Традиции и приметы на праздник 1 июля / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Праздник 1 июля - Международный день шутки, День изобретения солнцезащитных очков, День ранней пташки, Международный день куриных крылышек, День заплетальщиков, Всемирный день белой ленты против нищеты.

1 июля - 182-й день года (183-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 183 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

В этот день, 1 июля - праздник отмечается в разных странах мира, узнайте, что именно встречают сегодня:

Видео дня
  • День собаки - Польша.
  • День Коммунистической партии - Китай.
  • День американского зоопарка, День преданности долгу, День почтового работника, День креативного мороженого, День финансовой свободы, День имбирного печенья, День почтовой марки - США.
  • День инженера - Мексика.
  • День банковского работника - Гватемала.
  • День Конституции - Каймановы острова.
  • Праздник посадки деревьев - Индия.
  • День республики - Сомали.
  • День Вооруженных сил - Сингапур.
  • День независимости - Руанда.
  • День полиции - Индонезия.
  • День скаута - Таиланд.
  • День госслужащих и правительственных чиновников - Венгрия.
  • День доктора - Индия.
  • День героев - Замбия.
  • День Канады - Канада.
  • День Мадейры - Португалия.
  • День матери - Южный Судан.

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - наша страна в эту дату отмечает День архитектуры. Можно поздравить с профессиональным торжеством всех архитекторов.

Важные события в истории 1 июля

  • 1569 - Люблинской унией создана Речь Посполитая (объединение Польши и Литвы).
  • 1837 - в Англии и Уэльсе создана система гражданской регистрации актов рождения, бракосочетания и смерти.
  • 1859 - в Протоколах лондонского Линнеевского общества впервые опубликовано краткое изложение гипотезы естественного отбора Чарльза Дарвина вместе с аналогичной статьёй другого английского натуралиста Альфреда Рассела Уоллеса.
  • 1875 - начал деятельность Всемирный почтовый союз.
  • 1890 - Великобритания и Германия разделили зоны влияния в Африке.
  • 1904 - в Сент-Луисе (США) начались третьи летние Олимпийские игры (завершились 23 ноября).
  • 1915 - первая сцена раздевания в кино: австралийская актриса Аннетт Келлерман обнажилась в фильме "Дочь богов".
  • 1921 - в Шанхае 13 делегатов образовали Коммунистическую партию Китая.
  • 1923 - в Канаде вступил в силу иммиграционный закон, практически запрещающий приезд в страну китайцев (канадские китайцы этот день отмечают как День унижения).
  • 1935 - в Германии основано "Аненербе" ("Немецкое общество по изучению древних сил и мистики").
  • 1940 - в Японии введены ограничения на торговлю сахаром и спичками.
  • 1960 - День независимости Сомали.
  • 1962 - Руанда провозгласила независимость, Бурунди провозгласила независимость.
  • 1953 - Министерство почт США ввело почтовые индексы.
  • 1964 - замужние женщины в Квебеке получили равные права с мужчинами.
  • 1966 - Франция вышла из военной организации НАТО.
  • 1968 - первая персональная выставка Джона Леннона как художника.
  • 1969 - в Дании впервые в мире разрешены выпуск и распространение порнографической продукции.
  • 1970 - легализация абортов в Нью-Йорке.
  • 1989 - в Киеве создан Народный рух Украины.
  • 2000 - в США разрешено заверять финансовые документы электронной подписью.
  • 2013 - Хорватия присоединилась к Европейскому союзу.

Какой сегодня церковный праздник

Православный праздник 1 июля по новому стилю и календарю ПЦУ - день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, преподобного Никодима Святогорца. По старому стилю отмечается пpaздник Бoгoлюбcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи, дeнь пaмяти cвятыx мучeникoв Лeoнтия, Ипaтия и Фeoдулa и пpaздник Пюxтицкoй икoны Бoжиeй Мaтepи, имeнуeмoй "У иcтoчникa".

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 1 июля

В старину наши предки в эту дату отмечали день Ярилы. Верили в приметы - считалось, что если собрать травы и приготовить из них лечебные настойки, то они будут особенно эффективными. Православные верующие могут помолиться святым о помощи и о крепком здоровье.

Народные приметы о погоде 1 июля:

  • заря розового цвета - к хорошей погоде;
  • туман с утра - день будет жарким;
  • вороны кружат высоко в небе - погода испортится;
  • земля влажная - будет дождь.

Приметы на 1 июля категорически запрещают жаловаться на судьбу, делиться с кем-то своими бедами - так вы только их приумножите. Так же точно нельзя и хвастаться собственными достижениями и планами, иначе все рухнет. Не стоит в эту дату сплетничать, обсуждать кого-то и плохо отзываться о людях.

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