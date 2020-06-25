Сочные и ароматные гречаники: как приготовить сытное блюдо

Гречнево-мясные "котлетки" можно подавать под соусом, что сделает их мягче и вкуснее.

Гречаники – несколько необычное, но очень вкусное блюдо украинской кухни. Это такие себе гречнево-мясные котлетки.

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Готовятся гречаники из мясного фарша с добавлением вареной гречневой крупы. Пропорции фарша и гречки можно варьировать в зависимости от личных предпочтений. Фарш тоже можно использовать любой, какой кому по душе.

Их жарят на сковороде, тушат в соусе в глубокой сковороде или запекают в духовке. Тушеные или запеченные в соусе они получаются более мягкими и сочными.

Гречаники в томатном соусе

Крупа гречневая - 1 ст.

Фарш мясной - 0,5 кг

Яйца куриные - 2 шт.

Лук репчатый - 2-3 шт.

Морковь - 1 шт.

Кетчуп - 2-3 ст. ложки

Сахар - 1 ст.л.

Соль по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Мука - для панировки

Растительное масло - для жарки

Промыть гречневую крупу, посолить, добавить 2 стакана воды. Сварить гречку до готовности. Соединить фарш, готовую гречку, мелко нарезанную луковицу, яйца, соль и перец. Все тщательно перемешать. Из полученного фарша сформировать котлетки и обвалять их в муке.

На разогретой сковороде обжарить в масле гречаники с двух сторон и сложить их в кастрюлю.

Готовим соус. Нарезать лук, морковь натереть на терке. Обжарить лук с морковью. Добавить томатный кетчуп, соль, сахар и перец. Поджарить соус, затем долить воду (2-3 чашки). Соус должен покипеть.

Залить гречаники томатным соусом (можно добавить немного воды). Тушить их в томатном соусе на медленном огне 30-40 минут.

Гречаники из куриного фарша с начинкой

Фарш куриный - 400 г

Крупа гречневая - 100 г

Лук репчатый - 1 шт.

Яйцо куриное - 1 шт.

Молотый черный перец - по вкусу

Мука или панировочные сухари

Соль - по вкусу

Растительное масло

Для начинки

Яйца куриные - 2-3 шт.

Сметана - 2 ст. л.

Петрушка свежая - несколько веточек

Соль - по вкусу

Гречку отварить в слегка подсоленной воде до готовности. Лук почистить, мелко нашинковать и обжарить на растительном масле.

В куриный фарш вбить сырое яйцо, всыпать обжаренный лук и остывшую гречку. Посолить, поперчить и добавить специи по вкусу. Тщательно перемешать.

Готовим начинку. 3 яйца отварить вкрутую. Очистить и потереть на терке. Добавить к яйцам сметану и измельченную зелень, посолить и хорошо перемешать.

Взять ложкой часть фарша и сделать из него плоскую лепешку. На середину каждой лепешки положить начинку. Сформировать небольшую котлетку так, чтобы начинка была внутри. Гречаники обвалять в муке.

Обжарить гречаники с двух сторон на растительном масле. Подавать горячими.

Гречаники в духовке

Гречка (отварная) - 400 г

Говядина - 600 г

Лук репчатый - 200 г

Чеснок - 2 зубчика

Соль по вкусу

Яйцо куриное - 1 шт.

Панировочные сухари - 200 г

Масло растительное - 2 ст.л.

Томатная паста - 1-2 ст.л.

Вода - 1 стакан

Зелень - для подачи

Перемолоть через мясорубку говядину. Перекрутить гречневую кашу, лук и чеснок.

В миску с фаршем разбить куриное яйцо. Добавить по вкусу соль. Смешать в однородный фарш. Слегка отбить руками.

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Мокрыми руками сформировать мини-котлеты. Гречаники должны быть слегка вытянутыми, но не такими большими, как классические котлеты. Обвалять их в панировке.

Сложить гречаники в форму. Дно формы предварительно смазать растительным маслом. Отправить в духовку на 30 минут. Температура нагрева духовки должна быть 220°C.

Когда гречаники слегка подрумянятся, добавить томатный соус. Томатный соус приготовить из томатной пасты, разведенной в воде, немного досолить. Отправить форму с гречаниками в томатном соусе в духовку еще на 15 минут. Режим нагрева – максимальный.

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