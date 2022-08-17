Какое поздравление со Спасом точно понравится вашим родным и близким - узнайте в материале УНИАН.

Яблочный Спас 2022 отмечается 19 августа, как и день Преображения Господня 2022. В эту дату принято ходить в церковь, освящать яблоки и угощать ими знакомых. Также на Яблочный Спас многие хозяйки готовят пироги из священных фруктов - ранее мы рассказывали о том, что пекут на Яблочный Спас 2022, а сегодня поделимся вариантами креативных поздравлений с праздником.

Яблочный Спас - открытки и поздравления

С Яблочным Спасом! Будьте здоровы!

Красками лета сияют плоды.

Вас с урожаем яблочным новым!

Ясного неба вам, чистой воды!

Сердцем молитва прочитана Богу,

Яблочный пышет на блюде пирог,

Счастья желаю вам, радости много,

Только удачных и добрых дорог!

Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть жизнь твоя будет чудесной, ароматной, красочной, словно пышный яблоневый сад. Желаю каждый день встречать с радостью, каждый миг превращать в счастливое мгновение, каждую цель достигать легко и быстро, одним словом, попадать "в яблочко". Здоровья, сил, благополучия и самой крепкой веры.

Яблочный спас наступил. Поздравляю!

Счастья, тепла вам и солнечных дней,

Мира в семье, полноты урожая

Да пирогов на столе повкусней.

Пусть на душе будет чисто и ясно.

Мира, терпения, жизни без бед!

Славно трудиться, совсем не напрасно,

И быть здоровыми тысячу лет.

От души поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!

С Яблочным спасом! Храни Вас Господь!

Пусть самое лучшее скорее к Вам придет!

Пусть мир и покой сохраняют Ваш уют,

А вера, любовь от беды сберегут!

Быть чистым душою, добрым сердечно,

Открытым для ближнего и Бога, конечно!

Счастья желаю, безграничного, теплого,

Такого большого - до седьмого облака!

Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от чистого сердца желаю с каждым днём преображать себя, свои мысли, свой внутренний и окружающий мир. Желаю здравствовать, надеяться и любить, мечтать и радовать своё сердце с каждым мгновением.

Как на Яблочный на Спас

Я желаю вам сейчас:

Доброй жизни, добрых дел,

Каждый чтоб от счастья пел.

Пусть Господь благословит,

Всем, чем хочешь, наградит.

Дорогих, любимых, близких

От плохого защитит!

Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от души желаю смотреть с доброй надеждой в каждое "завтра" и с теплой улыбкой встречать каждое "сегодня". Пусть жизнь будет счастливой рекой у берегов радости и блага, пусть сердце твое искренне любит и верит только в хорошее.

Вас также могут заинтересовать новости: