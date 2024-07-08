Какой церковный праздник отмечают 9 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

9 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают священномученика Панкратия. В народе день прозвали Панкратий Ягодник. О традициях и приметах 9 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

9 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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9 июля по новому церковному календарю (22 июля - по старому) - день памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.

Панкратий родился в Антиохии и жил во времена Иисуса Христа. Отец Панкратия, услышав о Христе, взял юного сына и отправился в Иерусалим, чтобы увидеть Спасителя. Там Панкратий с отцом сблизились с учениками Иисуса и особенно с апостолом Петром.

Когда родители Панкратия умерли, он ушел в Понтийские горы, поселился там в пещере и проводил дни в молитве. Там его и нашел апостол Петр – он взял Панкратия с собой в Киликию, к апостолу Павлу.

Апостолы рукоположили Панкратия в епископа сицилийского города Тавромении, и Панкратий вскоре возвел там храм, где и совершал богослужения. Многие жители принимали христианство, число верующих росло, и вскоре почти все горожане и жители окрестных городов приняли христианскую веру. Панкратий управлял паствой много лет, пока однажды язычники не восстали на святителя. На епископа напали и побили камнями, после чего святитель умер. Мощи священномученика Панкратия находятся в Риме, в храме, посвященном ему.

Церковный праздник 9 июля по старому стилю

9 июля по старому календарному стилю - день памяти преподобного Давида Солунского. Также по старому стилю до 11 июля продолжается Петров пост 2024.

О чем говорят приметы на 9 июля

Приметы дня говорят о том, какими будут осень, зима и погода в ближайшее время:

черника еще не созрела - к холодной осени;

паук плетет паутину рядом с домом - установится хорошая погода;

звезды тусклые - будет гроза;

много ягод в лесу - зима будет морозной.

В народном календаре 9 июля - праздник Панкратий Ягодник, Черничный день. В это время обычно собирают чернику, отсюда и название праздника.

Что нельзя делать 9 июля

Сегодня, как и в любой другой день, церковь не одобряет и выступает против ругани, сквернословия, конфликтов, злобы, жадности, клеветы, сплетен и уныния. Не следует отказывать в помощи тому, кто просит о ней.

По народным приметам в этот день нельзя начинать новые дела - в них не будет успеха, а также давать деньги в долг - не отказывайте, но перенесите на другой день. 9 июля запрещено ругаться с близкими - иначе кошелек вскоре опустеет.

Что можно делать 9 июля

К святому Панкратию обращаются с молитвами о здоровье, благополучии, просят о красоте.

Как уже говорили, в этот день принято собирать чернику: в народе считают, что собранная на Панкратия ягода - особенно целебная, и чем больше черники съешь в этот день, тем больше здоровья и красоты прибавится. Ранее мы расказывали, что лечит черника и почему ее считают такой полезной.

9 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Михаил, Панкрат, Федор.

По старому стилю именины у Давида, Дениса, Ивана, Павла.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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