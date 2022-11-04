Тушеная капуста по-немецки хорошо сочетается с картошкой или макаронами, а также может быть самостоятельным блюдом.

Тушеная капуста и копченые колбаски - две кулинарные гордости Германии. Соединяя эти два блюда, мы получим идеальный гарнир. Предлагаем приготовить блюдо из двух видов капусты - квашеной и свежей. В таком рецепте все вкусы соединяются в идеальную гармонию. В блюдо не добавляют морковь и специи, поскольку квашеная капуста уже их содержит. Поэтому рецепт считается простым.

Рецепт квашеной капусты мы публиковали ранее. Для тушения используют классический вариант, без яблок или клюквы.

Тушеная капуста по-немецки с колбасками

Капуста белокочанная - 300 г.

Капуста квашеная - 200 г.

Лук - 1 шт.

Колбаски копченые - 2 шт.

Подсолнечное масло - 2 стол.л.

Тмин - щепотка.

Соль, перец по вкусу.

Капусту для рецепта лучше брать помоложе, чтобы она хорошо протушилась. Лук нарезать средним кубиком. Обжарить на сковороде с маслом на среднем огне до золотистого цвета (5-7 минут).

Видео дня

Квашеную капусту отжать руками от рассола и добавить в сковороду. Тушить 7 минут на среднем огне. Добавить тмин и молотый перец. Вначале капусту нужно часто помешивать - она быстро пригорает. Квашеная капуста готовится дольше свежей, поэтому её отправляем на сковороду раньше.

Сосиски нарезать тонкими кружочками. Добавить в сковороду и перемешать с капустой. Жарить все вместе около 5 минут. Колбаски должны зарумяниться. Свежую капусту помыть и тонко нашинковать. Добавить в сковороду, перемешать и обжаривать все вместе около 10 минут. В конце блюдо посолить. Не пересолите, поскольку колбаски тоже дают соленость.

Тушеная капуста с колбасками подается к картошке, макаронам или птице. Хотя немцы едят её как самостоятельное блюдо.

Вас также могут заинтересовать новости: