Какой завтра праздник отмечают православные и главные запреты дня.

22 июля в православной церкви вспоминают священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского и священномученика Кирилла, епископа. В народном календаре - Панкратий и Кирилл, Панкратий Ягодник. О традициях дня, что можно и запрещено делать на церковный праздник и народных приметах - рассказываем в материале.

22 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Панкратий родился в Антиохии, во времена Иисуса Христа. Его отец знал апостолов Христа и воспитывал сына в христианских традициях. После смерти родителей Панкратий ушел жить отшельником в Понтийские горы и провел там много лет в пещере. Позже он встретил апостола Петра и вместе с ним отправился в Антиохию, а после в Киликию - там Панкратия рукоположили в епископы Тавромении на Сицилии.

Святитель в течение месяца возвел храм в Тавромении и смог обратить в христианство почти всех жителей. Главой общины Панкратий был много лет, но язычники, узнав о его подвигах, напали на него и забили камнями. Мощи святого находятся в Риме, в храме на его честь.

Видео дня

***

Кирилл жил в III веке, во времена правления императора Диоклетиана и Максимилиана, когда христиане подвергались жестоким гонениям. В немилость впал и Кирилл, от которого требовали отречься от Христа. За отказ мужчину бросили в темницу и после долгих пыток велели сжечь. Но ко всеобщему изумлению пламя не причинило вреда святому. Многие свидетели этого обратились в христианство. Даже сам император не смог сдержать удивления и велел отпустить мученика.

Кирилл отправился на остров Крит и стал там служителем церкви, а после был рукоположен в епископы Гортины. Святой долгие годы проповедовал и многим помог принять христианство, за что его и казнили.

Святых Панкратия и Кирилла вспоминают 22 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) почитать их будут 9 июля.

Народные приметы на 22 июля

Приметы этого дня говорят о том, какой будет осень и зима, а также погода в ближайшее время:

черника еще не поспела - осень будет холодной;

паук плетет паутину рядом с жилищем - к хорошей погоде;

тусклые звезды - жди грозу;

большой урожай ягод в лесу - к морозной зиме;

луна темная - до конца июля будут идти дожди.

В народе 22 июля - праздник Ягодник, Черничный день, Панкрат и Кирилл. В это время старались собрать как можно больше целебной ягоды, заготовить ее на зиму и съесть.

22 июля - что сегодня нельзя делать

В этот день запрещается:

тяжело работать;

сквернословить - неудачи будут сопровождать весь год;

начинать новые дела - в них будет неудача;

отказывать в помощи - можешь вскоре оказаться на месте просящего;

давать деньги в долг - не отказывайте, но перенесите на другой день.

Категорически 22 июля запрещено ругаться, особенно с близкими - считается, что это к пустому кошельку и нищете. Не стоит рассказывать о своих снах, особенно о плохих - это к проблемам.

Что можно делать 22 июля

Святым Кириллу и Панкратию молятся о здоровье, благополучии, просят о красоте.

В этот день наши предки собирали огурцы из первого урожая и шли в лес за черникой. Считается, что черника, собранная в 22 июля - особенно целебная. Из нее готовят пироги и вареники, которыми угощают близких, соседей или несут в церковь как милостыню. Считается, что чем больше черники съешь в этот день - тем больше здоровья и красоты прибавится.

Ранее мы публиковали православный календарь на июль 2023 с праздниками по нынешнему и новому календарю.

Вас также могут заинтересовать новости: