Тельцы в сентябре вступают на белую полосу удачи во всех жизненных сферах.

Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых в сентябре наступит белая полоса.

Об этом пишет slovofraza.

Тельцы в сентябре вступают на белую полосу удачи во всех жизненных сферах. Маслите масштабно: Tельцу нужно приступать к новым проектам или открывать что-то свое. Смелые шаги получат заслуженную награду.

Рак

У Рака в сентябре наступает спокойный период, когда можно расслабиться. Используйте белую полосу, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Заводите интересные знакомства, посещайте полезные курсы и не бойтесь раскрывать таланты. Уверенность в себе поможет вам добиться успеха.

Стрелец

С 15-го сентября Стрелец станет более сосредоточенным и спокойным. Удача отвернет от вас все проблемы и трудности, так что пользуйтесь моментом, чтобы реализовать сложный проект и воплотить в жизнь идею, которую обдумываете последние месяцы/годы. Вы, наконец, сможете довести начатое до конца.

Рыбы

Рыб в сентябре ждет невероятное везение. Bы перестанете тратить время на создание воздушных замков и начнете реализовывать задумки в реальной жизни. Вы опробуете неизведанные пути. Гороскоп считает это верным решением, потому что получится подметить те бонусы и выгодные моменты, которые не замечают окружающие.

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Автор: УНИАН