Солянка: рецепты сытного и ароматного супа с мясным ассорти

Солянка отличается от других супов свои насыщенным вкусом. В ней присутствует аромат мяса, копченостей и легкая кислинка.

Солянка - невероятно вкусное первое блюдо. Правильная настоящая солянка - это разнообразие вкусов, она никогда не бывает пресной. Солянка - высококалорийное блюдо, его не следует готовить каждый день, если вы стремитесь похудеть. Этот суп требует определенных финансовых затрат, но результат всегда потрясающий. Попробуйте и вы приготовить этот ароматный и насыщенный суп.

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Солянка мясная

мясной бульон - 1,5 л

мясные продукты (ветчина, колбаса, балык и пр.)

лук репчатый — 1 шт

корнишоны — 5-6 шт.

каперсы — 20г

оливки — 2-5 шт.

томатная паста — 2 ст.л.

масло сливочное — 1 ст.л.

сметана — 2-3 ст.л.

лимон

лавровый лист, перец горошком, зелень - по вкусу

Приготовить мясной бульон. Лук нашинковать, обжарить на сливочном масле, добавить томатную пасту и продолжать тушить 5-8 минут. Соленые огурцы порезать кубиками.

В кипящий бульон положить готовый лук, огурцы, измельченные каперсы, оливки, а также мясные продукты и специи и варить 5—10 минут. В конце варки в солянку добавить соль и сметану.

В каждую тарелку с солянкой положить маслины, ломтик лимона и зелень.

Солянка сборная

огурцы солёные

морковь

лук репчатый

маслины

томатная паста

мясное ассорти (ветчина, сосиски, обрезь)

Все мясо залить холодной водой и поставить на огонь. Огурцы нарезать соломкой. Лук нарезать и обжарить, добавить к луку морковь, все протушить. Когда морковь станет мягкой, добавить томатную пасту и, если необходимо, немного воды.

Готовые лук с морковью добавить в кипящий бульон с мясом, туда же всыпать огурцы. Посолить и поперчить по вкусу. В самом конце нарезать маслины и добавить в суп.

Солянка с квашеной капустой

квашеная капуста

куриные потроха

курица

сосиски

морковь

лук

маслины

томатная паста

лавровый лист и другие специи по вкусу

петрушка

сахар

В холодную воду положить курицу, потроха и варить до готовности. Капусту залить небольшим количеством воды, добавить сахар и кипятить до выпаривания жидкости.

Лук и морковь обжарить, добавить томатную пасту и протушить.

Готовую курицу достать из бульона и разобрать мясо на кусочки. В бульон добавить зажарку и куриное мясо. Добавить нарезанные сосиски и капусту. В конце добавить оливки, посолить, поперчить, добавить лавровый лист.

Мясная солянка

300 - 500 г говядины

около пяти видов различных мясных деликатесов общим весом около 300 - 500 г

150 г лука

200 г соленых огурцов

4 - 5 ст.л. томатной пасты

3 ст.л. каперсов

черный перец

3-4 лавровых листа

растительное масло

лимон

зелень

оливки

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Мясные продукты залить холодной водой и отварить до готовности. Готовое мясо нарезать на кусочки. Соленые огурцы нарезать тонкими кружочками. Нашинковать кольцами репчатый лук.

Лук протушить вместе с томатной пастой.

В кипящий бульон добавить готовый лук и огурцы, дать покипеть около 10 минут, Добавляем нарезанное мясо, лавровый лист, потом оливки и каперсы.

Подавать с ломтиком лимона, зеленью и сметаной.

Солянка мясная сборная

говядина/телятина или свинина (на косточке) - 600-700 г (для бульона: 2,5-3 литра воды, 1 луковица, 1-2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца, соль)

сосиски - 4-5 шт

ветчина - 200 г

грудинка копченая - 200 г

лук репчатый - 1 шт

соленые огурцы - 2-4 шт

оливки - 100 г

томатная паста - 2 столовых ложки

растительное масло – 2 столовых ложки

лимон (для подачи)

Говядину залить холодной водой и довести до кипения. Снять пену, положить очищенную луковицу и варить 1,5 часа при слабом кипении. За 15 минут до готовности немного посолить, положить лавровый лист и горошины перца. Мясо вынуть из бульона, бульон процедить.

Мясо нарезать кусочками. Соломкой нарезать ветчину и колбасу. Сосиски кружочками. Огурцы нарезать соломкой. Выложить мясное в сковороду, добавить немного бульона и протушить 5-7 минут.

Огурцы добавить в бульон. Лук нарезать тонкими кусочками и обжарить. Добавить томатную пасту. Готовую зажарку добавить в бульон. Добавить мясо, ветчину и сосиски. В последнюю очередь в суп добавить оливки и готовить еще 5 минут.

Подавать с ломтиком лимона.