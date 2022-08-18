Черная плесень - неприятное соседство, на которое жалуются многие люди. Именно она становится причиной аллергий, источником болезнетворных бактерий и опасных инфекций. УНИАН расскажет, как избавиться от плесени на стенах в квартире своими руками и что делать, если она появилась в ванной.
Ранее мы говорили о том, как убрать неприятный запах в ванной.
Плесень в квартире - чем опасна и почему появляется
Для того, чтобы начать бороться с плесенью, нужно понимать, какой она бывает. Всего ученые озвучивают три вида плесени:
- зеленая - чаще всего появляется на продуктах питания, которые находятся в закрытом пространстве;
- белая - знакома многим, так как образуется на земле в домашних цветах, которая от переизбытка влажности покрывается белым налетом;
- черная - можно заметить на стенах, сантехнике, потолке и других местах в квартире;
- синяя и гнилая - поражает деревянные перекрытия в домах и квартирах.
Самой опасной считается как раз черная плесень - из-за нее развивается множество кожных заболеваний, появляются аллергические реакции, астма, головная боль и проблемы со сном. В особо запущенных случаях и при длительном контакте человек может даже обнаружить у себя рак легких.
Причин возникновения того или иного вида плесени существует великое множество:
- высокая влажность в квартире;
- слабая вентиляция;
- регулярное промерзание стен;
- протечка воды или авария водопроводных труб;
- высокая влажность грунтовых вод;
- отсутствие герметичности крыши в доме;
- недостаточная отапливаемость помещения или ее отсутствие.
От появления плесени не застрахован никто, главное - вовремя принять меры и начать с ней бороться, чтобы уберечь свое жилище от капитального ремонта, а себя - от серьезных заболеваний.
Как избавиться от плесени на стенах в квартире своими руками
Устраивать поединок с плесенью можно, вооружившись химическими или народными средствами. В первом случае вам достаточно будет просто сходить в магазин и купить необходимое средство, во втором - прибегнуть к "бабушкиным" методам. УНИАН подсказывает наиболее действенные из них.
Уксус от плесени в ванной и на кухне
Пары уксуса не токсичны, поэтому с помощью него можно удачно и быстро избавиться от плесени. Вам нужно перелить уксус в пульверизатор и нанести его на пораженные участки в квартире.
ВАЖНО: перед тем, как обрабатывать уксусом поверхности, лучше взять скребок и отчистить все споры, которые найдете.
Как избавиться от плесени в доме перекисью
Такое же эффективное средство, как и уксус, которое также нужно переливать в распылитель и только тогда обрабатывать поверхности. Как и в случае с уксусом, предварительно лучше снять черную плесень с помощью скребка.
Как убрать плесень со стен нашатырем
Для того, чтобы нашатырный спирт порадовал вас нужным эффектом, разведите его с водой в пропорции 1:1 и обработайте полученным раствором стены, потолки, кафель и другие поверхности, пораженные плесенью. Оставьте на 1 час, а затем смойте нашатырь и проветрите комнату.
ВАЖНО: использовать нашатырь можно только на гладких поверхностях, так как на пористых он вступит в соединение с плесенью и ее станет еще больше.
Сода от плесени на стенах и в ванной
Самый простой и безопасный "бабушкин" метод, который идеально подходит для тех, кто хочет избавиться от плесени. Рецепт простой - возьмите стакан воды, высыпьте туда 1 ч.л соды, полученным раствором обработайте поверхность с проблемными участками. Оставьте на 1 час, а затем протрите влажной тряпкой. Вы можете даже не смывать ее до конца с поверхности, так как сода выступает отличным профилактическим средством против дальнейшего появления такого опасного грибка.