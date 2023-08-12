Котам очень просто можно помочь пережить жаркую погоду, но стоит знать важные нюансы.

Котолюбам обязательно необходимо знать, при какой температуре кошке жарко. Для того, чтобы кошачий организм работал нормально, температура не должна превышать +25 градусов. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы в помещении не был слишком сухой воздух. Если будет очень жарко - животное может получить тепловой удар.

Именно поэтому необходимо летом следить за тем, чтобы для кота температура и влажность были комфортными.

Как кошка реагирует на жару - что нужно знать

Животные, как и люди, имеют разные привычки и могут по-разному реагировать не неблагоприятную температуру. Но есть и действия, которые коты чаще всего делают в жаркую погоду.

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Как животные часто ведут себя в жару:

ищут места, в которых самая низкая температура;

отказываются от еды;

много спят.

Стоит обратить внимание на то, что если температура тела кота серьезно повышается, то он начинает себя очень активно вылизывать.

Как понять, что кошке жарко:

животное тяжело дышит, в том числе ртом;

есть вялость и сонливость;

тело может дрожать, возможны судороги;

вы чувствуете, что животное горячее.

Обратите внимание на подушечки лап - на них может появиться пот.

Как понять, что кот перегрелся:

температура тела повысилась;

животное тяжело дышит ртом;

апатичное или очень беспокойное поведение;

выделяется много слюны;

глаза широко открыты;

веки и десна стали другого цвета.

Нормальной для кота является температура тела 38-39,5 градусов.

Как сделать так, чтобы коту не было жарко

В первую очередь, позаботьтесь о том, чтобы микроклимат в доме был подходящим - можно намочить полотенца или простыни и развесить их на окна, тогда в жилье воздух станет более влажным.

Сделайте небольшой сквозняк - только не ставьте окна на проветривание, поскольку в таком положении для животного они могут стать смертоносной ловушкой. Окна можно смело открывать настежь, если есть хорошо закрепленные москитные сетки.

Откройте дверь в ванную комнату - обычно там самая комфортная температура, и кошка может захотеть в жару поваляться на прохладной плитке.

Очень плохо, если кот в жару не пьет много жидкости. Проследите за тем, чтобы у него всегда в мисочке была вода. Не вздумайте наливать слишком холодную воду - из-за этого ваш питомец может простудиться. Емкость, из которой животное ест или пьет в жару, нужно очень часто мыть, чтобы там не размножались микробы.

В жаркую погоду также стоит пересмотреть рацион кота - замените корма с говядиной, свининой или бараниной на те, которые легче перевариваются, отдайте предпочтение продукции с курятиной, индейкой или кроликом.

Как помочь пушистому коту в жару - лайфхаки

Обладателям пышной шерсти в жаркую погоду особенно непросто. Только не вздумайте стричь такого кота - этого делать нельзя, поскольку шерсть нужна для терморегуляции, и такое вмешательство может серьезно навредить животному.

Летом стоит не стричь, а часто вычесывать пушистых котов - так вы поможете им избавиться от подшерстка, который на теплый период отторгается.

Если хотите заморочиться - можете также поискать для любимца гидрогелевую подстилку или воротник, которые помогут ему намного проще пережить жару.

Можно ли мочить кота в жару

Некоторые коты отлично относятся к воде, если ваше животное в их числе - можете смело мочить его в прохладной воде. Также влажным полотенцем можно протирать лапы и нос любимца.

Если ваш кот - водолюб, тогда в ванной можете оставлять ему маленькую струйку прохладной воды, и он сам сможет под ней охладиться.

Ранее УНИАН писал, можно ли кормить кота обычной едой.

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