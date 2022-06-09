Что можно делать 9 июня, а от каких действий лучше отказаться, чтобы не нагрешить - читайте в материале УНИАН.

Известно, что святая Феодора Александрийская жила в III–IV веках в Александрии. Во времена гонения на христиан ее привели на суд и стали спрашивать, почему она не замужем. Христианка отвечала, что всю себя посвятила Господу, за что была брошена в темницу, а затем определена в блудный дом.

От позора ее спас воин, который ворвался в срамное место, разогнал мужчин и дал Феодоре одежду. За это храбрец был казнен вместе с девушкой, а тела их сожгли. В честь памяти святой сегодня отмечается народный праздник 9 июня - Федорин день.

Православный праздник 9 июня - день памяти Ферапонта Белозерского

Святой Ферапонт родился в 1338 году и самого детства тяготел к иноческой жизни. Когда мужчине исполнилось 40, он уехал из родительского дома и поселился в монастыре, обучаясь у мудрого старца. Часто пользовался советами Сергия Радонежского, которого считал величайшим святым.

Вскоре он уехал из монастыря и поселился в отдаленном месте, где стойко переносил все тяготы и лишения. К нему стали приходить искатели пустынной жизни, поэтому Ферапонт основал на том месте святую обитель, а позже стал игуменом Можайского Лужецкого монастыря.

Приметы 9 июня

душно на рассвете - скоро пойдет дождь;

жимолость потеряла свой аромат - к засушливому периоду;

много росы утром - день будет ясным;

появились черви - ждать грозы.

Что сегодня нельзя делать

В эту дату запрещено подметать пол, иначе можно "вымести" Домового и счастье из семьи. Православная церковь не советует вести пустые разговоры - можно навлечь беду. Как и в любой другой церковный праздник, категорически не рекомендуется ссориться, обижаться и сплетничать.

Что можно делать 9 июня

По народным поверьям, в эту дату можно задобрить Домового, положив в укромное место квартиры несколько монет или блюдце со сладостями. Выполняя такой ритуал, вы сможете привлечь благополучие в дом. Православные верующие могут помолиться святой Феодоре о защите женщин, детей и об укреплении силы духа.

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