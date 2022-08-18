Преображение Господне 2022 - важный церковный праздник, посвященный прославлению Бога. Дата этого важного события неизменна - 19 августа. В этом году оно отмечается в пятницу. К этому событию приурочен народный праздник Яблочный Спас.
Преображение Господне 2022: история праздника
Праздник посвящен Преображению Иисуса Христа перед его ближайшими учениками на горе Фавор. Туда он взял апостолов Петра, Иакова и Иоанна, чтобы открыть им свою Божественную сущность, о которой ученики не знали.
Поднявшись на гору, Иисус начал молиться, и его внешность преобразилась. Апостолы увидели, как его лицо засияло, а одежда стала белоснежной. Так апостолы увидели своими глазами, что Христос и есть Сын Божий и наш Спаситель.
Поздравления с Преображением в стихах и прозе
Преображение Господне
Откроет свет пусть вам сегодня,
Заполнит душу теплотой
Да вас одарит добротой.
Разных плодов спелых вкусите,
А перед тем их освятите.
Возрадуйтесь, молитесь Богу,
Откройте вере вы дорогу.
Комфорт душевный сохраните,
Решительно грех поборите,
Уверенно к мечте идите!
***
С Преображением Господним
Тебя приветствую сегодня!
Желаю мира, света, теплоты
И исполнения твоей мечты.
Желаю благости и счастья,
И сторонились чтоб тебя ненастья.
Чтоб были ясны небеса,
Блистали счастьем чтоб глаза.
***
Преображение Господне
Сегодня отмечается,
Пусть ясною погодой
Все дни твои венчаются.
И мысли только чистые
В душе пусть зарождаются,
Дороги каменистые
В пути пусть не встречаются!
***
Сегодня Господа святое преображение!
Мы в храм несём дары для освещения!
Пусть в этот праздник посетят нас свет и радость!
Пусть в воздухе витает яблок сладость!
***
Преображение Господне —
Благослови, Спаситель, вас! —
Христиане празднуют сегодня
И называют его "спас".
Вы будьте честными душою,
И пусть в семье будет покой,
И будет небо голубое
Всегда над вашей головой!
***
Священный день настал сегодня,
Все христиане его чтут —
Преображение Господне,
И в церковь твой лежит маршрут.
И яблок целую корзину
Ты освети пред алтарём,
Придаст здоровья плод сей дивный,
Чтоб стало всласть житьё твоё!
***
Сегодня спас, спешу поздравить.
Пусть будет светлым каждый час.
Здоровья, мира, процветания.
Запал что бы в жизни не угас.
Быть сильным духом, и однажды
Пусть глядя на тебя господь,
В минуты разочарования
Печаль поможет побороть.
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Поздравляю с Преображением Господним! Пусть в каждый дом войдет праздник, а небесные ангелы пускай принесут хорошие новости. Пусть исчезнут все беды и горести, а любовь и радость навсегда войдут в дом и станут истинными добродетелями!
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В этот светлый праздник желаю мира и процветания дому, чтобы родные никогда не знали хворей и напастей, а злые языки никогда не смели навредить или испортить настроение. Пусть ангелы хранят всю семью.
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Поздравляю с праздником Преображения Господнего. В этот день я желаю вам крепкого здоровья, благополучия, гармонии в душе и, конечно же, вкусных румяных яблочек. Медовой, сладкой жизни вам, храни вас Господь, с праздником!
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Поздравляю с праздником Преображения Господнего. Я желаю тебе каждый день вдыхать прекрасный аромат жизни, будто ты в яблоневом саду, желаю любви, здоровья, достатка и мира. И пусть Господь помогает тебе преображаться, становиться добрее, краше и смелее.