В эту дату отмечается Международный день шутки и День изобретения солнцезащитных очков.

Праздник 1 июля - Международный день шутки, День изобретения солнцезащитных очков, День ранней пташки, Международный день куриных крылышек, День заплетальщиков, Всемирный день белой ленты против нищеты.

1 июля - 182-й день года (183-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 183 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

В этот день, 1 июля - праздник отмечается в разных странах мира, узнайте, что именно встречают сегодня:

Видео дня

День собаки - Польша .

. День Коммунистической партии - Китай .

. День американского зоопарка, День преданности долгу, День почтового работника, День креативного мороженого, День финансовой свободы, День имбирного печенья, День почтовой марки - США .

. День инженера - Мексика .

. День банковского работника - Гватемала .

. День Конституции - Каймановы острова .

. Праздник посадки деревьев - Индия .

. День республики - Сомали .

. День Вооруженных сил - Сингапур .

. День независимости - Руанда .

. День полиции - Индонезия .

. День скаута - Таиланд .

. День госслужащих и правительственных чиновников - Венгрия .

. День доктора - Индия .

. День героев - Замбия .

. День Канады - Канада .

. День Мадейры - Португалия .

. День матери - Южный Судан.

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - наша страна в эту дату отмечает День архитектуры. Можно поздравить с профессиональным торжеством всех архитекторов.

Важные события в истории 1 июля

1569 - Люблинской унией создана Речь Посполитая (объединение Польши и Литвы).

1837 - в Англии и Уэльсе создана система гражданской регистрации актов рождения, бракосочетания и смерти.

1859 - в Протоколах лондонского Линнеевского общества впервые опубликовано краткое изложение гипотезы естественного отбора Чарльза Дарвина вместе с аналогичной статьёй другого английского натуралиста Альфреда Рассела Уоллеса.

1875 - начал деятельность Всемирный почтовый союз.

1890 - Великобритания и Германия разделили зоны влияния в Африке.

1904 - в Сент-Луисе (США) начались третьи летние Олимпийские игры (завершились 23 ноября).

1915 - первая сцена раздевания в кино: австралийская актриса Аннетт Келлерман обнажилась в фильме "Дочь богов".

1921 - в Шанхае 13 делегатов образовали Коммунистическую партию Китая.

1923 - в Канаде вступил в силу иммиграционный закон, практически запрещающий приезд в страну китайцев (канадские китайцы этот день отмечают как День унижения).

1935 - в Германии основано "Аненербе" ("Немецкое общество по изучению древних сил и мистики").

1940 - в Японии введены ограничения на торговлю сахаром и спичками.

1960 - День независимости Сомали.

1962 - Руанда провозгласила независимость, Бурунди провозгласила независимость.

1953 - Министерство почт США ввело почтовые индексы.

1964 - замужние женщины в Квебеке получили равные права с мужчинами.

1966 - Франция вышла из военной организации НАТО.

1968 - первая персональная выставка Джона Леннона как художника.

1969 - в Дании впервые в мире разрешены выпуск и распространение порнографической продукции.

1970 - легализация абортов в Нью-Йорке.

1989 - в Киеве создан Народный рух Украины.

2000 - в США разрешено заверять финансовые документы электронной подписью.

2013 - Хорватия присоединилась к Европейскому союзу.

Какой сегодня церковный праздник

Православный праздник 1 июля по новому стилю и календарю ПЦУ - день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, преподобного Никодима Святогорца. По старому стилю отмечается пpaздник Бoгoлюбcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи, дeнь пaмяти cвятыx мучeникoв Лeoнтия, Ипaтия и Фeoдулa и пpaздник Пюxтицкoй икoны Бoжиeй Мaтepи, имeнуeмoй "У иcтoчникa".

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 1 июля

В старину наши предки в эту дату отмечали день Ярилы. Верили в приметы - считалось, что если собрать травы и приготовить из них лечебные настойки, то они будут особенно эффективными. Православные верующие могут помолиться святым о помощи и о крепком здоровье.

Народные приметы о погоде 1 июля:

заря розового цвета - к хорошей погоде;

туман с утра - день будет жарким;

вороны кружат высоко в небе - погода испортится;

земля влажная - будет дождь.

Приметы на 1 июля категорически запрещают жаловаться на судьбу, делиться с кем-то своими бедами - так вы только их приумножите. Так же точно нельзя и хвастаться собственными достижениями и планами, иначе все рухнет. Не стоит в эту дату сплетничать, обсуждать кого-то и плохо отзываться о людях.

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