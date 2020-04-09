Солянка: рецепты сытного и ароматного супа с мясным ассорти
Солянка - невероятно вкусное первое блюдо. Правильная настоящая солянка - это разнообразие вкусов, она никогда не бывает пресной. Солянка - высококалорийное блюдо, его не следует готовить каждый день, если вы стремитесь похудеть. Этот суп требует определенных финансовых затрат, но результат всегда потрясающий. Попробуйте и вы приготовить этот ароматный и насыщенный суп.
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Солянка мясная
- мясной бульон - 1,5 л
- мясные продукты (ветчина, колбаса, балык и пр.)
- лук репчатый — 1 шт
- корнишоны — 5-6 шт.
- каперсы — 20г
- оливки — 2-5 шт.
- томатная паста — 2 ст.л.
- масло сливочное — 1 ст.л.
- сметана — 2-3 ст.л.
- лимон
- лавровый лист, перец горошком, зелень - по вкусу
Приготовить мясной бульон. Лук нашинковать, обжарить на сливочном масле, добавить томатную пасту и продолжать тушить 5-8 минут. Соленые огурцы порезать кубиками.
В кипящий бульон положить готовый лук, огурцы, измельченные каперсы, оливки, а также мясные продукты и специи и варить 5—10 минут. В конце варки в солянку добавить соль и сметану.
В каждую тарелку с солянкой положить маслины, ломтик лимона и зелень.
Солянка сборная
- огурцы солёные
- морковь
- лук репчатый
- маслины
- томатная паста
- мясное ассорти (ветчина, сосиски, обрезь)
Все мясо залить холодной водой и поставить на огонь. Огурцы нарезать соломкой. Лук нарезать и обжарить, добавить к луку морковь, все протушить. Когда морковь станет мягкой, добавить томатную пасту и, если необходимо, немного воды.
Готовые лук с морковью добавить в кипящий бульон с мясом, туда же всыпать огурцы. Посолить и поперчить по вкусу. В самом конце нарезать маслины и добавить в суп.
Солянка с квашеной капустой
- квашеная капуста
- куриные потроха
- курица
- сосиски
- морковь
- лук
- маслины
- томатная паста
- лавровый лист и другие специи по вкусу
- петрушка
- сахар
В холодную воду положить курицу, потроха и варить до готовности. Капусту залить небольшим количеством воды, добавить сахар и кипятить до выпаривания жидкости.
Лук и морковь обжарить, добавить томатную пасту и протушить.
Готовую курицу достать из бульона и разобрать мясо на кусочки. В бульон добавить зажарку и куриное мясо. Добавить нарезанные сосиски и капусту. В конце добавить оливки, посолить, поперчить, добавить лавровый лист.
Мясная солянка
- 300 - 500 г говядины
- около пяти видов различных мясных деликатесов общим весом около 300 - 500 г
- 150 г лука
- 200 г соленых огурцов
- 4 - 5 ст.л. томатной пасты
- 3 ст.л. каперсов
- черный перец
- 3-4 лавровых листа
- растительное масло
- лимон
- зелень
- оливки
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Мясные продукты залить холодной водой и отварить до готовности. Готовое мясо нарезать на кусочки. Соленые огурцы нарезать тонкими кружочками. Нашинковать кольцами репчатый лук.
Лук протушить вместе с томатной пастой.
В кипящий бульон добавить готовый лук и огурцы, дать покипеть около 10 минут, Добавляем нарезанное мясо, лавровый лист, потом оливки и каперсы.
Подавать с ломтиком лимона, зеленью и сметаной.
Солянка мясная сборная
- говядина/телятина или свинина (на косточке) - 600-700 г (для бульона: 2,5-3 литра воды, 1 луковица, 1-2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца, соль)
- сосиски - 4-5 шт
- ветчина - 200 г
- грудинка копченая - 200 г
- лук репчатый - 1 шт
- соленые огурцы - 2-4 шт
- оливки - 100 г
- томатная паста - 2 столовых ложки
- растительное масло – 2 столовых ложки
- лимон (для подачи)
Говядину залить холодной водой и довести до кипения. Снять пену, положить очищенную луковицу и варить 1,5 часа при слабом кипении. За 15 минут до готовности немного посолить, положить лавровый лист и горошины перца. Мясо вынуть из бульона, бульон процедить.
Мясо нарезать кусочками. Соломкой нарезать ветчину и колбасу. Сосиски кружочками. Огурцы нарезать соломкой. Выложить мясное в сковороду, добавить немного бульона и протушить 5-7 минут.
Огурцы добавить в бульон. Лук нарезать тонкими кусочками и обжарить. Добавить томатную пасту. Готовую зажарку добавить в бульон. Добавить мясо, ветчину и сосиски. В последнюю очередь в суп добавить оливки и готовить еще 5 минут.
Подавать с ломтиком лимона.