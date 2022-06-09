Христиане отмечают церковный праздник 9 июня в честь святой мученицы Феодоры. День у наших предков считался довольно опасным и не очень благополучным. Славяне верили, что 9 июня в доме проказничает домовой, и его лучше не злить.
У наших предков в эту дату существовал строгий запрет на вынос мусора из дома. В этот день люди становятся раздражительными и завистливыми, распускают сплетни, вспоминают старые обиды. Однако для торговли день хороший - можно продавать и покупать дорогие вещи.
Что нельзя делать 9 июня
- Ни в коем случае нельзя ругаться с родными, обижаться, упрекать их в чем-то. Если поссоритесь сегодня, то можете никогда не помириться.
- Носить монеты в кармане - к проблемам с деньгами.
- Запрещено выметать и выносить из дома мусор.
- Неудачный день для посадки цветов.
Приметы погоды 9 июня
- Цветы жимолости не пахнут - к сильной засухе.
- Грачи пасутся в траве - к дождю.
- Если утром на траве есть обильная роса, то день будет солнечный.
- Душный воздух утром предвещает ненастье.