Котолюбам обязательно необходимо знать, при какой температуре кошке жарко. Для того, чтобы кошачий организм работал нормально, температура не должна превышать +25 градусов. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы в помещении не был слишком сухой воздух. Если будет очень жарко - животное может получить тепловой удар.
Именно поэтому необходимо летом следить за тем, чтобы для кота температура и влажность были комфортными.
Как кошка реагирует на жару - что нужно знать
Животные, как и люди, имеют разные привычки и могут по-разному реагировать не неблагоприятную температуру. Но есть и действия, которые коты чаще всего делают в жаркую погоду.
Как животные часто ведут себя в жару:
- ищут места, в которых самая низкая температура;
- отказываются от еды;
- много спят.
Стоит обратить внимание на то, что если температура тела кота серьезно повышается, то он начинает себя очень активно вылизывать.
Как понять, что кошке жарко:
- животное тяжело дышит, в том числе ртом;
- есть вялость и сонливость;
- тело может дрожать, возможны судороги;
- вы чувствуете, что животное горячее.
Обратите внимание на подушечки лап - на них может появиться пот.
Как понять, что кот перегрелся:
- температура тела повысилась;
- животное тяжело дышит ртом;
- апатичное или очень беспокойное поведение;
- выделяется много слюны;
- глаза широко открыты;
- веки и десна стали другого цвета.
Нормальной для кота является температура тела 38-39,5 градусов.
Как сделать так, чтобы коту не было жарко
В первую очередь, позаботьтесь о том, чтобы микроклимат в доме был подходящим - можно намочить полотенца или простыни и развесить их на окна, тогда в жилье воздух станет более влажным.
Сделайте небольшой сквозняк - только не ставьте окна на проветривание, поскольку в таком положении для животного они могут стать смертоносной ловушкой. Окна можно смело открывать настежь, если есть хорошо закрепленные москитные сетки.
Откройте дверь в ванную комнату - обычно там самая комфортная температура, и кошка может захотеть в жару поваляться на прохладной плитке.
Очень плохо, если кот в жару не пьет много жидкости. Проследите за тем, чтобы у него всегда в мисочке была вода. Не вздумайте наливать слишком холодную воду - из-за этого ваш питомец может простудиться. Емкость, из которой животное ест или пьет в жару, нужно очень часто мыть, чтобы там не размножались микробы.
В жаркую погоду также стоит пересмотреть рацион кота - замените корма с говядиной, свининой или бараниной на те, которые легче перевариваются, отдайте предпочтение продукции с курятиной, индейкой или кроликом.
Как помочь пушистому коту в жару - лайфхаки
Обладателям пышной шерсти в жаркую погоду особенно непросто. Только не вздумайте стричь такого кота - этого делать нельзя, поскольку шерсть нужна для терморегуляции, и такое вмешательство может серьезно навредить животному.
Летом стоит не стричь, а часто вычесывать пушистых котов - так вы поможете им избавиться от подшерстка, который на теплый период отторгается.
Если хотите заморочиться - можете также поискать для любимца гидрогелевую подстилку или воротник, которые помогут ему намного проще пережить жару.
Можно ли мочить кота в жару
Некоторые коты отлично относятся к воде, если ваше животное в их числе - можете смело мочить его в прохладной воде. Также влажным полотенцем можно протирать лапы и нос любимца.
Если ваш кот - водолюб, тогда в ванной можете оставлять ему маленькую струйку прохладной воды, и он сам сможет под ней охладиться.
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