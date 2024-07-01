Праздник 1 июля - Международный день шутки, День изобретения солнцезащитных очков, День ранней пташки, Международный день куриных крылышек, День заплетальщиков, Всемирный день белой ленты против нищеты.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 1 июля
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 1 июля
1 июля - 182-й день года (183-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 183 дня.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
В этот день, 1 июля - праздник отмечается в разных странах мира, узнайте, что именно встречают сегодня:
- День собаки - Польша.
- День Коммунистической партии - Китай.
- День американского зоопарка, День преданности долгу, День почтового работника, День креативного мороженого, День финансовой свободы, День имбирного печенья, День почтовой марки - США.
- День инженера - Мексика.
- День банковского работника - Гватемала.
- День Конституции - Каймановы острова.
- Праздник посадки деревьев - Индия.
- День республики - Сомали.
- День Вооруженных сил - Сингапур.
- День независимости - Руанда.
- День полиции - Индонезия.
- День скаута - Таиланд.
- День госслужащих и правительственных чиновников - Венгрия.
- День доктора - Индия.
- День героев - Замбия.
- День Канады - Канада.
- День Мадейры - Португалия.
- День матери - Южный Судан.
Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - наша страна в эту дату отмечает День архитектуры. Можно поздравить с профессиональным торжеством всех архитекторов.
Важные события в истории 1 июля
- 1569 - Люблинской унией создана Речь Посполитая (объединение Польши и Литвы).
- 1837 - в Англии и Уэльсе создана система гражданской регистрации актов рождения, бракосочетания и смерти.
- 1859 - в Протоколах лондонского Линнеевского общества впервые опубликовано краткое изложение гипотезы естественного отбора Чарльза Дарвина вместе с аналогичной статьёй другого английского натуралиста Альфреда Рассела Уоллеса.
- 1875 - начал деятельность Всемирный почтовый союз.
- 1890 - Великобритания и Германия разделили зоны влияния в Африке.
- 1904 - в Сент-Луисе (США) начались третьи летние Олимпийские игры (завершились 23 ноября).
- 1915 - первая сцена раздевания в кино: австралийская актриса Аннетт Келлерман обнажилась в фильме "Дочь богов".
- 1921 - в Шанхае 13 делегатов образовали Коммунистическую партию Китая.
- 1923 - в Канаде вступил в силу иммиграционный закон, практически запрещающий приезд в страну китайцев (канадские китайцы этот день отмечают как День унижения).
- 1935 - в Германии основано "Аненербе" ("Немецкое общество по изучению древних сил и мистики").
- 1940 - в Японии введены ограничения на торговлю сахаром и спичками.
- 1960 - День независимости Сомали.
- 1962 - Руанда провозгласила независимость, Бурунди провозгласила независимость.
- 1953 - Министерство почт США ввело почтовые индексы.
- 1964 - замужние женщины в Квебеке получили равные права с мужчинами.
- 1966 - Франция вышла из военной организации НАТО.
- 1968 - первая персональная выставка Джона Леннона как художника.
- 1969 - в Дании впервые в мире разрешены выпуск и распространение порнографической продукции.
- 1970 - легализация абортов в Нью-Йорке.
- 1989 - в Киеве создан Народный рух Украины.
- 2000 - в США разрешено заверять финансовые документы электронной подписью.
- 2013 - Хорватия присоединилась к Европейскому союзу.
Какой сегодня церковный праздник
Православный праздник 1 июля по новому стилю и календарю ПЦУ - день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, преподобного Никодима Святогорца. По старому стилю отмечается пpaздник Бoгoлюбcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи, дeнь пaмяти cвятыx мучeникoв Лeoнтия, Ипaтия и Фeoдулa и пpaздник Пюxтицкoй икoны Бoжиeй Мaтepи, имeнуeмoй "У иcтoчникa".
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 1 июля
В старину наши предки в эту дату отмечали день Ярилы. Верили в приметы - считалось, что если собрать травы и приготовить из них лечебные настойки, то они будут особенно эффективными. Православные верующие могут помолиться святым о помощи и о крепком здоровье.
Народные приметы о погоде 1 июля:
- заря розового цвета - к хорошей погоде;
- туман с утра - день будет жарким;
- вороны кружат высоко в небе - погода испортится;
- земля влажная - будет дождь.
Приметы на 1 июля категорически запрещают жаловаться на судьбу, делиться с кем-то своими бедами - так вы только их приумножите. Так же точно нельзя и хвастаться собственными достижениями и планами, иначе все рухнет. Не стоит в эту дату сплетничать, обсуждать кого-то и плохо отзываться о людях.