Некоторым котам в жару могут помочь водные процедуры / фото pixabay.com

Котолюбам обязательно необходимо знать, при какой температуре кошке жарко. Для того, чтобы кошачий организм работал нормально, температура не должна превышать +25 градусов. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы в помещении не был слишком сухой воздух. Если будет очень жарко - животное может получить тепловой удар.

Именно поэтому необходимо летом следить за тем, чтобы для кота температура и влажность были комфортными.

Как кошка реагирует на жару - что нужно знать

Животные, как и люди, имеют разные привычки и могут по-разному реагировать не неблагоприятную температуру. Но есть и действия, которые коты чаще всего делают в жаркую погоду.

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Как животные часто ведут себя в жару:

  • ищут места, в которых самая низкая температура;
  • отказываются от еды;
  • много спят.

Стоит обратить внимание на то, что если температура тела кота серьезно повышается, то он начинает себя очень активно вылизывать.

Как понять, что кошке жарко:

  • животное тяжело дышит, в том числе ртом;
  • есть вялость и сонливость;
  • тело может дрожать, возможны судороги;
  • вы чувствуете, что животное горячее.

Обратите внимание на подушечки лап - на них может появиться пот.

Как понять, что кот перегрелся:

  • температура тела повысилась;
  • животное тяжело дышит ртом;
  • апатичное или очень беспокойное поведение;
  • выделяется много слюны;
  • глаза широко открыты;
  • веки и десна стали другого цвета.

Нормальной для кота является температура тела 38-39,5 градусов.

Как сделать так, чтобы коту не было жарко

В первую очередь, позаботьтесь о том, чтобы микроклимат в доме был подходящим - можно намочить полотенца или простыни и развесить их на окна, тогда в жилье воздух станет более влажным.

Сделайте небольшой сквозняк - только не ставьте окна на проветривание, поскольку в таком положении для животного они могут стать смертоносной ловушкой. Окна можно смело открывать настежь, если есть хорошо закрепленные москитные сетки.

Откройте дверь в ванную комнату - обычно там самая комфортная температура, и кошка может захотеть в жару поваляться на прохладной плитке.

Очень плохо, если кот в жару не пьет много жидкости. Проследите за тем, чтобы у него всегда в мисочке была вода. Не вздумайте наливать слишком холодную воду - из-за этого ваш питомец может простудиться. Емкость, из которой животное ест или пьет в жару, нужно очень часто мыть, чтобы там не размножались микробы.

В жаркую погоду также стоит пересмотреть рацион кота - замените корма с говядиной, свининой или бараниной на те, которые легче перевариваются, отдайте предпочтение продукции с курятиной, индейкой или кроликом.

Как помочь пушистому коту в жару - лайфхаки

Обладателям пышной шерсти в жаркую погоду особенно непросто. Только не вздумайте стричь такого кота - этого делать нельзя, поскольку шерсть нужна для терморегуляции, и такое вмешательство может серьезно навредить животному.

Летом стоит не стричь, а часто вычесывать пушистых котов - так вы поможете им избавиться от подшерстка, который на теплый период отторгается.

Если хотите заморочиться - можете также поискать для любимца гидрогелевую подстилку или воротник, которые помогут ему намного проще пережить жару.

Можно ли мочить кота в жару

Некоторые коты отлично относятся к воде, если ваше животное в их числе - можете смело мочить его в прохладной воде. Также влажным полотенцем можно протирать лапы и нос любимца.

Если ваш кот - водолюб, тогда в ванной можете оставлять ему маленькую струйку прохладной воды, и он сам сможет под ней охладиться.

Ранее УНИАН писал, можно ли кормить кота обычной едой.

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