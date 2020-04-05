Астролог составила гороскоп на неделю 6-12 апреля

11 апреля – Меркурий входит в огненный, кардинальный знак Овна, поэтому резко активизируется общение, порой, на повышенных тонах.

11 апреля – Меркурий входит в огненный, кардинальный знак Овна (будет здесь до 28 апреля), поэтому резко активизируется общение, порой, на повышенных тонах. Люди начинают искать, кому бы рассказать о своих идеях и о своих проблемах, так как в это время самыми приоритетными темами для разговора являются личные.

Скорость восприятия и переработки информации возрастает. Работе нередко мешают импульсивность принятия решений, метания из крайности в крайность, разговоры, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

Повышается творческая активность, уверенность в себе, способность разрабатывать новые проекты и внедрять идеи. Чтобы правильно использовать свои таланты, возможно, понадобится получить новые знания. Обстоятельства позволяют свободнее проявить себя в профессиональной деятельности. Хороший период для деловых переговоров, переписки, телефонных звонков по конкретному делу. Старайтесь формулировать свои мысли кратко – это поможет Вам получить доверие партнеров.

Хороший период для активности в социальных сетях, завязываются новые интересные знакомства по переписке, которые будут полезны в будущем. Благоприятное время для объяснений и переговоров. Проявляется склонность к поверхностным и непостоянным чувствам, вам свойственно увлекаться и менять намерения. Но вы можете хорошо проявить себя в творчестве и получать истинное удовольствие от общения. В этот период легко произвести впечатление на интересующего человека.

Близнецы

Вы ощущаете симпатию и влечение к окружающему миру и получаете это взамен. С вами хотят работать, общаться и в партнерстве вы находите самые лучшие стороны. Это будет идеальный период для дружеского общения в социальных сетях, для любви, брака и семейной жизни, для всего прекрасного и эстетичного, а также для того, что связано с вашим домом и внутренней жизнью. Эти дни будут благоприятными для улаживания финансовых дел, появляется более оптимистичный взгляд на вещи.

Рак

На этой неделе сложно найти поддержку и покровительство начальства и партнеров, даже понимание. Работа и дела сопровождаются ссорами и недовольством, различными затруднениями и препятствиями. Вы можете понести неожиданные финансовые потери. Тем не менее, если вам удастся избавиться от повышенной эмоциональности и агрессивности, наряду с внешней подавленностью, то можете добиться достойных результатов. Этот период лучше провести, не беспокоя ближних, занимаясь оздоровительные мероприятия и самопознанием.

Лев

Легкость протекания мыслительных процессов, обострение умственного восприятия, памяти и интуиции, коммерческой хватки, помогут вам решить многие деловые проблемы. Благоприятный период воздействия на умы, проведения Скайп - конференций, обсуждения и подписания важных бумаг и работы с документами. Вы сможете эффективно высказать свои идеи, обрисовать свою позицию и интересы. Знания и сведения, которые вы получите в этот день, отложатся надолго, и вы сможете ими успешно воспользоваться.

В этот период важно проявлять внимание к информации, новостям и новым идеями. Работа техники и оборудования, ваших коллег и подчиненных, будет непредсказуемой. Изменения в расписании работы или новые методы могут вызвать раздра­жение. Обстоятельства заставят изменить ваш образ мышления или действия. Благодаря чему будет предоставлена возможность, которая приведет к улучшению материального положения, усовершенствованию организационных навыков, повышению эффективности работы и домашних дел.

Весы

Вы ощутите прилив бодрости, а близкие люди укажут на вашу возросшую привлекательность и свежий вид. Успешны занятия общественной деятельностью, особенно в формате онлайн – вебинары, прямые эфиры, видео – конференции. Вы воодушевлены и способны заразить этим подъемом сотрудников и компаньонов, даже начальство. Склонны проявлять внимание к противоположному полу и понимать интересы партнеров. Вы запомните эту неделю как одну из самых счастливых за последнее время.

Скорпион

Большие требования к жизни, вам хочется в обязательном порядке улучшить свое положение, для чего вы, не думая, можете пойти на необоснованный риск. Ваше внутреннее беспокойство приводит к ошибочным действиям, следствием которых могут быть финансовые потери. Склонны переоценивать свои силы, а к людям, окружающим вас, предъявлять слишком завышенные требования. Дискуссии можете доводить до конфликтов. Сложно владеть собой, своими эмоциями, а это способствует импульсивным, резким и агрессивным реакциям.

Стрелец

Период разумного практицизма и прекрасных идей, которые окружающие склонны поддерживать. Усиливается потребность в расширении кругозора, проявляется любознательность. Благоприятное время для переписки, телефонных переговоров, получения консультаций. Также, для рекламы, онлайн - презентаций, начала изучения иностранных языков, посреднической деятельности, торговли. Появляются новые перспективы, успешно протекают различные деловые контакты и отношения.

Козерог

Ближнее окружение, партнеры, руководство и влиятельные люди, склонны прислушиваться к вам, замечают ваши старания и организованные действия. Удаётся планирование, появляются долгосрочные проекты и деловые взаимоотношения. Полученные вами сведения и информация, точно согласуются с мероприятиями или планами, которые вы уже осуществили. Обстоятельства этого периода дают возможность отказаться от временных ограничений и в будущем помогут признанию ваших заслуг.

Водолей

Обстоятельства заставляют проявлять импульсивность, воинственность, вспыльчивость, возникает потребность активно проявиться, разорвать сковывающие обстоятельства, обратить на себя внимание. Склонны вмешиваться в любые рискованные ситуации, совершать необдуманные поступки, принимать поспешные решения и добиваться всего сразу, превышая свои возможности и полномочия. Для окружающих людей, ваша слишком большая активность и нетерпеливый характер, оказываются очень неудобными.

Рыбы

Повышенные требования к партнеру, необоснованная ревность и непостоянство настроения могут принести вред отношениям, разлад в семье, непонимание друг друга. В этот период вы склонны к ненужной растрате денежных средств. Характерна также потеря чувства реальности, из-за чего ваши действия часто непоследовательны, что удивляет окружающих вас людей, заставляет их задуматься о перспективах дальнейшего сотрудничества. Возможно придется пересмотреть некоторые взаимные обязательства и договорные взаимоотношения.