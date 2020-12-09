Такая свинина получается нежной, мягкой и невероятно вкусной!

Стейк (от древнегреческого "жарить") представляет собой качественно приготовленный толстый кусок мяса, вырезанный из туши животного поперек волокон. Еще недавно стейком называли исключительно жареную говядину, однако сейчас его готовят и из свинины, и, например, из рыбы.

Приготовленный из свинины стейк имеет богатый аромат и превосходный вкус, невероятно сочный и в то же время с хрустящей аппетитной корочкой.

Стейк из свинины

Свинина - 700 г

Соевый соус - 4 ст. л.

Коньяк - 5 ст. л.

Бальзамический уксус - 0.5 ст. л.

Соль, перец черный - по вкусу

Бульон (мясной) - 100 мл

Лук репчатый (среднего размера) - 1 шт.

Масло сливочное - 3 ст. л.

Масло - 2 ст. л.

Нарезать мясо поперек волокон кусками толщиной 2-2, 5 см. Хорошо поперчить куски мяса с обеих сторон. Смешать соевый соус с 2 ст. л. коньяка и 0,5 ст. л. бальзамического уксуса и залить мясо. Тщательно перемешать, чтобы каждый кусок был покрыт маринадом. Оставить в холодном месте минимум на 2 часа.

Читайте такжеВкусные салаты с креветками: рецепты яркого и оригинального блюдаПриготовление соуса. Репчатый лук почистить и мелко нарезать. На сковороде разогреть 1 ст. л. растительного масла. Добавить нарезанный лук, приправить солью и перцем, обжарить на среднем огне до золотистого цвета. Очень аккуратно добавить 3 ст. л. коньяка.

Когда жидкость от алкоголя испарится, добавить мясной бульон и готовить еще 3 минуты. Снять соус с огня, добавить 1 ст. л. холодного сливочного масла и размешать до его полного растворения. По желанию соус можно сделать более однородным с помощью блендера.

На сковороде на среднем огне разогреть 1 ст. л. растительного и 2 ст. л. сливочного масла. Обжарить свинину по 3 минуты с каждой стороны. Прожарить стейк, но не пережарить, иначе мясо будет сухим. Оставить мясо под закрытой крышкой на несколько минут после приготовления. К мясу подать соус.

Стейк из свинины на гриле

Свинина для стейков - 1,6-2 кг

Лук - 1 большая головка

Перец душистый - по вкусу

Бальзамический уксус - 1-2 ст. л.

Соль морская - по вкусу

Нарезать свиную шею поперек волокон на стейки толщиной 2-3 см. Сделать в кусках несколько проколов вилкой для лучшего маринования и прожарки.

Измельчить перец и натереть им и бальзамическим уксусом стейки.

Лук мелко нарезать и покрыть ею стейки со всех сторон. Сложить стейки в герметичные контейнеры, чтобы мясо замариновалось.

Убрать с кусков мяса лук и немного посолить. Поместить подготовленные стейки на решетку для гриля и зафиксировать.

Жарить стейки над раскаленными углями, периодически переворачивая с боку на бок, до полной готовности – во время прокола должен выделяться прозрачный сок (без крови).

Стейк из свинины на кости

Стейк свиной - 1 шт.

Сок лимона - 1 ст. л.

Оливковое масло - 1 ст. л.

Перец черный - 1 ч. л.

Перец красный - 1 ч. л.

Паприка - 1 ч. л.

Соль - 1 ч. л.

Травы - по вкусу

Свинину помыть и обсушить бумажными полотенцами, чтобы мясо было сухим.

Читайте такжеСочная свиная рулька: как приготовить аппетитное блюдоДалее мясо следует замариновать, втерев в него специи. Положить мясо на пекарскую бумагу или на доску. Сначала втереть в мясо соль, далее - черный перец. После черного перца втереть красный со всех сторон в стейк. После этого втереть в него паприку, не жалея ее, ведь она прекрасно подходит к мясу.

Все специи прилипли и начинают впитываться в мясо. Теперь можно добавить сок лимона, хорошо смочив им весь кусочек. Далее аккуратно смазать стейк со всех сторон оливковым маслом. И напоследок посыпать мясо тимьяном, так же втирая и вминая его в стейк.

Завернуть мясо в бумагу для выпечки и немножко его отбить, чтобы только маринад лучше впитывался в стейк. Оставить свиной стейк на кости мариноваться на 20-30 минут.

Разогреть сухую сковороду и начать жарить мясо. Сперва подержать 5-7 минут на одной стороне. Затем перевернуть стейк и столько же пожарить на другой стороне. Мясные соки запечатались, значит – мясо уже почти готово.

Обжарить мясо с двух сторон еще по 3 минуты, снять с огня и дать стейку отдохнуть 10 минут. Затем можно наслаждаться восхитительным сочным и ароматным мясом.

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Автор: УНИАН