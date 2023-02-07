Ржавчина может образоваться где угодно и сильно испортить внешний вид домашней утвари.

Ржавчина - это красно-бурый налет, который может образоваться на любых металлических предметах в результате их окисления. Такой налет не только внешне непривлекателен, но и опасен - он разрушает металл и становится рассадником бактерий. Что хорошо разъедает ржавчину и как от нее отделаться - узнайте на УНИАН.

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Как быстро убрать ржавчину с металла уксусом

Если вы заметили, что на некоторых металлических предметах быта появилась ржавчина - воспользуйтесь обычным столовым уксусом. Технология простая:

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взять предметы, покрытые налетом;

опустить их в неразбавленный 9% уксус на 24 часа;

достать в перчатках и промыть под проточной водой.

В случае, если на обрабатываемых предметах все равно остались ржавые пятна, их можно дополнительно обработать уксусом и оставить на несколько часов. Затем вооружиться жесткой щеткой и потереть проблемные участки.

ВАЖНО: после уксуса металл будет уязвимым к внешним воздействиям, поэтому лучше обработать его смазкой.

Как можно убрать ржавчину с металла лимонной кислотой

Данное средство - настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки. Лимонная кислота есть на любой кухне и отлично справляется с многими загрязнениями, в том числе, и с ржавчиной. Использовать его несложно:

обезжирьте поверхность ржавого предмета;

растворите в теплой воде кислоту в пропорции 80 гр средства на 100 мл воды;

замочите предметы на сутки.

Уже через пару часов вы увидите, как от ржавых деталей кухонной утвари хлопьями отваливается налет. По истечение указанного времени предметы полностью очистятся - вам останется только промыть их под проточной водой. Интересно, что после обработки лимонной кислотой на металле образовывается защитная пленка, которая препятствует коррозии.

Как убрать ржавчину с металла в ванной с помощью соды

Пищевая сода часто используется хозяйками для уборки - это средство абсолютно безопасно и отмывает почти любую грязь. Так и с ржавчиной, но главное - правильно использовать соду:

растворить соду в теплой воде так, чтобы получилась кашица;

нанести на пораженный предмет;

оставить на 30 минут, затем потереть щеткой и смыть водой.

Учитывайте, что сода для металла - достаточно агрессивное средство, поверхность изделия станет менее устойчивой к ржавчине. Поэтому обработайте предметы каким-нибудь герметизатором.

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