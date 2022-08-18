Как избавиться от черной плесени на стенах в квартире или частном доме, чтобы она исчезла навсегда - узнайте в материале УНИАН.

Черная плесень - неприятное соседство, на которое жалуются многие люди. Именно она становится причиной аллергий, источником болезнетворных бактерий и опасных инфекций. УНИАН расскажет, как избавиться от плесени на стенах в квартире своими руками и что делать, если она появилась в ванной.

Ранее мы говорили о том, как убрать неприятный запах в ванной.

Плесень в квартире - чем опасна и почему появляется

Для того, чтобы начать бороться с плесенью, нужно понимать, какой она бывает. Всего ученые озвучивают три вида плесени:

зеленая - чаще всего появляется на продуктах питания, которые находятся в закрытом пространстве;

- чаще всего появляется на продуктах питания, которые находятся в закрытом пространстве; белая - знакома многим, так как образуется на земле в домашних цветах, которая от переизбытка влажности покрывается белым налетом;

- знакома многим, так как образуется на земле в домашних цветах, которая от переизбытка влажности покрывается белым налетом; черная - можно заметить на стенах, сантехнике, потолке и других местах в квартире;

- можно заметить на стенах, сантехнике, потолке и других местах в квартире; синяя и гнилая - поражает деревянные перекрытия в домах и квартирах.

Самой опасной считается как раз черная плесень - из-за нее развивается множество кожных заболеваний, появляются аллергические реакции, астма, головная боль и проблемы со сном. В особо запущенных случаях и при длительном контакте человек может даже обнаружить у себя рак легких.

Причин возникновения того или иного вида плесени существует великое множество:

высокая влажность в квартире;

слабая вентиляция;

регулярное промерзание стен;

протечка воды или авария водопроводных труб;

высокая влажность грунтовых вод;

отсутствие герметичности крыши в доме;

недостаточная отапливаемость помещения или ее отсутствие.

От появления плесени не застрахован никто, главное - вовремя принять меры и начать с ней бороться, чтобы уберечь свое жилище от капитального ремонта, а себя - от серьезных заболеваний.

Как избавиться от плесени на стенах в квартире своими руками

Устраивать поединок с плесенью можно, вооружившись химическими или народными средствами. В первом случае вам достаточно будет просто сходить в магазин и купить необходимое средство, во втором - прибегнуть к "бабушкиным" методам. УНИАН подсказывает наиболее действенные из них.

Уксус от плесени в ванной и на кухне

Пары уксуса не токсичны, поэтому с помощью него можно удачно и быстро избавиться от плесени. Вам нужно перелить уксус в пульверизатор и нанести его на пораженные участки в квартире.

ВАЖНО: перед тем, как обрабатывать уксусом поверхности, лучше взять скребок и отчистить все споры, которые найдете.

Как избавиться от плесени в доме перекисью

Такое же эффективное средство, как и уксус, которое также нужно переливать в распылитель и только тогда обрабатывать поверхности. Как и в случае с уксусом, предварительно лучше снять черную плесень с помощью скребка.

Как убрать плесень со стен нашатырем

Для того, чтобы нашатырный спирт порадовал вас нужным эффектом, разведите его с водой в пропорции 1:1 и обработайте полученным раствором стены, потолки, кафель и другие поверхности, пораженные плесенью. Оставьте на 1 час, а затем смойте нашатырь и проветрите комнату.

ВАЖНО: использовать нашатырь можно только на гладких поверхностях, так как на пористых он вступит в соединение с плесенью и ее станет еще больше.

Сода от плесени на стенах и в ванной

Самый простой и безопасный "бабушкин" метод, который идеально подходит для тех, кто хочет избавиться от плесени. Рецепт простой - возьмите стакан воды, высыпьте туда 1 ч.л соды, полученным раствором обработайте поверхность с проблемными участками. Оставьте на 1 час, а затем протрите влажной тряпкой. Вы можете даже не смывать ее до конца с поверхности, так как сода выступает отличным профилактическим средством против дальнейшего появления такого опасного грибка.

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