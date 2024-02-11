Вы могли и не догадываться, что нельзя хранить в морозилке некоторые блюда, которым, как сначала кажется, минусовая температура совсем бы и не навредила.

Люди часто учатся методом попыток и ошибок, но иногда лучше все же просто перенять чужой опыт, например, если речь идет о том, какие продукты нельзя замораживать, - так можно сэкономить и кучу времени, и деньги.

В процессе заморозки в продуктах влага превращается в кристаллы, и из-за этого разрушаются стенки клеток. Последствия можно увидеть наглядно после того, как некоторые продукты разморозить - вместо отлично сохраненных можно получить что-то похожее на пюре.

УНИАН решил собрать ТОП-20 продуктов и блюд, которые точно не стоит отправлять в морозильную камеру. Мы решили разбить продукты на разные категории - овощи, фрукты, зелень и готовая еда.

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Какую готовую еду нельзя замораживать

Иногда кажется достаточно целесообразным приготовить много какой-то еды и заморозить, чтобы в загруженный делами день просто достать ее и не заморачиваться насчет того, что же будет на завтрак, обед или ужин. Но это работает не всегда. Оказалось, что нельзя замораживать в морозилке из продуктов "молочку", например:

йогурт (расслаивается, становится невкусным);

сметана (выделяется сыворотка);

майонез (расслоится, перестанет быть густым);

молоко (теряет вкус и может начать распадаться);

мягкие сорта сыра (теряют свои вкусовые качества).

Например, если положить в холодильник брынзу, а потом разморозить, то вместо привычного продукта можно получить пресные комочки.

Что нельзя хранить в морозилке из готовых блюд:

макароны (теряют и вкус, и внешний вид);

желе и блюда, в которых содержится желатин, например, холодец или заливное;

сухарики (перестанут быть хрустящими);

блюда с майонезом, йогуртом, сметаной, брынзой или мягкими сортами сыра;

молочные или сырные супы.

Если поставите в морозильник блюда с желатином, то после размораживания можете получить просто густую жидкость.

Почему нельзя повторно замораживать рыбу и мясо

Когда рыба или мясо уже разморозились правильно (нужно оставлять их во время разморозки в холодильнике), их сразу же стоит приготовить. Лучше не откладывать готовку и не отправлять эти продукты снова в морозилку после размораживания, поскольку в них могут размножаться разные бактерии, которые способны навредить человеку.

Какие овощи нельзя замораживать

Целые овощи, которые содержат много жидкости, не нужно морозить, поскольку после размораживания они будут совсем не такими.

Что нельзя замораживать в морозилке из овощей:

цуккини (кабачки);

огурцы;

помидоры;

картофель;

баклажаны.

Некоторые хозяйки советуют мелко нарезать водянистые овощи и после этого замораживать, а отправлять в блюда без разморозки.

Какие фрукты нельзя замораживать

С фруктами ситуация такая же, как и с овощами, - целыми не стоит морозить крупные и сочные плоды:

яблоки;

дыни;

арбузы.

Если уложите яблоко в морозилку, то после размораживания можете получить "пюрешку".

Какую зелень нельзя замораживать

Некоторая зелень отправляется в заморозку при таком условии - ее мелко нарезают, аккуратно раскладывают, а потом без размораживания добавляют в блюда при готовке. Например, так можно сделать с укропом или петрушкой. Однако есть и растения, которые категорически морозить нельзя:

салаты;

рукола.

Кроме того, не стоит класть в морозилку листья белокочанной капусты.

Ранее УНИАН писал, какие фрукты и овощи нельзя хранить рядом.

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