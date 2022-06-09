Народный праздник 9 июня имеет названия Федоры, Федорин день.

Христиане отмечают церковный праздник 9 июня в честь святой мученицы Феодоры. День у наших предков считался довольно опасным и не очень благополучным. Славяне верили, что 9 июня в доме проказничает домовой, и его лучше не злить.

У наших предков в эту дату существовал строгий запрет на вынос мусора из дома. В этот день люди становятся раздражительными и завистливыми, распускают сплетни, вспоминают старые обиды. Однако для торговли день хороший - можно продавать и покупать дорогие вещи.

Что нельзя делать 9 июня

Ни в коем случае нельзя ругаться с родными, обижаться, упрекать их в чем-то. Если поссоритесь сегодня, то можете никогда не помириться. Носить монеты в кармане - к проблемам с деньгами. Запрещено выметать и выносить из дома мусор. Неудачный день для посадки цветов.

Приметы погоды 9 июня

Цветы жимолости не пахнут - к сильной засухе.

Грачи пасутся в траве - к дождю.

Если утром на траве есть обильная роса, то день будет солнечный.

Душный воздух утром предвещает ненастье.

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