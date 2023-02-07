Ржавчина - это красно-бурый налет, который может образоваться на любых металлических предметах в результате их окисления. Такой налет не только внешне непривлекателен, но и опасен - он разрушает металл и становится рассадником бактерий. Что хорошо разъедает ржавчину и как от нее отделаться - узнайте на УНИАН.
- Как быстро убрать ржавчину с металла уксусом
- Как можно убрать ржавчину с металла лимонной кислотой
- Как убрать ржавчину с металла в ванной с помощью соды
Ранее мы говорили о том, как убрать плесень в квартире.
Как быстро убрать ржавчину с металла уксусом
Если вы заметили, что на некоторых металлических предметах быта появилась ржавчина - воспользуйтесь обычным столовым уксусом. Технология простая:
- взять предметы, покрытые налетом;
- опустить их в неразбавленный 9% уксус на 24 часа;
- достать в перчатках и промыть под проточной водой.
В случае, если на обрабатываемых предметах все равно остались ржавые пятна, их можно дополнительно обработать уксусом и оставить на несколько часов. Затем вооружиться жесткой щеткой и потереть проблемные участки.
ВАЖНО: после уксуса металл будет уязвимым к внешним воздействиям, поэтому лучше обработать его смазкой.
Как можно убрать ржавчину с металла лимонной кислотой
Данное средство - настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки. Лимонная кислота есть на любой кухне и отлично справляется с многими загрязнениями, в том числе, и с ржавчиной. Использовать его несложно:
- обезжирьте поверхность ржавого предмета;
- растворите в теплой воде кислоту в пропорции 80 гр средства на 100 мл воды;
- замочите предметы на сутки.
Уже через пару часов вы увидите, как от ржавых деталей кухонной утвари хлопьями отваливается налет. По истечение указанного времени предметы полностью очистятся - вам останется только промыть их под проточной водой. Интересно, что после обработки лимонной кислотой на металле образовывается защитная пленка, которая препятствует коррозии.
Как убрать ржавчину с металла в ванной с помощью соды
Пищевая сода часто используется хозяйками для уборки - это средство абсолютно безопасно и отмывает почти любую грязь. Так и с ржавчиной, но главное - правильно использовать соду:
- растворить соду в теплой воде так, чтобы получилась кашица;
- нанести на пораженный предмет;
- оставить на 30 минут, затем потереть щеткой и смыть водой.
Учитывайте, что сода для металла - достаточно агрессивное средство, поверхность изделия станет менее устойчивой к ржавчине. Поэтому обработайте предметы каким-нибудь герметизатором.