20 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

20 августа - 232-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 133 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 7 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 20 августа 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день лени, Всемирный день комара и Мусульманский Новый год.

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата праздника в Украине

В США - День лимонада, День шоколадного пирога с пеканом, День радио, в Эстонии - День восстановления независимости, в Индии - День возобновляемых источников энергии, в Венгрии - День святого Иштвана, в Марокко - День народной революции.

Памятные даты 20 августа, годовщины и события

В 1619 году голландский корабль доставил в Америку первых 20 африканских негров, которые были проданы в рабство обитателям Джеймстауна.

В 1868 году в США было официально провозглашено окончание Войны Севера и Юга.

В 1896 году был запатентован телефон с наборным диском.

В 1897 году британский врач и паразитолог шотландского происхождения Рональд Росс обнаружил возбудителя малярии. В 1902 году за свои открытия он был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. Росс являлся членом Лондонского королевского общества.

В 1912 году Томас Эдисон запатентовал фонограф и электробатарею.

В 1925 году открылась первая линия Римского метро.

В 1969 году участники группы The Beatles в последний раз встретились в студии звукозаписи в полном составе, завершив работу над альбомом «Abbey Road». Последней песней, над которой они работали вместе, была «I Want You (She’s So Heavy)». Одним из помощников во время записи и монтажа альбома был звукоинженер Алан Парсонс, создавший позже популярную группу.

В 1980 году итальянский альпинист Райнхольд Месснер впервые покорил Эверест в одиночку без использования дыхательной кислородной маски.

В 2002 году корпорация «Дженерал моторс» объявила об отзыве семисот тысяч автомобилей. В пикапах и микроавтобусах «Шевроле» и «Джи-Эм-Си», произведенных в 2000 году, были выявлены неполадки в подушках безопасности.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 20 августа чтит память преподобного Пимена и мученика Марина. Другие названия праздника: «Марина», «Пимен», «День больных и сирот». В этот день полагалось потчевать больных и сирот яблоками, медом и пирогами. Ночи становились прохладными. По аистам гадали об осени.

Что сегодня нельзя делать

Ночью лучше на улице не гулять, потому что можно надолго заболеть. Еще в этот день нельзя пугать аистов или неуважительно к ним относиться.

Приметы на 20 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

Читайте такжеУспенский пост: питание по дням, что можно и запрещено есть

- заря на восходе красная – к скорому дождю;

- мало облаков – будет прохладно и ясно;

- вода в реке пенится – скоро начнется дождь;

- луна красная – ждите сильных ветров;

- аисты готовятся к отлету на юг - к ранней и холодной осени;

- пауки бросают паутину и прячутся - погода ухудшится.

20 августа именины

Именины у Никанора, Алексея, Василия, Митрофана, Антона, Михаила, Пимена, Афанасия, Ивана, Петра, Александра и Дмитрия.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Оксана Павловская (творческий псевдоним - Нана Черная)