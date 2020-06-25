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Сочные и ароматные гречаники: как приготовить сытное блюдо

10:06, 25 июня 2020
Праздники
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Сочные гречаники - рецепт / фото pidkazka.com

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Готовятся гречаники из мясного фарша с добавлением вареной гречневой крупы. Пропорции фарша и гречки можно варьировать в зависимости от личных предпочтений. Фарш тоже можно использовать любой, какой кому по душе.

Их жарят на сковороде, тушат в соусе в глубокой сковороде или запекают в духовке. Тушеные или запеченные в соусе они получаются более мягкими и сочными.

Гречаники в томатном соусе

  • Крупа гречневая - 1 ст.
  • Фарш мясной - 0,5 кг
  • Яйца куриные - 2 шт.
  • Лук репчатый - 2-3 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Кетчуп - 2-3 ст. ложки
  • Сахар - 1 ст.л.
  • Соль по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Мука - для панировки
  • Растительное масло - для жарки

Промыть гречневую крупу, посолить, добавить 2 стакана воды. Сварить гречку до готовности. Соединить фарш, готовую гречку, мелко нарезанную луковицу, яйца, соль и перец. Все тщательно перемешать. Из полученного фарша сформировать котлетки и обвалять их в муке.

На разогретой сковороде обжарить в масле гречаники с двух сторон и сложить их в кастрюлю.

Как готовить гречаники / фото 1000.menu

Готовим соус. Нарезать лук, морковь натереть на терке. Обжарить лук с морковью. Добавить томатный кетчуп, соль, сахар и перец. Поджарить соус, затем долить воду (2-3 чашки). Соус должен покипеть.

Залить гречаники томатным соусом (можно добавить немного воды). Тушить их в томатном соусе на медленном огне 30-40 минут.

Гречаники из куриного фарша с начинкой

  • Фарш куриный - 400 г
  • Крупа гречневая - 100 г
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Яйцо куриное - 1 шт.
  • Молотый черный перец - по вкусу
  • Мука или панировочные сухари
  • Соль - по вкусу
  • Растительное масло

Для начинки

  • Яйца куриные - 2-3 шт.
  • Сметана - 2 ст. л.
  • Петрушка свежая - несколько веточек
  • Соль - по вкусу

Гречку отварить в слегка подсоленной воде до готовности. Лук почистить, мелко нашинковать и обжарить на растительном масле.

В куриный фарш вбить сырое яйцо, всыпать обжаренный лук и остывшую гречку. Посолить, поперчить и добавить специи по вкусу. Тщательно перемешать.

Готовим начинку. 3 яйца отварить вкрутую. Очистить и потереть на терке. Добавить к яйцам сметану и измельченную зелень, посолить и хорошо перемешать.

Рецепты приготовления гречаников / фото delo-vcusa.ru

Взять ложкой часть фарша и сделать из него плоскую лепешку. На середину каждой лепешки положить начинку. Сформировать небольшую котлетку так, чтобы начинка была внутри. Гречаники обвалять в муке.

Обжарить гречаники с двух сторон на растительном масле. Подавать горячими.

Гречаники в духовке

  • Гречка (отварная) - 400 г
  • Говядина - 600 г
  • Лук репчатый - 200 г
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Соль по вкусу
  • Яйцо куриное - 1 шт.
  • Панировочные сухари - 200 г
  • Масло растительное - 2 ст.л.
  • Томатная паста - 1-2 ст.л.
  • Вода - 1 стакан
  • Зелень - для подачи

Перемолоть через мясорубку говядину. Перекрутить гречневую кашу, лук и чеснок.

В миску с фаршем разбить куриное яйцо. Добавить по вкусу соль. Смешать в однородный фарш. Слегка отбить руками.

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Мокрыми руками сформировать мини-котлеты. Гречаники должны быть слегка вытянутыми, но не такими большими, как классические котлеты. Обвалять их в панировке.

Сложить гречаники в форму. Дно формы предварительно смазать растительным маслом. Отправить в духовку на 30 минут. Температура нагрева духовки должна быть 220°C.

Когда гречаники слегка подрумянятся, добавить томатный соус. Томатный соус приготовить из томатной пасты, разведенной в воде, немного досолить. Отправить форму с гречаниками в томатном соусе в духовку еще на 15 минут. Режим нагрева – максимальный.

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Теги: #гречка#рецепт