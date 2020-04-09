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Солянка: рецепты сытного и ароматного супа с мясным ассорти

06:02, 09 апреля 2020
Праздники
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Солянка мясная / Фото: depositphotos

Солянка - невероятно вкусное первое блюдо. Правильная настоящая солянка - это разнообразие вкусов, она никогда не бывает пресной. Солянка - высококалорийное блюдо, его не следует готовить каждый день, если вы стремитесь похудеть. Этот суп требует определенных финансовых затрат, но результат всегда потрясающий. Попробуйте и вы приготовить этот ароматный и насыщенный суп.

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Солянка мясная

  • мясной бульон - 1,5 л
  • мясные продукты (ветчина, колбаса, балык и пр.)
  • лук репчатый — 1 шт
  • корнишоны — 5-6 шт.
  • каперсы — 20г
  • оливки — 2-5 шт.
  • томатная паста — 2 ст.л.
  • масло сливочное — 1 ст.л.
  • сметана — 2-3 ст.л.
  • лимон
  • лавровый лист, перец горошком, зелень - по вкусу

Приготовить мясной бульон. Лук нашинковать, обжарить на сливочном масле, добавить томатную пасту и продолжать тушить 5-8 минут. Соленые огурцы порезать кубиками.

В кипящий бульон положить готовый лук, огурцы, измельченные каперсы, оливки, а также мясные продукты и специи и варить 5—10 минут. В конце варки в солянку добавить соль и сметану.

В каждую тарелку с солянкой положить маслины, ломтик лимона и зелень.

Рецепт солянки / Фото: depositphotos

Солянка сборная

  • огурцы солёные
  • морковь
  • лук репчатый
  • маслины
  • томатная паста
  • мясное ассорти (ветчина, сосиски, обрезь)

Все мясо залить холодной водой и поставить на огонь. Огурцы нарезать соломкой. Лук нарезать и обжарить, добавить к луку морковь, все протушить. Когда морковь станет мягкой, добавить томатную пасту и, если необходимо, немного воды.

Готовые лук с морковью добавить в кипящий бульон с мясом, туда же всыпать огурцы. Посолить и поперчить по вкусу. В самом конце нарезать маслины и добавить в суп.

Солянка сборная / Фото: depositphotos

Солянка с квашеной капустой

  • квашеная капуста
  • куриные потроха
  • курица
  • сосиски
  • морковь
  • лук
  • маслины
  • томатная паста
  • лавровый лист и другие специи по вкусу
  • петрушка
  • сахар

В холодную воду положить курицу, потроха и варить до готовности. Капусту залить небольшим количеством воды, добавить сахар и кипятить до выпаривания жидкости.

Лук и морковь обжарить, добавить томатную пасту и протушить.

Готовую курицу достать из бульона и разобрать мясо на кусочки. В бульон добавить зажарку и куриное мясо. Добавить нарезанные сосиски и капусту. В конце добавить оливки, посолить, поперчить, добавить лавровый лист.

Рецепт солянки / Фото: depositphotos

Мясная солянка

  • 300 - 500 г говядины
  • около пяти видов различных мясных деликатесов общим весом около 300 - 500 г
  • 150 г лука
  • 200 г соленых огурцов
  • 4 - 5 ст.л. томатной пасты
  • 3 ст.л. каперсов
  • черный перец
  • 3-4 лавровых листа
  • растительное масло
  • лимон
  • зелень
  • оливки

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Мясные продукты залить холодной водой и отварить до готовности. Готовое мясо нарезать на кусочки.  Соленые огурцы нарезать тонкими кружочками. Нашинковать кольцами репчатый лук.

Лук протушить вместе с томатной пастой.

В кипящий бульон добавить готовый лук и огурцы, дать покипеть около 10 минут, Добавляем нарезанное мясо, лавровый лист, потом оливки и каперсы.

Подавать с ломтиком лимона, зеленью и сметаной.

Солянка с мысом / Фото: depositphotos

Солянка мясная сборная

  • говядина/телятина или свинина (на косточке) - 600-700 г (для бульона: 2,5-3 литра воды, 1 луковица, 1-2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца, соль)
  • сосиски - 4-5 шт
  • ветчина - 200 г
  • грудинка копченая - 200 г
  • лук репчатый - 1 шт
  • соленые огурцы - 2-4 шт
  • оливки - 100 г
  • томатная паста - 2 столовых ложки
  • растительное масло – 2 столовых ложки
  • лимон (для подачи)

Говядину залить холодной водой и довести до кипения. Снять пену, положить очищенную луковицу и варить 1,5 часа при слабом кипении. За 15 минут до готовности немного посолить, положить лавровый лист и горошины перца. Мясо вынуть из бульона, бульон процедить.

Мясо нарезать кусочками. Соломкой нарезать ветчину и колбасу. Сосиски кружочками. Огурцы нарезать соломкой. Выложить мясное в сковороду, добавить немного бульона и протушить 5-7 минут.

Огурцы добавить в бульон. Лук нарезать тонкими кусочками и обжарить. Добавить томатную пасту. Готовую зажарку добавить в бульон. Добавить мясо, ветчину и сосиски. В последнюю очередь в суп добавить оливки и готовить еще 5 минут.

Подавать с ломтиком лимона.

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