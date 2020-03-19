На завтрак, обед и ужин: рецепты для уничтожения запасов гречки

Подборка рецептов из гречки, а также несколько вариантов нестандартного применения этой крупы.

Коронавирусная паника докатилась до Украины, а украинцы, как табун лошадей, пронеслись по супермаркетам, сметая на своем пути гречку, муку, туалетную бумагу. Да что там рассказывать. Наверняка и вы принимали участие в этом набеге или просто спокойно наблюдали со стороны, доедая гречневую кашу из запасов 2014-го. В любом случае на каждой кухне найдется килограмм этой крупы. Но куда же ее теперь деть? Опять варить? Это конечно просто, но сейчас многие сидят дома на карантине, поэтому можно пофантазировать и приготовить что-то оригинальное из столь обыденного. Предлагаем Вам несколько рецептов блюд из гречки.

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Куриные тефтели с гречкой

Фарш куриный — 500 г

Крупа гречневая — 100 г

Вода — 600 мл

Лук репчатый — 100 г

Мука — 1 ст. л

Масло растительное — 2 ст. л

Крахмал — 1 ст. л

Соль, специи — по вкусу

Гречку отварить. К куриному фаршу добавить измельченный лук, крахмал и готовую гречневую кашу. Посолить и приправить по вкусу.

На сковороде разогреть растительное масло, всыпать муку и обжарить до карамельного цвета, постоянно помешивая. Влить 400 мл горячей воды и варить соус минуты 3-4 при постоянном помешивании, чтобы не было комочков. Готовый соус также посолить и приправить.

Сформировать тефтели, выложить их в форму для запекания. Залить тефтели соусом и закрыть крышкой или фольгой. Выпекать при 190-200 градусах около 30 минут.

Мясная запеканка с гречкой

Фарш мясной — 500 г

Крупа гречневая — 150 г

Лук репчатый — 2 шт

Яйцо куриное — 2 шт

Батон белый — 3 ломтика

Молоко — 1/3 стакана

Чеснок по вкусу

Сухари панировочные

Маргарин или сливочное масло для смазывания формы

Гречку отварить до готовности. Лук обжарить до золотистости. Добавить к луку гречку и немного обжарить. Хлеб размочить в молоке. Измельчить в блендере хлеб, фарш и чеснок. Добавить яйцо. Посолить и поперчить по вкусу. Фарш должен получиться жидковатым. Второе яйцо добавить в гречневую кашу с луком, посолить и поперчить.

Форму для выпекания с высокими бортами смазать маргарином. На дно уложить часть фарша, затем гречку с луком и сверху оставшийся фарш. Выпекать при 200 градусах около 40 минут.

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Крем-суп из гречки с печенью

Крупа гречневая — 100 г

Картофель — 200 г

Лук репчатый — 150 г

Чеснок — 4 зубчика

Сливки (10%) — 200 мл

Бульон — 300 мл

Печень куриная — 250 г

Соль, перец

Масло растительное — 2 ст. л.

Масло сливочное — 30 г

Сварить гречку. Нарезать лук и картофель. На растительном масле обжарить овощи с чесноком около 7-10 минут. Влить бульон и варить до готовности картофеля. Добавить гречку, посолить, поперчить, добавить сливки, прогреть 3-4 мин. Готовый суп измельчить в блендере.

Куриную печень обжарить на сливочном масле до готовности. Подавать суп с печенью.

Гречневая запеканка с творогом и курагой

Гречка - 1 ст.

Яйца - 2 шт.

Творог зернистый - 150 г

Молоко - 1/3 ст.

Курага - 100г

Орехи грецкие - 50г

Сметана - 2 ст.л

Мед - 2 ст.л

Сливочное масло - 1 ч.л

Соль - 0,5 ч.л

Гречку отварить. Курагу замочить в теплой воде на 30 минут. Затем промыть и нарезать на кусочки. Смешать кашу, орехи, курагу, творог, мед. Немного посолить. Яйца взбить с молоком, добавить к гречневой каше. Все перемешать. Выложить в смазанную сливочным маслом форму. Выпекать при 180 градусах около 40 минут. Затем вынуть запеканку, смазать верхушку сметаной и запекать еще 10-15 минут.

Заливной пирог из гречки и свинины

Гречневая крупа - 300 г

Свинина - 200 г

Морковь - 2 шт

Лук - 1 шт

Соль, специи - по вкусу

Мука - 1 ст.

Кефир - 1 ст.

Яйцо - 2 шт.

Сахар - щепотка

Сода - 0,5 ч.л

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Морковь натереть на крупной терке. Лук измельчить. Обжарить овощи, добавить к ним рубленную свинину и обжарить около 5 минут. Гречку промыть и добавить в фарш, посолить, приправить и залить кипятком в соотношении 2:1. Накрыть крышкой и на медленном огне довести до готовности до выпаривания жидкости. Или поставить в духовку.

В это время в кефир добавить соду. Яйцо взбить с сахаром и солью, добавить кефир. Всыпать муку и размешать венчиком, чтобы не было комочков. Оставить тесто на 15 минут.

Форму смазать маслом, дно застелить промасленной бумагой для выпечки. Вылить половину теста, затем остывшую гречку. Залить оставшимся тестом. Выпекать при 180 градусах около 40 минут.

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И на всякий случай. Если после приготовления всего этого у вас все еще остались запасы гречки - ее можно пустить на благое дело. Например, вместе с детьми, которые тоже сидят дома из-за карантина, можно сделать аппликации из гречки. Для этого вам понадобится картон и клей ПВА. Нарисуйте на картоне цветочную поляну или какое-нибудь животное. Густо смажьте рисунок клеем и выложите его гречкой. Кстати, для этого можно использовать не только гречку, но и другую крупу, которую вы припасли на случай апокалипсиса, а также макароны.

А еще можно взять красивую бутылочку, наполнить ее крупой, а крышку украсить бечевкой. Несколько таких бутылочек могут украсить кухню.

Но и это не все! Массаж гречкой - реальный способ убить время и запасы крупы. Нагреваете ее на сухой сковороде и пересыпаете в хлопковые мешочки. Этими мешочками и нужно массировать вашего "сокамерника" по карантину. Что-то похожее на СПА- массаж по-украински.