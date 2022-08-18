Поздравления с Преображением Господним поднимут настроение вашим верующим близким.

Преображение Господне 2022 - важный церковный праздник, посвященный прославлению Бога. Дата этого важного события неизменна - 19 августа. В этом году оно отмечается в пятницу. К этому событию приурочен народный праздник Яблочный Спас.

Преображение Господне 2022: история праздника

Праздник посвящен Преображению Иисуса Христа перед его ближайшими учениками на горе Фавор. Туда он взял апостолов Петра, Иакова и Иоанна, чтобы открыть им свою Божественную сущность, о которой ученики не знали.

Поднявшись на гору, Иисус начал молиться, и его внешность преобразилась. Апостолы увидели, как его лицо засияло, а одежда стала белоснежной. Так апостолы увидели своими глазами, что Христос и есть Сын Божий и наш Спаситель.

Поздравления с Преображением в стихах и прозе

Преображение Господне

Откроет свет пусть вам сегодня,

Заполнит душу теплотой

Да вас одарит добротой.

Разных плодов спелых вкусите,

А перед тем их освятите.

Возрадуйтесь, молитесь Богу,

Откройте вере вы дорогу.

Комфорт душевный сохраните,

Решительно грех поборите,

Уверенно к мечте идите!

***

С Преображением Господним

Тебя приветствую сегодня!

Желаю мира, света, теплоты

И исполнения твоей мечты.

Желаю благости и счастья,

И сторонились чтоб тебя ненастья.

Чтоб были ясны небеса,

Блистали счастьем чтоб глаза.

***

Преображение Господне

Сегодня отмечается,

Пусть ясною погодой

Все дни твои венчаются.

И мысли только чистые

В душе пусть зарождаются,

Дороги каменистые

В пути пусть не встречаются!

***

Сегодня Господа святое преображение!

Мы в храм несём дары для освещения!

Пусть в этот праздник посетят нас свет и радость!

Пусть в воздухе витает яблок сладость!

***

Преображение Господне —

Благослови, Спаситель, вас! —

Христиане празднуют сегодня

И называют его "спас".

Вы будьте честными душою,

И пусть в семье будет покой,

И будет небо голубое

Всегда над вашей головой!

***

Священный день настал сегодня,

Все христиане его чтут —

Преображение Господне,

И в церковь твой лежит маршрут.

И яблок целую корзину

Ты освети пред алтарём,

Придаст здоровья плод сей дивный,

Чтоб стало всласть житьё твоё!

***

Сегодня спас, спешу поздравить.

Пусть будет светлым каждый час.

Здоровья, мира, процветания.

Запал что бы в жизни не угас.

Быть сильным духом, и однажды

Пусть глядя на тебя господь,

В минуты разочарования

Печаль поможет побороть.

***

Поздравляю с Преображением Господним! Пусть в каждый дом войдет праздник, а небесные ангелы пускай принесут хорошие новости. Пусть исчезнут все беды и горести, а любовь и радость навсегда войдут в дом и станут истинными добродетелями!

***

В этот светлый праздник желаю мира и процветания дому, чтобы родные никогда не знали хворей и напастей, а злые языки никогда не смели навредить или испортить настроение. Пусть ангелы хранят всю семью.

***

Поздравляю с праздником Преображения Господнего. В этот день я желаю вам крепкого здоровья, благополучия, гармонии в душе и, конечно же, вкусных румяных яблочек. Медовой, сладкой жизни вам, храни вас Господь, с праздником!

***

Поздравляю с праздником Преображения Господнего. Я желаю тебе каждый день вдыхать прекрасный аромат жизни, будто ты в яблоневом саду, желаю любви, здоровья, достатка и мира. И пусть Господь помогает тебе преображаться, становиться добрее, краше и смелее.

Открытки и картинки с Преображением Господним

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