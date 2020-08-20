20 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 20 августа 2020
В этот день мир отмечает Всемирный день лени, Всемирный день комара и Мусульманский Новый год.
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В США - День лимонада, День шоколадного пирога с пеканом, День радио, в Эстонии - День восстановления независимости, в Индии - День возобновляемых источников энергии, в Венгрии - День святого Иштвана, в Марокко - День народной революции.
Памятные даты 20 августа, годовщины и события
В 1619 году голландский корабль доставил в Америку первых 20 африканских негров, которые были проданы в рабство обитателям Джеймстауна.
В 1868 году в США было официально провозглашено окончание Войны Севера и Юга.
В 1896 году был запатентован телефон с наборным диском.
В 1897 году британский врач и паразитолог шотландского происхождения Рональд Росс обнаружил возбудителя малярии. В 1902 году за свои открытия он был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. Росс являлся членом Лондонского королевского общества.
В 1912 году Томас Эдисон запатентовал фонограф и электробатарею.
В 1925 году открылась первая линия Римского метро.
В 1969 году участники группы The Beatles в последний раз встретились в студии звукозаписи в полном составе, завершив работу над альбомом «Abbey Road». Последней песней, над которой они работали вместе, была «I Want You (She’s So Heavy)». Одним из помощников во время записи и монтажа альбома был звукоинженер Алан Парсонс, создавший позже популярную группу.
В 1980 году итальянский альпинист Райнхольд Месснер впервые покорил Эверест в одиночку без использования дыхательной кислородной маски.
В 2002 году корпорация «Дженерал моторс» объявила об отзыве семисот тысяч автомобилей. В пикапах и микроавтобусах «Шевроле» и «Джи-Эм-Си», произведенных в 2000 году, были выявлены неполадки в подушках безопасности.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 20 августа чтит память преподобного Пимена и мученика Марина. Другие названия праздника: «Марина», «Пимен», «День больных и сирот». В этот день полагалось потчевать больных и сирот яблоками, медом и пирогами. Ночи становились прохладными. По аистам гадали об осени.
Что сегодня нельзя делать
Ночью лучше на улице не гулять, потому что можно надолго заболеть. Еще в этот день нельзя пугать аистов или неуважительно к ним относиться.
Приметы на 20 августа
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
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- заря на восходе красная – к скорому дождю;
- мало облаков – будет прохладно и ясно;
- вода в реке пенится – скоро начнется дождь;
- луна красная – ждите сильных ветров;
- аисты готовятся к отлету на юг - к ранней и холодной осени;
- пауки бросают паутину и прячутся - погода ухудшится.
20 августа именины
Именины у Никанора, Алексея, Василия, Митрофана, Антона, Михаила, Пимена, Афанасия, Ивана, Петра, Александра и Дмитрия.
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