Чаще всего мясо получается сухим. Причиной может стать даже один ингредиент, неосторожно добавленный до или во время приготовления ужина. Читайте, что добавить в мясо при жарке, чтобы оно было мягким.

Жареное мясо нередко получается жестким даже при условии соблюдения всех правил более опытных поваров. Один по ошибке добавленный ингредиент может погубить ваш ужин. УНИАН собрал советы, как приготовить жареное мясо, чтобы не испортить вечер ни себе, ни родным.

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Как сделать, чтобы мясо было мягким и сочным - раскрываем секреты шеф-поваров

Мясо жареное ценно своим соком, в нем много витаминов группы В, Е, калия, цинка и железа. Лишая мяса его влаги, вы тем самым обедняете свое блюдо на витамины (не говоря уже, что вкус пересушенного мяса отвратителен).

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Ни в коем случае не добавляйте соль в мясо до приготовления - тогда мясо получится сухим, как подошва. Вместе с тем соль (в небольшом количестве) в маринаде приветствуется, так как кроме соли в растворе много ингредиентов, смягчающих мясные волокна.

Что добавить в мясо при жарке, чтобы оно было мягким - восемь идей:

Вода. Мясо достаточно промыть в воде. Окунуть на несколько секунд его в кипяток рекомендуют только в том случае, если вы хотите, чтобы сок не вытекал из жареного мяса на сковороде. А чтобы мясо не пригорало в духовке, просто поместите на дно небольшую емкость с водой.

Мясо достаточно промыть в воде. Окунуть на несколько секунд его в кипяток рекомендуют только в том случае, если вы хотите, чтобы сок не вытекал из жареного мяса на сковороде. А чтобы мясо не пригорало в духовке, просто поместите на дно небольшую емкость с водой. Газировка . Углекислота минеральных напитков лучше размягчает мясные волокна. Попробуйте добавить ее вместо воды.

. Углекислота минеральных напитков лучше размягчает мясные волокна. Попробуйте добавить ее вместо воды. Алкоголь. Сделать жареное мясо нежным и сочным помогут алкогольные напитки. Водку можно добавлять вместе с водой в небольшом количестве во время жарки и тушения. Сухое красное вино подойдет для маринадов и тушения, а вот пиво годится только для замачивания и тушения крупных кусков.

Сделать жареное мясо нежным и сочным помогут алкогольные напитки. Водку можно добавлять вместе с водой в небольшом количестве во время жарки и тушения. Сухое красное вино подойдет для маринадов и тушения, а вот пиво годится только для замачивания и тушения крупных кусков. Уксус . Его советуют добавлять только в крайнем случае. Например, если вы на начальном этапе приготовления видите, что мясо получится слишком жестким. Для этого на литр воды добавьте 1 ст.л. уксуса - в раствор на два часа поместите мясо.

. Его советуют добавлять только в крайнем случае. Например, если вы на начальном этапе приготовления видите, что мясо получится слишком жестким. Для этого на литр воды добавьте 1 ст.л. уксуса - в раствор на два часа поместите мясо. Кефир. Кроме алкоголя, размягчить волокна мяса поможет и кефирный маринад с солью и специями. Погрузите в него мясные ломти на 6-8 часов, потом смело обжаривайте еще влажные куски на огне.

Кроме алкоголя, размягчить волокна мяса поможет и кефирный маринад с солью и специями. Погрузите в него мясные ломти на 6-8 часов, потом смело обжаривайте еще влажные куски на огне. Соки из овощей и фруктов. Томатный сок и другие овощные или фруктовые соки желательно добавлять, если вы тушите, а не жарите мясо. Важно, чтобы плоды были свежими, а не маринованными. Вымачивать во фруктовом маринаде мясо советуют не более 4 часов, иначе заготовки могут получиться слишком сладкими. Для шашлычного мяса лучше всего подойдет гранатовый сок.

Томатный сок и другие овощные или фруктовые соки желательно добавлять, если вы тушите, а не жарите мясо. Важно, чтобы плоды были свежими, а не маринованными. Вымачивать во фруктовом маринаде мясо советуют не более 4 часов, иначе заготовки могут получиться слишком сладкими. Для шашлычного мяса лучше всего подойдет гранатовый сок. Лук. Приготовить жареное мясо мягким поможет не сам лук, а его сок. Для этого измельчите лук теркой или пропустите через мясорубку и добавьте в маринад либо на само мясо.

Приготовить жареное мясо мягким поможет не сам лук, а его сок. Для этого измельчите лук теркой или пропустите через мясорубку и добавьте в маринад либо на само мясо. Горчица. Слегка поджарьте мясо с горчицей и дайте ему полтора часа "отдохнуть". За это время мясо должно в себя впитать маринад, остатки затем просто удалите бумажным полотенцем. Горчицу советуют добавлять в гуляш или запеченную в рукаве говядину.

Способов маринада, размягчающих мясо, намного больше, но любой эксперимент с новым ингредиентом грозит испортить все блюдо.

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