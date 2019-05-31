Гороскоп на июнь: прогноз астролога на каждый день

Переговоры в июне могут складываться весьма удачно, особенно после 9 числа, говорит астролог.

Весь первый месяц лета будет бурлящим, но особенно будет ощущаться в период с 10 по 20 июня.

В это время будет велика вероятность внутрисемейных споров и конфликтов, не исключены разводы. Потому старайтесь воздерживаться от скандалов, внутрисемейных споров и ссор, рассказал "Главреду" астролог Влад Росс.

1-2 июня будут последними днями лунного месяца, когда будет ущербная Луна. Потому лучше на эти дни планировать завершение прежних дел, но ничего нового не начинать.

3 июня нас ждет новолуние, и его влияние будет распространяться также на 4 число. В эти дни старайтесь планировать будущее, создавать четкие и яркие мыслеобразы. Можете смело в эти дни составлять план действий на месяц, особенно поездки, путешествия, встречи, переговоры, а также какие-либо интеллектуальные мероприятия.

К слову, переговоры в июне могут складываться весьма удачно, особенно после 9 числа, когда Венера войдет в зодиакальный знак Близнецы.

Совершать важные покупки и заключать финансовые договоренности следует в середине месяца – с 9 по 21 июня. В это время плодотворными будут проведенные брифинги и дискуссии, одним словом, общение. Это также благоприятный период для творчества и нахождения любви, в том числе в поездках и в интернете. Удачной в эти дни будет и эмиграция. Кроме того, если вы до сих пор не представлены в соцсетях, то именно 9-21 июня можно завести страницу в Фейсбук или Инстаграм – это пойдет вам на пользу. Обозначенное время благоприятно для покупки автомобилей, велосипедов – любых средств передвижения. А поскольку Меркурий – в знаке Рака, то также можно смело покупать катера и яхты.

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Пик волнообразности ситуации придется на 17 июня, когда нас ждет полнолуние. Это полнолуние будет необычайно сильным и мощным, оно высветит всю двойственность и противоречия в вашей жизни, в том числе и в политике. Также полнолуние создаст большой толчок для наших мечтаний, после чего наши мыслеформы, наш внутренний мир станут воплощаться в реальность. Так что однозначно можно утверждать, что 17 июня и плюс-минус два-три дня до него и после станут кульминация всего месяца.

Более-менее спокойный период нас ждет после 21 июня. Однако Нептун, пребывая в ретроградном движении, будет забирать много сил, может спровоцировать какой-то внутренний кризис, разочарование, привести к потере ориентиров или утрате смысла и веры. Возможна будет даже депрессия.

Однако период с 21 июня и до конца месяца будет хорошим временем для отпуска. Особенно благоприятно скажется на вас поездка на море.

21-25 июня – это будут финансово неблагоприятные дни, когда Венера будет делать жесткий квадрат к Нептуну. Лучше в это время не совершать никаких покупок, не вести финансовых дел и не осуществлять важных денежных операций. А вот благоприятным временем для операций с недвижимостью будет период, когда Меркурий войдет в зодиакальный знак Рака (4-21 июня), особенно подойдет для таких дел середина июня.

В целом, после 21 числа произойдет торможение активности, когда станет будет больше чувств и эмоций, но меньше благоприятных "умственных" ситуаций. Зато в это время можно добиться любви близких.

Помимо того, что середина месяца будет бурлящей и интенсивной, она же будет и катастрофичной. Однозначно не стоит планировать поездки с 13 по 21 июня, поскольку этот период будет полон катастроф: масса ДТП, несчастных случаев с полетами и тому подобного. А, когда Меркурий соединится с Марсом в Раке, где Рак – это водная стихия, стремительно вырастет еще и количество утоплений и происшествий на воде. Поэтому, дорвавшись до моря, озера или реки, нужно быть очень осторожными. Ситуация усугубится еще и тем, что с 13 по 21 июня будет оппозиция Сатурна к Плутону, которые являются планетами смерти и трагедии.

Также катастрофичным может быть самый конец месяца – 28-30 июня. Эти дни будут в ауре солнечного затмения, которое произойдет 2 июля. Поэтому в последние три дня июня лучше не летать самолетами.

Так что, в целом, первый месяц лета обещает быть живым и веселым. Поскольку Венера будет в Близнецах, это сулит творческие порывы, приключения и дорого. Можно будет много ездить, путешествовать. Месяц также будет богат любовными встречами.

В последние дни месяца, 27-30 июня, когда Меркурий перейдет в знак Льва, сложится благоприятное время для азартных игр, например, в покер, игр на бирже, рекламных кампаний, а также для зачатия детей. Конец июня принесет нам яркие и творческие дни, которые могут быть весьма удачными.

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