 отмечается 19 августа, как и день Преображения Господня 2022. В эту дату принято ходить в церковь, освящать яблоки и угощать ими знакомых. Также на Яблочный Спас многие хозяйки готовят пироги из священных фруктов - ранее мы рассказывали о том, что пекут на Яблочный Спас 2022, а сегодня поделимся вариантами креативных поздравлений с праздником.
Яблочный Спас - открытки и поздравления
С Яблочным Спасом! Будьте здоровы!
Красками лета сияют плоды.
Вас с урожаем яблочным новым!
Ясного неба вам, чистой воды!
Сердцем молитва прочитана Богу,
Яблочный пышет на блюде пирог,
Счастья желаю вам, радости много,
Только удачных и добрых дорог!
Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть жизнь твоя будет чудесной, ароматной, красочной, словно пышный яблоневый сад. Желаю каждый день встречать с радостью, каждый миг превращать в счастливое мгновение, каждую цель достигать легко и быстро, одним словом, попадать "в яблочко". Здоровья, сил, благополучия и самой крепкой веры.
Яблочный спас наступил. Поздравляю!
Счастья, тепла вам и солнечных дней,
Мира в семье, полноты урожая
Да пирогов на столе повкусней.
Пусть на душе будет чисто и ясно.
Мира, терпения, жизни без бед!
Славно трудиться, совсем не напрасно,
И быть здоровыми тысячу лет.
От души поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!
С Яблочным спасом! Храни Вас Господь!
Пусть самое лучшее скорее к Вам придет!
Пусть мир и покой сохраняют Ваш уют,
А вера, любовь от беды сберегут!
Быть чистым душою, добрым сердечно,
Открытым для ближнего и Бога, конечно!
Счастья желаю, безграничного, теплого,
Такого большого - до седьмого облака!
Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от чистого сердца желаю с каждым днём преображать себя, свои мысли, свой внутренний и окружающий мир. Желаю здравствовать, надеяться и любить, мечтать и радовать своё сердце с каждым мгновением.
Как на Яблочный на Спас
Я желаю вам сейчас:
Доброй жизни, добрых дел,
Каждый чтоб от счастья пел.
Пусть Господь благословит,
Всем, чем хочешь, наградит.
Дорогих, любимых, близких
От плохого защитит!
Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от души желаю смотреть с доброй надеждой в каждое "завтра" и с теплой улыбкой встречать каждое "сегодня". Пусть жизнь будет счастливой рекой у берегов радости и блага, пусть сердце твое искренне любит и верит только в хорошее.