Квашеная капуста - одно из самых любимых солений многих. Подготовить его, например, к новогоднему столу уже сейчас ничего не мешает.

Одно из самых популярных и любимых солений на зиму - капуста. Чтобы ее заготовить слишком много усилий не нужно, но потребуется некоторое время.

В чем солят капусту

Для закваски капусты чаще всего выбирают 3-литровые стеклянные банки. А если вы планируете заквасить побольше, тогда следует выбрать эмалированное ведро с крышкой.

Итак, для засолки капусты нужна собственно сама капуста и морковь, также не маловажно сколько соли нужно при засолке капусты.

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Сколько соли добавлять при квашении капусты

Начнем с того сколько нужно соли на 3-хлитровую банку капусты: в эту емкость влезет около 3 кг нашинкованной капусты, поэтому нам потребуется 3 ст. л. соли без горки. Учтите, что соль нужна не йодированная, а обычная.

Сколько моркови на 1 кг капусты: рассчитывайте, что на килограм капусты нужно 300 г натертой на крупной терке моркови.

Если вы решили сделать побольше, то вам придется рассчитывать, сколько нужно соли на 10 л воды для засолки капусты.

Считается что при квашении капусты оптимальное количество соли на 10 л воды - 400 грамм. Речь идет о крупной морской соли - надо растворить ее в воде и тогда добавить в капусту.

Сколько соли и моркови на 10 кг капусты

Если вы решили квасить капусту с морковью, то ее нужно брать в количестве 3% от веса капусты, то есть 300 грамм моркови на 10 кг капусты. А вот соли на 10 кг капусты нужно 200 грамм, или 8 столовых ложек без горки.

Теперь разберемся, сколько соли нужно для квашения капусты на 1 л воды. Две столовые ложки соли - именно сколько соли на 1 литр воды нужно для засолки капусты.

А вот сколько соли и сахара добавлять в квашеную капусту - приведем в пример простой рецепт:

Ингредиенты:

капуста — 1 кочан весом 2,5 кг, после шинковки у нас получится примерно 2 кг капусты.

морковь — 3-4 шт.

соль — 2 ст. л.

сахар — 2 ст. л.

вода — 0,5 литра (примерно).

Если вы хотите засолить, например, четвертинки капусты, или просто крупные куски, то для этого лучше приготовить рассол. Нужно выходить из того, сколько соли на ведро воды для засолки капусты понадобится. Обычно это 380 грамм на 10 литров воды.

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